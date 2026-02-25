Aena invertirá 453 millones para la ampliación del aeropuerto de Alicante en 2027-2031

El gestor estatal aeroportuario Aena prevé para la ampliación del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández una inversión total de 1.154 millones de euros, de los que 453 millones se ejecutarán en el quinquenio 2027-2031 (DORA III) y el resto, en el siguiente periodo.

Las actuaciones se harán sobre el conjunto del área terminal, aparcamientos, viales y otros elementos de la urbanización. La superficie actual del terminal se incrementará en casi un 30 %, según fuentes de Aena e informa EFE.

Por una parte, es preciso intervenir en el edificio procesador con el fin de dotar al aeropuerto de un nuevo control de seguridad con la más moderna tecnología que permita no tener que sacar los líquidos ni dispositivos electrónicos del equipaje de mano.

Esto proporciona una mayor calidad y mejora los tiempos de paso.

En segundo lugar, el antiguo terminal será demolido y en esa zona se construirá un nuevo dique para tráfico no Schengen.

Esto viene derivado fundamentalmente de los nuevos requisitos en control fronterizo, unido a un tráfico internacional mayoritariamente británico y la necesidad de dotar a esos pasajeros de una zona de mejor calidad y con una amplia oferta de servicios.

Según las mismas fuentes, estas nuevas puertas de embarque estarán asistidas por pasarelas y también se realizarán actuaciones en los accesos y aparcamientos.

Además, están previstas mejoras en las calles de rodaje en plataforma que reducirán los tiempos de rodaje de las aeronaves y la construcción de una calle de salida rápida para conseguir la misma operatividad desde ambas cabeceras de pista.

Con estas actuaciones se ganará no solamente la capacidad, sino la eficiencia de las mismas, lo que redunda en menores emisiones al reducir los tiempos de espera en el aire y abandonar antes la pista.

Para acometer esta gran ola inversora, Aena ha propuesto un incremento medio anual de la tarifa que, en el caso del Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández será de 35 céntimos, que se quedarían en 25 céntimos en caso de aplicarse los incentivos.

El objetivo de Aena con las inversiones propuestas para el período 2027-2031 es dotar a todos los aeropuertos y helipuertos de su red en España de la capacidad necesaria para atender la demanda de tráfico futura.

Así como para garantizar que se cumplen los más elevados requisitos de seguridad y de mantenimiento, los mejores índices de calidad para pasajeros y aerolíneas y de sostenibilidad para el medioambiente, a la vez que se mantienen tarifas competitivas.

Todo ello, según Aena, para facilitar la movilidad y el crecimiento de los territorios que albergan los aeropuertos.