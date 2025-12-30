Mercedes y Gonzalo, arquitecta y abogado, sobre la vivienda en 2026: "Los precios tocarán techo muy pronto"

El mercado inmobiliario atraviesa uno de los momentos más tensos de las últimas décadas y Alicante es un claro ejemplo de ello. La demanda de vivienda sigue disparada mientras la oferta continúa estancada, configurando un escenario complejo que, según los fundadores de la empresa alicantina Liven, está cerca de iniciar una nueva fase.

"La demanda de vivienda en Alicante es enorme, insaciable", resume Gonzalo Alcaide, abogado y Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API). Sin embargo, esa presión no se mantendrá indefinidamente: "Los precios tocarán techo muy pronto".

Los factores que explican el actual desequilibrio son diversos, pero convergen en un mismo punto: la ciudad es atractiva y los compradores son muchos más que las viviendas disponibles.

Alicante compite con destinos como Marbella o Málaga, pero con un coste más contenido, lo que impulsa la llegada tanto de extranjeros como de compradores nacionales, especialmente procedentes de Madrid.

A esa intensa demanda se suman fenómenos estructurales: el auge del teletrabajo y la escalada del alquiler.

Ante rentas cada vez más elevadas, muchas familias asumen que "les compensa meterse en una hipoteca". El resultado es un aumento del interés por comprar, incluso en condiciones de mercado adversas.

Pero la oferta no acompaña. "No se está prácticamente construyendo", advierten, y la ciudad depende de un parque de segunda mano envejecido.

Este freno a la construcción limita la entrada de nueva oferta y alimenta las tensiones de precio: hay demasiados compradores para tan pocos activos.

Para Mercedes Muela, arquitecta y API, otro de los retos clave es la fijación de precio por parte de los propietarios. "Muchos precios no están del todo alineados con la realidad del mercado, se sitúan por arriba", explica. Las expectativas infladas, -en parte por años de subidas rápidas-, generan inmuebles que se anuncian muy por encima de su valor real.

Previsiones 2026

Aunque el presente es explosivo, Mercedes y Gonzalo no prevén un futuro con bajadas significativas. Al contrario: anticipan un escenario de transición hacia una meseta de precios. "El ritmo de aumento de los últimos años no es sostenible y los mercados tienden a autorregularse", afirma Alcaide, quien considera que el sector se encamina a una "estabilización".

Muela coincide y matiza que una caída generalizada es improbable porque no habrá una entrada masiva de viviendas nuevas: "No va a haber de repente una masa de viviendas de obra nueva en oferta porque no se está prácticamente construyendo".

Esa ausencia de shock de oferta impedirá grandes correcciones, pero sí limitará futuras subidas. O, como defienden los fundadores de Liven, conducirá a un techo natural: "Los precios tocarán techo muy pronto".