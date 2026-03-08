Ni Elda ni Villena: este es el pueblo más barato para vivir de alquiler en Alicante, con pisos desde 495 €

Encontrar un alquiler asequible en la provincia de Alicante se ha convertido en una tarea cada vez más complicada. En los últimos años, el precio de la vivienda ha aumentado de forma notable en muchos municipios, especialmente en las grandes ciudades y en las localidades de la costa.

El incremento también se ha dejado notar en poblaciones cercanas a las capitales comarcales, donde la demanda ha crecido con fuerza.

Sin embargo, todavía existen algunos municipios del interior donde los precios siguen siendo más bajos, aunque en muchos casos implique depender más del coche para los desplazamientos diarios.

Según los últimos datos publicados por Idealista, el precio medio del alquiler en Alicante alcanza los 12,3 euros por metro cuadrado en febrero de 2026.

La cifra supone una subida del 11,7 % respecto a febrero de 2025, lo que confirma la tendencia alcista que vive el mercado inmobiliario en la capital de la provincia.

Este incremento refleja la fuerte presión de la demanda, impulsada tanto por residentes como por nuevos vecinos atraídos por el empleo, el turismo o la calidad de vida.

El alquiler más barato

En este contexto, el municipio más económico para vivir de alquiler en la provincia es Alcoy.

El precio medio se sitúa en 7,5 euros por metro cuadrado en febrero de 2026, según Idealista. Aun así, la localidad también registra una subida del 9,7 % respecto al mismo mes del año anterior.

A pesar del incremento, sigue siendo el mercado de alquiler más barato entre los principales municipios de la provincia.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos realizado una búsqueda real en Idealista para conocer cuáles son las opciones más económicas actualmente en el municipio.

En estos momentos, el portal inmobiliario recoge alrededor de 50 viviendas disponibles para alquilar en Alcoy.

La opción más barata, sin contar estudios, es un piso de 44 metros cuadrados en la avenida Alameda, con un precio de 495 euros al mes. La vivienda se encuentra en una cuarta planta exterior sin ascensor y dispone de una habitación, un baño, cocina-comedor y balcón.

Según describe el propio anuncio en Idealista, se trata de un "acogedor piso ubicado en una de las zonas más valoradas de Alcoy", pensado especialmente para una persona sola o una pareja.

El portal destaca además que la vivienda es "luminosa y con una distribución funcional y práctica", además de contar con balcón y buenas vistas.

El anuncio subraya también que la zona ofrece "una ubicación céntrica y bien comunicada", con comercios, supermercados, bancos y servicios muy cerca, además de zonas verdes para pasear.

Otros municipios económicos

Después de Alcoy, el siguiente municipio con precios más bajos es Elda, donde el alquiler se sitúa en 7,8 euros por metro cuadrado, con una subida anual del 12,3 %.

Le sigue Elche, con 9,2 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 10,7 % en el último año.

Por encima aparecen municipios del entorno de la capital como San Vicente del Raspeig, donde el precio alcanza 10,2 euros por metro cuadrado, o Mutxamel, con 10,6 euros por metro cuadrado.

Entre las localidades con precios todavía relativamente contenidos también se encuentra Guardamar del Segura, que marca 10,8 euros por metro cuadrado, aunque en su caso el incremento anual es uno de los más elevados, con una subida del 20,1 %.

Estos datos reflejan cómo el mercado del alquiler sigue tensionado en la provincia, aunque todavía quedan algunos municipios donde vivir resulta más asequible que en las grandes ciudades o en la costa.