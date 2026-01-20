Ya es oficial: el SEPE impulsa una ayuda de 600 € durante 4 meses para los artistas con trabajos temporales

Los artistas que encadenan trabajos temporales cuentan ya con un nuevo respaldo económico. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) impulsa una prestación especial de 600 euros mensuales durante cuatro meses dirigida a quienes desarrollan su actividad en el ámbito artístico y audiovisual.

El sector audiovisual y artístico se caracteriza por una elevada intermitencia. Rodajes, giras, producciones escénicas o proyectos musicales suelen concentrarse en periodos concretos, obligando a muchos profesionales a enlazar contratos de corta duración con fases sin ingresos.

Esta realidad convierte al sector en uno de los más complejos desde el punto de vista laboral. Actores, músicos, técnicos o personal auxiliar pueden trabajar intensamente durante semanas y, después, permanecer meses sin empleo, lo que dificulta el acceso a las prestaciones tradicionales por desempleo.

Para dar respuesta a esta situación, el SEPE pone en marcha una prestación especial por desempleo dirigida exclusivamente a personas trabajadoras de actividades artísticas y a quienes desempeñan funciones técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, según describen desde el SEPE.

Esta ayuda está pensada para quienes no tienen derecho a la prestación contributiva ordinaria y se encuentran en situación legal de desempleo tras finalizar un trabajo artístico.

Es imprescindible estar afiliado a la Seguridad Social, figurar de alta o en situación asimilada y estar inscrito como demandante de empleo.

Requisitos y acceso

El acceso a esta prestación exige acreditar actividad previa en el sector. Se puede acceder con 60 días cotizados en los últimos 18 meses o, de forma alternativa, con 180 días cotizados en los seis años anteriores, siempre que esas cotizaciones no se hayan utilizado para otra prestación.

Además, no se puede haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación y es obligatorio demostrar disponibilidad para buscar empleo y aceptar una colocación adecuada dentro del sector.

Cuantía, duración y plazos

La ayuda tiene una duración de 120 días, es decir, cuatro meses. La cuantía general asciende al 80% del IPREM, lo que equivale a unos 600 euros mensuales.

En los casos en los que la base de cotización media de los últimos días trabajados sea más elevada, la prestación puede alcanzar el 100% del IPREM.

La solicitud debe presentarse en un plazo máximo de quince días hábiles desde la situación legal de desempleo.

Si se solicita fuera de ese plazo, se pierde parte de la prestación, ya que solo se cobra desde el momento en que se presenta la solicitud.

Durante el tiempo en que se percibe esta ayuda, el SEPE continúa cotizando por la jubilación, un aspecto clave para un colectivo que tradicionalmente ha tenido carreras laborales fragmentadas.