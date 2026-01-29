Agricultores de Alicante sacan 200 tractores a la calle contra Mercosur, la PAC y la burocracia: "Nos condenan"

Casi 200 tractores han recorrido este jueves las calles del centro de Alicante. A.R.

Casi 200 agricultores han tomado este jueves las principales calles del centro de Alicante con sus tractores y furgonetas para alzar la voz contra la situación “crítica” que atraviesa el campo.

La protesta, organizada por ASAJA Alicante, se enmarca en las movilizaciones convocadas este 29 de enero en numerosas ciudades de España.

La concentración ha cargado especialmente contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, pero también contra la burocracia, la falta de rentabilidad, la Política Agraria Común (PAC), el Pacto Verde europeo y los recortes al trasvase Tajo-Segura.

El presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu, ha leído el manifiesto al término de la tractorada y ha destacado a EL ESPAÑOL de Alicante que la participación ha superado ampliamente las previsiones iniciales, con "el doble" de agricultores de los que se esperaban.

Andreu ha asegurado que el acuerdo con Mercosur es "el detonante, la gota que colma el vaso", en un contexto marcado por normativas que, a su juicio, ahogan al sector primario europeo.

El dirigente agrario ha recordado que la presión de las organizaciones y la "batalla campal en Bruselas" del pasado diciembre ha logrado frenar temporalmente el acuerdo mediante una revisión del Tribunal Superior de Justicia. No obstante, ha advertido de que "ganamos poco tiempo, pero el acuerdo no está muerto".

Un abuelo acude con su nieto a la tractorada de Alicante. L.M.

Por ello, ha instado a los agricultores a mantener la movilización para convencer a los europarlamentarios de no ratificar un texto que, según ha afirmado, "condena al campo".

Alerta sanitaria

El presidente de ASAJA ha puesto el foco en la seguridad alimentaria y la falta de reciprocidad en las exigencias a los productos importados.

Mientras a los agricultores europeos se les imponen estrictas normas ambientales, los alimentos procedentes de Mercosur pueden llegar sin cumplirlas.

En este sentido, ha advertido a la sociedad de los riesgos de consumir productos sin los mismos controles sanitarios: "Si queremos carne criada con hormonas que llevan aquí prohibidas 30 años o uvas con residuos tóxicos, nos arruinan la economía y después nos arruinarán la salud".

Bajo el lema 'decimos no a Mercosur y sí a los alimentos con garantía', Andreu ha denunciado que por intereses industriales del centro de Europa se "vendan al sector primario y pongan en riesgo la salud de los ciudadanos".

Críticas a la PAC

El manifiesto también ha cargado con dureza contra la nueva Política Agraria Común y el Pacto Verde europeo. Andreu ha rechazado las promesas económicas de la Unión Europea, reclamando una política agraria de futuro "que no sea una limosna".

Los agricultores alicantinos protestan contra Mercosur L.M.

Ha defendido que los agricultores no están en contra del medio ambiente, pero sí de las "imposiciones que nos quitan fertilizantes, fitosanitarios" y obligan a dejar tierras improductivas, lo que reduce aún más la rentabilidad de las explotaciones.

Asimismo, ha criticado el exceso de burocracia, asegurando que el sector no puede asumir más trámites administrativos: "No podemos ser gestoría ambulante en un tractor".

Rentabilidad, jóvenes y agua

Andreu ha vinculado directamente la falta de rentabilidad y la carga burocrática con la ausencia de relevo generacional en el campo, advirtiendo de que la nueva PAC reducirá las ayudas destinadas a la incorporación de jóvenes agricultores.

En el plano político, ha exigido al ministro Planas, al Gobierno de España y a la Unión Europea que "dejen de menospreciar al sector primario".

También ha reclamado a la Generalitat Valenciana una posición más firme, asegurando que la Conselleria "tiene que ponerse más firme ante el gobierno central y ante Europa".

El presidente de ASAJA Alicante ha cuestionado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por proteger productos agrícolas sensibles en el acuerdo con la India mientras que en el de Mercosur, según ha señalado, "nos condenan".

El discurso ha concluido con una defensa rotunda del trasvase Tajo-Segura, al que ha definido como "nuestra sangre" y ha advertido de que "no se puede reducir por un capricho político".