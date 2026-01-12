Idealista pone a la venta más de 400 viviendas de obra nueva en la provincia de Alicante, desde 95.000 €

La vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas en la provincia de Alicante. La falta de oferta y el fuerte encarecimiento de los precios complican cada vez más el acceso a un hogar, especialmente en las zonas costeras, donde la demanda no deja de crecer.

Alicante y su entorno concentran buena parte de esa presión inmobiliaria. El atractivo del clima, el empleo vinculado al turismo y la llegada constante de nuevos residentes elevan los precios y reducen las opciones disponibles, sobre todo para compradores con presupuestos ajustados.

Según los últimos datos de Idealista, el precio medio de la vivienda en la provincia alicantina se sitúa en 2.703 euros por metro cuadrado, con datos de diciembre de 2025. La cifra supone una subida anual del 14,4 % respecto a diciembre de 2024, confirmando una tendencia claramente alcista.

La construcción de vivienda nueva se presenta como una de las soluciones para aliviar la escasez de oferta. Sin embargo, este tipo de inmuebles suele asociarse a precios elevados, lo que limita su acceso a una parte importante de la población.

Aun así, existen algunas excepciones. Idealista cuenta actualmente en su portal con más de 400 viviendas de obra nueva en la provincia de Alicante.

Si se filtra por los precios más bajos, aparecen promociones situadas en municipios como San Miguel de Salinas, Elche o Almoradí, entre otros.

El piso más barato

El anuncio más económico corresponde a una vivienda situada en San Miguel de Salinas, con un precio de 95.000 euros. Se trata de un apartamento de 43 metros cuadrados, con un dormitorio, ubicado en un bajo exterior con ascensor, según describe el anuncio de Idealista.

La vivienda forma parte de Vistalago, un proyecto residencial impulsado por BS Promotores. El anunciante explica que el complejo se sitúa "en el encantador pueblo de San Miguel de Salinas, a tan solo 10 kilómetros del mar Mediterráneo", una zona conocida por "sus hermosos lagos salados y su saludable microclima".

El proyecto está compuesto por dos edificios modernos separados por una zona común ajardinada. En total, se desarrollan 56 apartamentos de uno, dos y tres dormitorios, todos ellos con terraza privada y diseñados, según el promotor, "pensando en la comodidad, la estética y la eficiencia energética".

La vivienda de obra nueva más barata en Idealista.

La promoción cuenta con zonas comunes en la planta baja que actúan como punto de encuentro para los vecinos, con jardines, áreas de descanso, aparcamiento para bicicletas y un parque infantil.

En la azotea, los residentes disponen de una zona de ocio de 350 metros cuadrados, con piscina, espacio infantil y áreas de sombra, "todo lo necesario para relajarse bajo el sol español mientras disfruta de las vistas panorámicas".

El anunciante subraya que Vistalago "combina arquitectura moderna, confort y una ubicación privilegiada", y lo presenta como "una oportunidad única para vivir o invertir en una de las zonas más codiciadas de la Costa Blanca".