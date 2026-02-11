Alicante reduce un 4,6% sus obras en 2025, pero mantiene la inversión por encima de los 1.700 millones

El sector de la construcción baja el ritmo en la provincia de Alicante en 2025. A lo largo del año se han ejecutado 2.022 obras con un presupuesto total de 1.744 millones de euros, por debajo de los datos de 2024, cuando se registraron 2.120 proyectos por 1.892 millones.

La caída en Alicante se traduce en 98 obras menos y un recorte de 148 millones de euros en inversión en solo un año, según el estudio 'Evolución y análisis del sector de la construcción 2025', elaborado por la firma tecnológica DoubleTrade.

El ajuste se enmarca en un retroceso más amplio en toda la Comunitat Valenciana, donde se han cuantificado 4.665 obras en 2025, un 10% menos que el año anterior. El presupuesto total también se desploma, al pasar de 9.170 millones en 2024 a 7.048 millones en 2025, lo que supone una caída del 23,1%.

Dentro de la Comunitat Valenciana, Valencia sigue siendo la provincia más activa, con 2.137 obras por 4.492 millones de euros. Sin embargo, es también donde se registra la caída más brusca frente a 2024, cuando sumó 2.503 obras y un presupuesto de 6.688 millones.

Castellón, por su parte, contabiliza 506 obras por 812 millones en 2025. En este caso, baja el número de proyectos respecto al año anterior (561), pero el presupuesto sube frente a 2024, cuando fue de 590 millones.

España confirma un cambio

El informe sitúa el frenazo de Alicante y la Comunitat dentro de un cambio de tendencia a escala nacional. En España, el sector de la construcción se desploma en 2025 con un descenso tanto en el volumen de obras como en el presupuesto total invertido.

En total se han ejecutado 47.952 obras, un 4,2% menos que en 2024, mientras que la inversión total ha alcanzado los 76.879 millones de euros, un 16,4% menos que el año anterior.

DoubleTrade interpreta estos datos como el final del impulso registrado en 2024, cuando el sector vivió un fuerte crecimiento, especialmente en vivienda, antes de que el ejercicio 2025 consolidara el frenazo.

Reforma y edificación

En cuanto al tipo de obra, la reforma continúa siendo la modalidad más frecuente, concentrando el 71% de los proyectos. Le sigue la obra nueva (25,5%) y la ampliación (3,5%).

Por tipología constructiva, la edificación representa el 65% de las obras, frente al 35% de obra civil, con una ligera variación respecto al ejercicio anterior a favor de esta última.

Crisis de vivienda

Sin embargo, es en la industria española de la vivienda donde se levantan las alarmas. Según alertan los informes de DoubleTrade, tras un 2024 en el que la construcción de viviendas creció un 37,1%, convirtiéndose en uno de los principales motores del sector y en una respuesta directa a la escasez de oferta residencial, el ejercicio 2025 confirma un frenazo claro de la promoción de vivienda.

El impulso inversor del año pasado elevó la ratio media de inversión residencial hasta los 1,3 millones de euros por obra y situó a la vivienda como la tipología con mayor superficie media construida; antes de este frenazo que coincide con un momento especialmente delicado para el acceso a la vivienda en España.

El nuevo informe evidencia que, mientras el presupuesto total del sector cae un 16,4% en 2025, la vivienda pierde peso frente a otros segmentos como infraestructuras o energía, profundizando el desequilibrio entre oferta y demanda en un contexto de precios tensionados, alquileres disparados y falta de vivienda asequible.

Además, este año ha descendido un 14,2% las obras destinadas a viviendas; dato especialmente crítico si se tiene en cuenta que el fuerte crecimiento de 2024 no fue suficiente para absorber la demanda existente.

"Los resultados de 2025 confirman un frenazo evidente del sector de la construcción tras el fuerte impulso registrado el año anterior. La caída del presupuesto y del número de obras refleja un contexto más restrictivo, en el que las empresas ya no pueden apoyarse en la inercia del mercado y necesitan competir por menos proyectos".

"Este escenario obliga a afinar mucho más la estrategia comercial, priorizar los segmentos con mayor inversión como infraestructuras y energía y apoyarse en datos fiables para anticipar oportunidades y minimizar riesgos", señala Xavier Piccinini, director general de DoubleTrade España.