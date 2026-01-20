El AOVE alicantino vive su momento de esplendor pese a los retos climáticos: "Están surgiendo marcas propias"

El olivar alicantino convive hoy con una paradoja. Mientras el cambio climático tensiona las cosechas con sequías más prolongadas y episodios extremos, el aceite de oliva virgen extra (AOVE) de la provincia vive uno de sus momentos de mayor dinamismo y prestigio.

En paralelo a la reducción de rendimientos en muchas zonas de secano, han florecido proyectos que apuestan por la calidad, el origen y la diferenciación, elevando el listón del producto que llega tanto a tiendas especializadas como a supermercados. Esa combinación de amenaza climática y efervescencia creativa marca el contexto en el que se celebra la sexta edición del AOVE Forum Internacional Fira de Tots Sants, convertido en termómetro del sector.



Desde la organización del AOVE Forum se percibe un cambio de ciclo, en apenas una década, el AOVE ha pasado de ser un producto poco visible en la provincia a convertirse en un símbolo gastronómico y territorial.

Desde la organización del certamen, apuntan que el aceite de oliva virgen extra se ha posicionado "como un elemento de referencia en la provincia" y que en los últimos años "están surgiendo muchas marcas propias que han lanzado sus gamas y que están en un nivel muy alto".

Incluso esas gamas de mayor calidad han conseguido dar el salto a las cadenas de distribución generalistas, lo que permite al consumidor encontrar con relativa facilidad aceites de sello alicantino en los lineales.

Esta expansión de marcas responde a una estrategia del sector que consiste en menos volumen y mayor valor añadido, con aceites vinculados a cooperativas históricas, pequeños proyectos familiares y almazaras que apuestan por variedades locales y coupages muy cuidados.

A ello se suma el empuje de iniciativas promocionales y de formación que ayudan a que el AOVE alicantino sea conocido dentro y fuera de la Comunitat Valenciana, desde concursos hasta experiencias de cata y oleoturismo.

AOVE Forum

El AOVE Forum Internacional Fira de Tots Sants, impulsado por la Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina y el Ayuntamiento de Cocentaina, se ha consolidado en seis ediciones como el espacio donde se cruzan campo, ciencia, gastronomía e instituciones. La edición de 2026 se celebrará del 28 al 30 de enero, con una jornada inaugural en Casa Mediterráneo (Alicante) y dos días de intensa programación técnica, divulgativa y gastronómica en Cocentaina.

El Forum abordará este año tres grandes ejes: el impacto del cambio climático en el olivar, las estrategias de descarbonización y el papel de la agricultura regenerativa en la resiliencia de las explotaciones. El programa combina ponencias sobre clima y olivar, mercado de CO₂ y reducción de emisiones con mesas redondas, sesiones sobre calidad e innovación en almazaras y espacios dedicados a nutrición y dieta mediterránea.

Además, el certamen acoge cursos especializados como el de maestro de almazara y sirve de punto de encuentro para colectivos como las mujeres del sector, que celebran allí su asamblea anual y actividades propias.

En Casa Mediterráneo se presentará internacionalmente el certamen, se realizará una presentación de AOVEs de distintos países mediterráneos dirigida por Mª Luisa Ruiz Domínguez, jefa del Panel Oficial de Cata de la Comunitat Valenciana, y se celebrará un showcooking a cargo del chef Rubén Fenollar, unas actividades que funcionan como antesala del programa de Cocentaina.​

Retos

Pese al buen momento de imagen y de mercado, el sector no oculta sus preocupaciones protagonizados por la sequía estructural, el aumento de temperaturas y la proliferación de plagas asociadas al calentamiento amenazan la estabilidad del olivar mediterráneo. Estudios recientes alertan de un incremento de riesgos como la Xylella fastidiosa y de una mayor irregularidad en las producciones, algo que en provincias como Alicante se nota especialmente en los secanos de interior.

Frente a este panorama, el AOVE Forum dedica una parte clave de su programación a la agricultura regenerativa y a la gestión sostenible del territorio. Se presentarán experiencias que trabajan con cubiertas vegetales, mejora de la estructura del suelo, aumento de biodiversidad y secuestro de carbono, enfoques que ya se ensayan en distintas explotaciones de la montaña alicantina y en proyectos mediterráneos de referencia.

En definitiva, la idea de fondo es convertir el olivar en aliado climático. Olivares que reducen emisiones, capturan carbono y mantienen paisajes vivos, a la vez que generan AOVEs de alta gama con una historia clara que contar al consumidor.​

Educación y cultura del aceite

Más allá del debate técnico, el AOVE Forum trabaja también en la base social del sector con una amplia agenda de actividades divulgativas. El llamado "túnel del aceite" permite al público general conocer y catar los aceites presentados al concurso en sesiones guiadas, acercando conceptos como frutado, amargor o picor a quienes normalmente solo miran la etiqueta del supermercado.

El certamen incluye talleres para centros escolares, donde el alumnado aprende a cocinar con AOVE y a valorar sus propiedades, así como un concurso de cocina entre estudiantes de Formación Profesional de la provincia, que demuestra el potencial del aceite como eje de la nueva gastronomía alicantina. ​​