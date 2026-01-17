Javier Solis, experto inmobiliario, elige un pueblo de Alicante como el mejor para invertir en España: "Es otra liga"

Con el mercado inmobiliario al alza, los inversores en ladrillo tienen cada vez más complicado encontrar el pueblo o la ciudad perfecta para rentabilizar sus ahorros. Sin embargo, en la provincia de Alicante se encuentra uno de los más rentables de toda España.

El experto inmobiliario y creador de contenido Javier Solis ha enumerado los cinco pueblos más baratos para invertir de todo el territorio nacional. Lista en la que se incluye a uno de los municipios más visitados de Alicante en el número uno.

En el puesto número cinco sitúa a Almendralejo (Badajoz) por su vivienda barata y tradición vinícola que garantiza una "inversión fácil". "Si quieres entrar al mercado sin gastar mucho, este es tu sitio", afirma en el vídeo subido a su cuenta de TikTok.

En cuarto puesto está Ferrol (A Coruña), una ciudad costera con historia naval y "precios de chollo en uno de los mercados más infravalorados del norte".

El bronce, según el asesor, es para Puertollano (Ciudad Real) por "su industria, servicios y casas baratísimas, ideal si buscas rendimiento con mínima inversión", destaca Solis, quien resalta su conexión directa con Madrid en AVE en dos horas.

El segundo pueblo más rentable es Linares (Jaén), ya que asegura que tiene uno de los precios por metro cuadrado más económicos de todo el país.

"Aquí el potencial está en el precio: compras bajísimo y esperas revalorización", sostiene.

Finalmente, en el número uno sitúa a Jávea, lugar que lo coloca en "otra liga" por tener "turismo todo el año, demanda internacional, alquiler, fácil y rentable. Cuenta con un entorno natural increíble".

Con todo, advierte de que "no es el más barato", pero que tiene mucho futuro porque "el dinero se mueve".

¿Por qué Jávea?

Jávea cuenta con paisaje y playas de primera. Calas como Granadella, La Grava, El Arenal o Portixol son auténticos paraísos de aguas cristalinas y entornos naturales de gran valor. Ideal para quienes buscan disfrutar del mar y del paisaje sin renunciar a la tranquilidad.

Así, goza de un microclima privilegiado, con temperaturas suaves, escasas lluvias y más de 300 días de sol al año. A escasos minutos del mar, el Parque Natural del Montgó ofrece rutas de senderismo y vistas espectaculares, combinando montaña y costa.

No es el municipio más económico, pero sí uno de los más sólidos. La demanda se mantiene alta y los precios muestran una notable resistencia, con buena capacidad de alquiler en temporada alta. Esto la convierte en una opción segura para la revalorización a medio y largo plazo.