Juanfran Trasmonte revoluciona el 'proptech' con Scaleups Investments y apunta a una salida a bolsa inminente

El alicantino Juanfran Trasmonte, conocido por fundar y escalar el consolidado de viajes ' Grupo CDV' hasta los 170 millones de facturación, regresa al ecosistema emprendedor con una apuesta ambiciosa: 'Scaleups Investments'.

Este nuevo holding empresarial busca digitalizar el sector inmobiliario a través de cuatro verticales estratégicos: proptech, fintech, energytech e insurtech.

El empresario explica que el proyecto nace tras detectar una falta crítica de digitalización en las agencias inmobiliarias y replica el modelo de éxito de su anterior compañía, basado en ofrecer tecnología gratuita al intermediario y monetizar a través de los proveedores.

Vertical proptech

En el corazón de la estrategia se encuentra la vertical proptech. Trasmonte detalla que están desarrollando una plataforma integral para inmobiliarias que incluye un CRM gratuito, gestión de suministros y big data.

Según el emprendedor, la carencia tecnológica en el sector es alarmante, un hecho que ilustra con un dato contundente: "El 30% de las inmobiliarias no cuenta con CRM. Trabajan, como dicen ellos, a la antigua usanza".

Esta falta de herramientas digitales provoca que tareas básicas, como subir anuncios a portales, se realicen manualmente, restando eficiencia al negocio.

La vertical proptech se presentó oficialmente en Alicante el pasado mes de noviembre, durante la segunda convención del proyecto Inmocrypto, donde logró una acogida destacada entre profesionales del sector, según ha contado Trasmonte a EL ESPAÑOL de Alicante.

Ya en enero, la compañía cerró una alianza estratégica con la Agrupación Inmobiliarias de Alicante (Inmoadal), presidida por Julián de la Peña, con el objetivo de facilitar el día a día de las agencias inmobiliarias, haciéndolas más eficientes y ayudándoles en la difícil tarea de la búsqueda de producto.

En esta fase piloto, más de 80 inmobiliarias ya han operado a través de la plataforma, que cuenta con presencia comercial en Alicante, Valencia y Madrid.

Sin costes para el cliente

El modelo de negocio de 'Scaleups Investments' se diferencia por eliminar costes para el cliente final y la agencia. Trasmonte señala que trasladan la monetización a los acuerdos comerciales con grandes partners, como bancos o aseguradoras.

"Lo que estamos es replicando el modelo de tecnología y personas a todas estas verticales y, sobre todo, el modelo de monetización: en vez de que el cliente pague por el servicio, pagan los proveedores", afirma el empresario.

Dentro del ecosistema del holding, la pata fintech juega un papel crucial bajo la marca hipotecas.broker. El objetivo es agilizar la concesión de préstamos, permitiendo saber en tres días si un cliente es apto, lo que devuelve el control de la operación a la inmobiliaria.

Energía sin más

Por otro lado, en el ámbito energytech, Trasmonte anuncia el lanzamiento de la comercializadora 'Energía Sin Más', centrada en la honestidad de las tarifas. "La filosofía de Energía Sin Más es ser un proveedor de energía a precios justos y sobre todo con una política de transparencia brutal", asegura.

El proyecto, que cuenta con un equipo inicial de ocho personas y prevé crecer hasta la veintena, tiene una hoja de ruta financiera agresiva.

Objetivo: BME

Tras una inversión inicial y varias ampliaciones de capital que rondan los 550.000 euros en esta primera fase, el fundador tiene la mirada puesta en los mercados públicos.

Trasmonte revela que uno de sus hitos principales es buscar financiación en el mercado bursátil para soportar la estructura de capital intensivo que requieren verticales como la comercializadora de energía.

"Tengo muy claro que lo queremos sacar a cotizar al BME Scaleups cuanto antes, si puede ser el año que viene", sentencia.

"Falta ecosistema inversor"

Finalmente, el empresario reflexiona sobre el entorno local para el emprendimiento, mostrándose crítico con la falta de ecosistema inversor en su ciudad natal en comparación con otras plazas como Valencia.

"En Alicante no hay nada con cara y ojos", lamenta Trasmonte, refiriéndose a la ausencia de vehículos de inversión estructurados que apoyen a las startups en la región.

Además, 'Scaleups Investments' se encuentra en plena fase de crecimiento y ha abierto un proceso de captación de talento, con especial interés en incorporar perfiles vinculados al ámbito de la Tecnología de la Información (IT).

El objetivo, según trasladan desde la compañía, es reforzar el desarrollo tecnológico de sus plataformas y acelerar el despliegue de nuevas funcionalidades en sus distintas verticales.