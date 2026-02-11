Pérez Llorca acusa a Sánchez de sabotear la agricultura alicantina mientras financia infraestructuras en Marruecos

«Hoy hemos tenido otra mala noticia, la enésima mala noticia de un Gobierno de España que yo creo que ya de forma intencionada quiere castigar a la huerta de Europa, que es Murcia, Almería y por supuesto es la Vega Baja y la provincia de Alicante". Con estas palabras ha calificado el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, el "sabotaje" del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar) a la agricultura valenciana.

"Hemos sabido que no va a haber Vertido Cero, ese proyecto de 300 millones de euros que tenía que ejecutar el Gobierno de España ha decidido no hacerlo. La Generalitat Valenciana había cumplido su parte del trato, que era preparar un proyecto, y fíjense ustedes, cuando el propio Gobierno de España había aprobado hace meses un decreto de urgencia y necesidad para la defensa del Vertido Cero", ha recordado Pérez Llorca

"Parece ser ahora que no hay dinero para afrontar las inversiones hídricas en la provincia de Alicante, pero sí lo hay para hacer desaladoras y trasvases en Marruecos, y por lo tanto hoy ya creo que es más que evidente que estamos hablando de un sabotaje del Gobierno de España a la provincia de Alicante", ha resumido el presidente valenciano.​

Las palabras del presidente de la Generalitat Valenciana se producen después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya negado a Alicante los 350 millones de euros en inversiones hídricas comprometidos por la Unión Europea para el proyecto de Vertido Cero. Se trata de una actuación estratégica para reutilizar el agua depurada en las plantas de Rincón de León y Monte Orgegia y destinarla al riego agrícola, además de evitar los vertidos a la bahía de Alicante, que fue calificada de “interés general del Estado” y vinculada a los fondos de resiliencia europeos.

El Ejecutivo central no ha ejecutado las obras en el plazo previsto y ha dejado que se pierda la financiación comunitaria, lo que ha llevado a la Conselleria de Agricultura y Agua a exigir su cumplimiento al amparo de la Directiva Marco del Agua.

En su respuesta al conseller Miguel Barrachina, el secretario de Estado Hugo Morán rechaza la petición de los 350 millones alegando la obligación de aplicar el principio de recuperación de costes, la complejidad de aprobar exenciones y la prioridad presupuestaria para la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA en Valencia, remitiendo a otros marcos europeos ya existentes para canalizar futuros proyectos de reutilización y desalación.

Pérez Llorca eleva ahora el discurso político al interpretar esta negativa como "un castigo deliberado" a la agricultura alicantina y al conjunto del Levante. El presidente recalca que la provincia de Alicante ocupa el puesto 52 de 52 en inversión estatal por cuarto año consecutivo y que la decisión de dejar caer Vertido Cero “pone más en evidencia esa intencionalidad que tiene el Gobierno de España de castigar a los vecinos de la Comunidad Valenciana y especialmente a todos los alicantinos”.

El jefe del Consell ha subrayado que mientras se niega financiación a un proyecto clave para garantizar agua al regadío alicantino, el mismo Gobierno anuncia inversiones significativas en desaladoras y trasvases en Marruecos, al que define como un país competidor de la agricultura valenciana.

"Es muy grave que encima de que no quieres apoyar al sector agrícola en las inversiones de agua en tu país, en tu comunidad, al mismo tiempo hayamos sabido que se anuncian inversiones importantes en países competidores como es Marruecos; eso que salga alguien y que lo explique», reprocha, antes de sentenciar que solo se entiende “salvo que sea una intencionalidad y un sabotaje a todos los agricultores valencianos”, ha asegurado el presidente.

En su intervención en la sede de Asaja Alicante, el presidente también ha querido lanzar un mensaje de respaldo al campo en plena inquietud por los acuerdos comerciales internacionales como Mercosur. Ha defendido las nuevas cláusulas de salvaguarda aprobadas en la Unión Europea, que a su juicio “sí se van a aplicar” y refuerzan la posición de los productos agrícolas valencianos, y ha reclamado controles en origen y una oficina europea tipo Frontex que garantice la reciprocidad en las exigencias a las importaciones frente a las que soportan los agricultores de la Comunidad Valenciana.