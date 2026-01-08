Confirmado: Alicante lidera la venta de vehículos usados en la Comunitat, un mercado con unidades muy envejecidas

Durante 2025 se transfirieron en la provincia de Alicante 108.650 turismos de ocasión, un 3,6% más que en 2024, a los que se suman 16.527 furgonetas usadas, con un incremento del 5,4%. En total, el mercado del vehículo de ocasión (turismos más comerciales ligeros) rozó las 125.177 unidades, lo que supone un crecimiento del 3,9% interanual y convierte a Alicante en la provincia con mayor avance de la Comunitat Valenciana. Este comportamiento confirma a la provincia como eje clave del negocio de segunda mano en la región, con un ritmo de crecimiento claramente superior a la media autonómica del 2,1% en el conjunto de vehículos.

Según el informe anual de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove), el dinamismo alicantino en este mercado contrasta con la evolución de la provincia de Valencia, que apenas mejora un 0,4% el total de ventas de vehículos usados, y con Castellón, que se queda en un avance del 3,6%, por debajo del registrado por Alicante. El peso de Alicante dentro del mercado valenciano se refuerza así tanto por volumen como por incremento porcentual, consolidando un tejido comercial especializado en VO que gana atractivo frente a las otras dos provincias.

En 2025, Castellón sumó 27.219 turismos usados vendidos, con una subida del 3,3%, y 5.085 furgonetas, que aumentan un 4,8%, hasta un total de 32.304 vehículos de ocasión y un crecimiento global del 3,6%. Aunque el avance castellonense es notable, queda unas décimas por detrás del 3,9% de Alicante y con un volumen de mercado muy inferior, lo que sitúa a la provincia alicantina en una posición claramente predominante dentro del territorio autonómico.

La provincia de Valencia presenta una evolución mucho más contenida: 126.519 turismos de ocasión vendidos, con un ligero descenso del 0,2%, y 19.911 furgonetas, que crecen un 4,2%, para un total de 146.430 unidades y una mejora global de solo el 0,4%. El frenazo en los turismos de segunda mano en Valencia ciudad y su área metropolitana lastra el resultado provincial y contrasta con la fortaleza de Alicante, donde el crecimiento es más equilibrado tanto en turismos como en comerciales ligeros.

La Comunitat frente al mercado nacional

A escala autonómica, la Comunitat Valenciana cerró 2025 con 262.388 turismos usados vendidos, un 1,7% más, y 41.523 furgonetas, que suben un 4,8%, hasta un total de 303.911 vehículos de ocasión y un crecimiento del 2,1%. Este avance es claramente inferior al del conjunto de España, donde las ventas de turismos y furgonetas de segunda mano alcanzaron las 2.589.154 unidades, con un incremento del 4,3% respecto a 2024.

Mientras el mercado valenciano avanza a medio gas, el nacional mantiene un ritmo más vivo, con un aumento del 4,2% en los turismos y del 4,7% en los comerciales ligeros. En ese contexto, Alicante se sitúa en una posición intermedia: crece más que la media de la Comunitat, pero aún por debajo del tirón global del mercado español, lo que muestra margen de recorrido para el negocio de VO en la provincia.

Pese al buen cierre anual, diciembre dejó síntomas de enfriamiento en toda la Comunitat Valenciana, también en Alicante. Ese mes se vendieron en la región 22.310 turismos de ocasión, un 24,4% menos interanual, y 3.687 furgonetas, con un descenso del 13,8%, hasta un total de 25.997 unidades y una caída global del 23,1%. Alicante registró 9.955 turismos usados vendidos, un 5% menos que en diciembre de 2024, y 1.625 furgonetas, que suben un 4%, de modo que el total provincial fue de 11.580 vehículos y un retroceso del 3,8%.

La comparación con las otras provincias muestra que el ajuste fue mucho más severo en Valencia, donde las ventas totales de diciembre cayeron un 37,3%, y en menor medida en Castellón, con un descenso del 13,5%. Eso permite interpretar el dato de Alicante como una corrección puntual tras varios meses de fuerte actividad, pero sin romper la tendencia de fondo de un mercado de ocasión robusto y más resistente que en el resto de la Comunitat.

Envejecimiento del parque y reto eléctrico

Los datos del informe de Ancove apuntan a que el mercado español de ocasión sigue dominado por vehículos de más de 10 años, que representan el 57% de las ventas de turismos usados, con un crecimiento del 4,2%, en línea con la media. Este patrón se reproduce en la Comunitat Valenciana y afecta también a provincias como Alicante, donde buena parte de las operaciones se concentra en modelos veteranos y de combustión tradicional, lo que retrasa la renovación del parque automovilístico.

En paralelo, los turismos eléctricos de ocasión apenas suponen el 1,7% del total de ventas en España, frente al 8,7% que representan en el mercado de vehículos nuevos, una brecha que también condiciona la transición en regiones como la valenciana. Ancove reclama al Gobierno que acelere las ayudas a la compra de eléctricos usados, alineándose con la recomendación de la Comisión Europea, una medida que podría abrir nuevas oportunidades de negocio para los profesionales del VO en Alicante si se activa durante los próximos meses.