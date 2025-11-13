Quintanilla (CEV Alicante): "No solo podemos ir a Valencia cuando hay que protestar, nos tienen que conocer"

César Quintanilla, nuevo presidente de la patronal alicantina (CEV), ha celebrado la primera junta directiva de su mandato, en la que se ha elegido como vicepresidentes a José Vicente Andreu (ASAJA), Javier Gisbert (FOPA) y , con quienes ha posado en una foto al lado del presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño. La imagen anticipa la unidad del empresariado alicantino, lejos de las desavenencias en el mandato de Salvador Navarro, su antecesor.

Una unidad marcada por la reivindicación, pero sin olvidar la autocrítica sobre la gestión de la representatividad empresarial en el pasado más reciente. "Existe un cambio", ha expresado Quintanilla, "ahora estamos alineados con la confederación valenciana y esa unidad que tenemos en Alicante hay que extenderla al resto de provincias".

Y es que la "vertebración autonómica" ha sido uno de los ejes marcados por la nueva dirección. "Tenemos que tener más presencia en Valencia, pero a lo mejor también ha sido culpa nuestra. No solo se puede ir a Valencia el día que hay que protestar. Tienen que conocernos, debemos tener más presencia para que se escuche nuestra voz", ha manifestado el nuevo presidente provincial.

Y es que Quintanilla sigue siendo el presidente de UEPAL, una asociación empresarial que junto con la Cámara de Comercio, se ha mostrado muy crítica con cómo Navarro entendía el funcionamiento de la patronal autonómica centralizada en la provincia de Valencia, de donde procedía él. Un contexto que Vicente Lafuente, nuevo presidente autonómico de la patronal se ha comprometido a modificar. De hecho, Quintanilla ha dicho que a corto plazo seguirá compatibilizando ambos cargos, hasta que someta a la junta de UEPAL su permanencia o no en el cargo.

José Julián Farell (FEMPA), César Quintanilla, José Vicente Andreu (ASAJA), Javier Gisbert (FOPA) y Carlos Baño (Cámara de Comercio).

Además, Quintanilla ha adelantado el resto de ejes en los que trabajará la nueva cúpula empresarial alicantina: infraestructuras, agua e I+D, coincidiendo con las asociaciones y federaciones que le acompañarán en el camino como vicepresidentes de CEV Alicante. "Queremos dar más peso a los sectores de la provincia, trabajar en la labor interna y externa de la confederación", ha señalado.

Respecto a las infraestructuras, Quintanilla se ha comprometido a reactivar las reivindicaciones legítimas de la provincia de Alicante. Las once obras mal llamadas "decálogo" de necesidades de la provincia que se realizó conjuntamente con INECA y la Cámara de Comercio "porque ninguna de ellas se ha hecho, y por si hubiera que incluir alguna más".

También ha destacado que CEV trabajará por la innovación y la digitalización de las empresas para que el tejido empresarial alicantino "tenga más valor añadido"."Somos la quinta provincia en PIB pero luego bajamos a la 42 renta per cápita, lo que nos dice que tenemos un problema de competitividad", ha explicado el nuevo presidente.

Además, ha valorado la sintonía que ha tenido la Generalitat Valenciana en los últimos tiempos en las reivindicaciones empresariales: más agilidad y supresión de burocracia, en comunión por lo destacado ayer por Vicente Lafuente respecto a la consellera de Innovación, Industria y Turismo, Marián Cano.

El próximo día 2, ha anunciado, tendrá lugar la primera junta "operativa" de su mandato. Y en especial quieren desarrollar una nueva estrategia de negociación colectiva. "Tenemos que ser más reivindicativos también en este punto porque al final, tanto buenismo, puede acabar con el estado del Bienestar", ha concluido Quintanilla.