Menos Estados Unidos, más Asia: la industria alicantina reinventa sus exportaciones tras los aranceles de Trump

En 2024 las exportaciones a EEUU desde Alicante alcanzaron 446 millones de euros, con un superávit de 182 millones, y el flujo comercial total apenas suponía el 1,6% del PIB provincial. Esto explica por qué el impacto macro de los aranceles de Trump a principios de año se valoró como “limitado” en el conjunto de la provincia, aunque más intenso en algunos productos concretos como calzado, agroalimentario procesado o ciertos bienes industriales.

El balance de 2025 para la industria tradicional de Alicante es el de un año incómodo pero no catastrófico: los aranceles de Trump han obligado a revisar precios y destinos, pero el tejido empresarial ha aprovechado el tirón del agroalimentario, el mármol elaborado y los mercados asiáticos para mantener el pulso exportador.

En este nuevo contexto económico mundial que ha dejado el año 2025, para la provincia de EE UU pierde peso relativo como cliente mientras ganan fuerza varios mercados asiáticos y extracomunitarios. Afortunadamente no se ha producido el desplome global de las exportaciones que podía temerse a principios del ejercicio, sino un reequilibrio geográfico de las ventas exteriores empujado por los aranceles y por la estrategia de diversificación de las empresas.

Según el Informe Sectorial de Industria 2025 de la Cámara de Comercio de Alicante, EEUU absorbe solo el 6% de las exportaciones industriales de la provincia. La apertura comercial con ese país (exportaciones más importaciones) representa de media apenas el 1,7% del PIB provincial entre 2019 y 2024, lo que muestra una exposición macro relativamente baja.

En los ocho primeros meses de 2025, las exportaciones industriales alicantinas a EE UU cayeron un 1,8% interanual, con descensos especialmente fuertes en alimentación y bebidas y en calzado, donde alrededor del 10% de las ventas se dirigía a ese mercado. En alimentación, las exportaciones a EEUU se desplomaron un 21,7%, mientras el resto de destinos crecieron un 25,6%; en calzado, las ventas a EE UU retrocedieron casi un 10%, frente a un leve avance del 0,8% en los demás mercados.

Los destinos extracomunitarios suponen ya el 37% de las exportaciones industriales de Alicante y son los que más crecen: aumentaron un 6,9% hasta 1.601 millones de euros entre enero y septiembre de 2025. Dentro de ese bloque destacan claramente varios mercados asiáticos y del norte de África.

Las ventas a China aumentaron un 39,8%, a Corea del Sur un 103%, y también crecieron con fuerza las exportaciones a Marruecos (+13,5%), Argelia (+52,8%) y Suiza (+19,6%), consolidando una red de clientes más diversificada fuera de la UE. En paralelo, se reducen las ventas a Canadá (–18,6%) y Turquía (–8,6%), lo que refuerza la idea de que no todos los destinos extracomunitarios evolucionan igual, pero el eje Asia–Mediterráneo gana peso en conjunto.

El giro geográfico se ha combinado con un cambio de perfil: más peso de productos de mayor valor añadido y de sectores menos expuestos a los aranceles estadounidenses, mientras ramas como el calzado y parte del agroalimentario han redirigido sus esfuerzos comerciales a la UE y a Asia.

Año exportador

A comienzos de 2025, el debate exportador en Alicante estaba marcado por el anuncio de una nueva política arancelaria de Estados Unidos, con la amenaza inicial de tasas de hasta el 30% a productos europeos, especialmente sensibles para calzado, alimentación transformada y bienes industriales. El giro posterior de los acontecimientos viró hasta un acuerdo final de aranceles del 15%. Se rebajó parcialmente el escenario más adverso, pero confirmó que el mercado estadounidense dejaría de ser un motor de crecimiento fácil para la industria alicantina.

Finalmente, en el conjunto del primer semestre, las exportaciones de la Comunitat Valenciana sumaron 19.227,4 millones de euros, con un ligero descenso interanual del 0,8%, manteniendo, pese a todo, un saldo comercial positivo. Dentro de este contexto autonómico, Alicante exhibió un comportamiento más dinámico en algunos tramos mensuales: solo en junio la provincia exportó bienes por 596,2 millones de euros, un 7,1% más que un año antes.

El Informe Sectorial de Industria 2025 de la Cámara de Alicante cifró las ventas exteriores industriales de la provincia entre enero y septiembre en 4.296 millones de euros, con un crecimiento del 5% interanual, confirmando el papel exterior como pieza clave del tejido económico. El impulso procede sobre todo de alimentos y bebidas (577 millones, +19%), aluminio y manufacturas (280 millones, +19,4%) y productos químicos (248 millones, +10%), mientras algunos sectores tradicionales se estancan o corrigen a la baja.

Por sectores, en el calzado, principal sector exportador alicantino, las ventas alcanzan 848 millones de euros entre enero y septiembre, con un peso del 20% sobre el total provincial, pero con un retroceso del 0,4%, reflejo de la presión competitiva y del nuevo escenario arancelario.

Frente a ello, la piedra natural y mármol se han comportado de forma muy positiva. Los datos provisionales hasta agosto indicaban ya que las exportaciones de piedra natural de Alicante alcanzan 70,16 millones de euros, con una subida cercana al 96% sobre el mismo periodo del año anterior, impulsadas sobre todo por el mármol elaborado.

Gigantes como Levantina que en 2024 anunció un ERE, han dado la vuelta parcialmente a la situación. Según las informaciones especializadas, encadena varios meses con beneficios operativos (1,6 millones en el primer trimestre) tras aplicar un plan de ajuste y cambio de modelo.

El sector agrario y agroalimentario aporta ya 1.580 millones de exportaciones y un saldo comercial de 917 millones, constituyendo cerca del 75% del superávit externo provincial, lo que lo convierte en el gran amortiguador frente a stocks como los aranceles de EEUU.