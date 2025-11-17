El municipio de Alicante con el metro cuadrado más barato para alquilar: pisos desde 500 € a media hora de la ciudad

Si buscas vivir cerca de la capital alicantina sin disparar tu presupuesto, Elda se presenta como la alternativa más asequible del momento.

Según los últimos datos del portal inmobiliario Idealista, actualizados en octubre de 2025, esta localidad ofrece un precio medio de alquiler de 7,1 €/m2, con una variación anual del +9,4 %, mientras que su máximo histórico se alcanzó en abril de 2025 con 7,4 €/m2.

El precio de la vivienda en España ha experimentado subidas importantes en los últimos años, sobre todo en ciudades costeras como Alicante.

Sobre Elda

Esta tendencia ha llevado a muchas familias a considerar alternativas en municipios más pequeños cercanos a las capitales, buscando equilibrar coste y proximidad. En la provincia de Alicante, el precio medio del alquiler se sitúa actualmente en 11,8 €/m2, con un incremento anual del 9 %.

Elda es una ciudad del sur de la Comunidad Valenciana, capital administrativa de la comarca del Medio Vinalopó. Con una población de 52.404 habitantes y una extensión de 45,8 km2, la localidad se ubica a 38 km al noroeste de Alicante, en el valle del río Vinalopó y rodeada de sierras como la de Camara y el monte Bolón.

Su economía se centra en la industria, especialmente el calzado, y cuenta con una red comercial y de servicios activa, convirtiéndola en un referente en la comarca del Vinalopó Medio.

Precios de vivienda en Elda

El alquiler en Elda se mantiene en 7,1 €/m2, mientras que el precio de compraventa alcanza los 857 €/m2, con una variación anual del +15,3 %.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante, hemos consultado los anuncios más económicos en Idealista, encontrando un piso por 500 € al mes, según afirma el anuncio publicado en Idealista.

Se trata de un inmueble ubicado en la Calle Lomas, 4, en la zona de San Crispín / Huerta Nueva / Estación, con una superficie de 90 m² y tres habitaciones.

Es una entreplanta exterior sin ascensor, completamente amueblada, con colchones, somieres y armarios vestidores nuevos. Además, está próximo a la parada de trenes de Alicante.

Otras localidades baratas

Además de Elda, existen otros municipios cercanos a Alicante donde el precio del alquiler es más asequible que en la capital, como Alcoy, con 7,4 €/m2 (+11,5 % anual); Elche, con 9,0 €/m2 (+12,5 % anual); y San Vicente del Raspeig, con 9,8 €/m2 (+6,2 % anual).