La Generalitat ayuda a pagar el alquiler a más de 3.200 familias vulnerables del parque público

La Generalitat ha reforzado en el último año su apoyo a las familias con menos recursos que viven en viviendas públicas, facilitando el pago del alquiler a un total de 3.211 hogares de la Comunitat Valenciana mediante distintos mecanismos de ayuda.

La principal herramienta es la aplicación de bonificaciones en la renta mensual, dirigidas a unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad que afrontan serias dificultades para asumir el arrendamiento.

A través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), la administración ajusta el importe del alquiler en función de los ingresos familiares, el precio de la vivienda y el número de miembros del hogar, con reducciones que en algunos casos alcanzan hasta el 90 %.

Solo en 2025, estas bonificaciones han permitido aliviar la carga del alquiler a 2.130 familias del parque público autonómico. Por provincias, 1.060 beneficiarios se concentran en Valencia, mientras que Alicante suma 724 hogares y Castellón, 346.

El esfuerzo económico realizado este año supera los dos millones de euros. En concreto, la Generalitat ha bonificado 2.029.842 euros en alquileres de vivienda pública, con más de un millón destinado a la provincia de Valencia, 631.244 euros a Alicante y 381.776 euros a Castellón.

Otro de los recursos de que dispone el Consell para hacer frente a las deudas contraídas por impago en los alquileres de viviendas públicas es la firma de actas de reconocimiento de deuda. Se trata de un recurso fundamental para garantizar el derecho a la vivienda a muchas familias.

Con este método de prórroga de pago, el inquilino firma un documento mediante el cual reconoce voluntaria y expresamente adeudar a la Generalitat una determinada cantidad de dinero. En él se acuerda el establecimiento de un pago aplazado de la deuda contraída y determina la forma y tiempos de abono.

Previamente a la firma de estas actas de reconocimiento, los técnicos de la EVHA estudian la situación concreta de la unidad de convivencia, junto a los servicios sociales municipales que verifican la situación de vulnerabilidad, para determinar las cantidades y plazos a devolver.

Un total de 1.081 familias han firmado durante 2025 estas actas de reconocimiento de deuda, de las que 528 pertenecen a la provincia de Alicante, 491 a la de Valencia y 62 a la provincia de Castellón.

Asimismo, la firma de estas actas ha supuesto un aplazamiento de un total 5.451.604 euros, de los que 3.113.854 corresponden a la provincia de Alicante, 2.093.985 euros a la provincia de Valencia y 243.764 euros a la de Castellón.

Cantidades asumibles

La directora general de la EVHA, Estefanía Martínez, ha destacado que estos mecanismos tienen como objetivo "asegurar que las familias que disponen de menos recursos puedan acceder y mantener una vivienda digna, a través de cantidades asumibles para ellos".

Para dar a conocer estas medidas, la EVHA organiza campañas informativas dirigidas a los residentes de las viviendas públicas que incluyen reuniones en las que se explican las medidas implantadas por el Consell para flexibilizar el pago de las rentas de las personas con menos recursos.

En estas campañas es fundamental la colaboración de los servicios sociales municipales.

Asimismo, la EVha dispone de 25 espacios de atención en varios grupos de vivienda pública.

En ellos, los equipos de mediación social asisten a los residentes y les ayudan a resolver problemas relacionados con la mejora de la convivencia, el mantenimiento y la gestión en las comunidades vecinales, pero también a solicitar bonificaciones o actas de reconocimiento de deuda si tienen problemas de impagos.

Estos equipos están financiados por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027.