Carlos, experto en coches eléctricos en Alicante, sobre las nuevas ayudas del Gobierno: "Pueden llegar a los 4.500 €"

Las ayudas del Gobierno para fomentar la movilidad eléctrica son una gran oportunidad para dar el salto a los vehículos electrificados para miles de conductores, pero también pueden convertirse en un laberinto de requisitos y condiciones.

El anuncio oficial del programa Auto+ para 2026 obliga a sacar la calculadora para traducir un texto administrativo complejo en números claros.

Carlos González, divulgador especializado en movilidad eléctrica afincado en Alicante y responsable del canal TestCoches, lleva años explicando con lenguaje llano los cambios de normativa que afectan al coche eléctrico en España.

En el mejor de los casos, con estas ayudas el comprador puede llegar a conseguir hasta 4.500 euros de subvención directa en la factura por la compra de un turismo eléctrico, siempre que su coche cumpla una serie de requisitos muy concretos.

"Los vehículos tienen que cumplir dos requisitos mínimos. Requisito número uno: que tengan etiqueta Cero y dos, que no superen los límites de precio establecidos", comienza explicando en uno de sus últimos vídeos.

Las ayudas se conceden para la adquisición directa o a través de leasing o renting de vehículos electrificados. En el caso del renting, se orienta especialmente a autónomos y empresas. Los tipos de vehículos incluidos son:

Turismos de hasta nueve plazas (categoría M1), "es decir, los coches normales que compramos la mayoría", indica.

Furgonetas o camiones ligeros (categoría N1) con masa máxima de hasta 3,5 toneladas, "las típicas furgonetas de reparto o trabajo".

Motocicletas eléctricas (categorías L3e, L4e y L5e) con velocidad de diseño superior a 45 km/h, motor eléctrico de al menos 3 kW de potencia y autonomía mínima de 70 km.

Cuadriciclos ligeros (categoría L6e), con masa en vacío igual o inferior a 350 kg (sin contar batería), velocidad máxima de 45 km/h y potencia igual o inferior a 4 kW. Aquí entrarían modelos como el Citroën Ami.

Cuadriciclos pesados (categoría L7e), con masa en orden de marcha igual o inferior a 450 kg para transporte de personas y 600 kg para mercancías, que no puedan clasificarse como cuadriciclos ligeros.

"En este grupo se encuentran, por ejemplo, vehículos como el XEV Yoyo o el Microlino, opciones urbanas curiosas pero con precios de factura muy altos para lo que ofrecen", sostiene González.

Para el experto, lo realmente novedoso respecto al plan Moves son los criterios de la "triple E de eléctrico, económico y europeo".

"Nosotros queremos la triple B (bueno, bonito y barato), pero el Gobierno nos ha metido la triple E, que, en realidad, es un concepto discutible, pero interesante. La triple E quiere decir: eléctrico, económico y europeo."

En la tabla oficial se recogen los importes máximos teóricos, que luego se "modulan" según los criterios que veremos después. Los topes generales son:

Turismos (M1): hasta 4.500 euros de ayuda máxima.

Vehículos N1 (turismos comerciales y furgonetas ligeras): hasta 5.000 euros.

Motocicletas (L3e, L4e, L5e): hasta 1.100 euros.

Cuadriciclos ligeros y pesados (L6e y L7e): hasta 1.000 euros.

El experto anima a los interesados a visitar la página oficial del Gobierno para que cada conductor compruebe si cumple todos los requisitos para las ayudas, ya que "no es tan fácil como parece" y hay más condiciones que cumplir.