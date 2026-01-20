El interés de la demanda de vivienda en zonas rurales de Alicante aumenta un 54% con respecto a las zonas urbanas

Las zonas rurales ganan peso en el mercado inmobiliario alicantino y ya concentran el 54% del interés comprador.

Así lo reflejan los últimos datos de Idealista, que confirman un cambio de tendencia claro: cada vez más compradores buscan casa fuera de la ciudad ante el encarecimiento sostenido de los precios en los núcleos urbanos.

El aumento del precio de la vivienda está empujando a muchas familias y jóvenes a ampliar el radio de búsqueda.

Municipios más pequeños y entornos rurales se presentan como una alternativa más asequible que la capital y otras grandes ciudades de la provincia.

Este desplazamiento no implica que los precios en estas zonas estén estancados. Al contrario. Aunque siguen siendo más bajos que en la ciudad, también registran subidas constantes, impulsadas por una demanda cada vez más activa.

Según datos de Idealista, el precio medio de la vivienda en la provincia de Alicante se sitúa en 2.703 euros por metro cuadrado.

En la ciudad de Alicante, el valor actual alcanza los 2.508 euros el metro cuadrado, tras una subida interanual del 14,4% en diciembre de 2025.

Este encarecimiento contrasta con los precios de algunos municipios del interior y la Vega Baja. Localidades como Villena, Redován, Monóvar, Benejúzar, Banyeres de Mariola o Elda mantienen precios por debajo de los 900 euros el metro cuadrado, lo que explica el creciente interés por estas zonas.

Comprar en lo rural

El último estudio de Idealista confirma que, a cierre de 2025, comprar una vivienda en un entorno urbano en España es un 99% más caro que hacerlo en una zona rural.

Mientras que las áreas urbanas alcanzan una media de 2.906 euros por metro cuadrado, las rurales se sitúan en 1.459 euros.

En el caso de Alicante, el precio medio en zonas rurales alcanza los 2.071 euros por metro cuadrado, una cifra elevada si se compara con otras provincias, pero que sigue siendo inferior a muchas grandes ciudades del país.

Más allá del precio, el análisis de la demanda revela un cambio de mentalidad. De media, en España el 60% de las búsquedas se concentran en zonas urbanas y el 40% en rurales. Sin embargo, Alicante rompe esta tendencia.

La provincia se sitúa entre las nueve donde la demanda muestra una mayor preferencia por las zonas rurales.

En concreto, el 54% del interés se dirige a viviendas en entornos rurales, frente al 46% que apuesta por zonas urbanas.

Alicante comparte este comportamiento con provincias como Murcia, Girona o Málaga, donde el atractivo de una vivienda más amplia, un entorno menos saturado y precios relativamente más contenidos está pesando cada vez más en la decisión de compra.