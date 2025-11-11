Expertos advierten un "posible techo de mercado" en la vivienda de Alicante: cae la compraventa por primera vez en un año

El efervescente mercado de la vivienda en la provincia de Alicante podría estar cerca de llegar a un "posible techo" al caer la compraventa en el segundo trimestre de 2025, la primera vez que ocurre en más de un año, pero seguir subiendo los precios.

Así lo advierte el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) en su Informe de Coyuntura Socioeconómica de la provincia de Alicante correspondiente al segundo trimestre de 2025, donde se ha constatado que el sector inmobiliario "atraviesa un momento de inflexión".

A pesar de que el primer trimestre del 2025 supuso un importante estímulo al resto de sectores económicos, los visados de obra nueva cayeron un 10,4% en el segundo trimestre, perdiendo 265 visados, mientras España crecía un 2,9%, reduciendo la cuota provincial del 7,7 % al 6,7 %.

Las compraventas registran su primer descenso anual tras cinco trimestres de crecimiento, señalando un posible techo del mercado. Los precios siguen subiendo a tasas similares a las del trimestre anterior (9,7 % anual), lo que puede provocar un retroceso en la transacción.

Las ventas a extranjeros residentes alcanzaron 401,4 millones de euros, con un ascenso del 5,9 %, inferior al 9,9 % nacional.

"La provincia acumula cinco trimestres consecutivos perdiendo cuota de mercado en valor y número de viviendas vendidas a extranjeros residentes, evidenciando pérdida de atractivo o escasez de oferta disponible. No obstante, es importante destacar que las cifras indican crecimiento, aunque con menor intensidad", resalta el informe.

En cuanto a la actividad empresarial, el presidente de Ineca, Nacho Amirola, ha apuntado que muestra un importante dinamismo fundacional que contrasta con "una profunda fragilidad estructural, ya que el capital promedio por nueva empresa es reducido".

Junto ella destaca que la afiliación sigue sumando cifras récord con dispar intensidad: la afiliación por cuenta ajena pierde empuje y la afiliación autónoma exhibe un crecimiento superior y sostenido, reflejando una debilidad del tejido empresarial para generar empleo asalariado de calidad y forzando el autoempleo.

"No obstante, es importante destacar que la provincia acumula 52 meses consecutivos con variaciones anuales positivas de empleados y 155 meses seguidos de incremento anual de autónomos superior al dato nacional (desde agosto de 2012)", recuerdan.

El presidente de Ineca ha puntualizado que la situación financiera provincial muestra un punto crítico al anotar un brusco retroceso de depósitos, dato que contrasta con el crecimiento nacional y con las cifras del anterior trimestre que habían supuesto un crecimiento del 9,9 % respecto al año anterior.

Para el director de Estudios de Ineca y autor del informe, Francisco Llopis, estos datos suponen "una crisis financiera por una inusual fuga de depósitos y señales de enfriamiento inmobiliario, aunque aún mantiene el impulso turístico internacional".

En lo que respecta al comercio exterior, la provincia ha registrado un ligero incremento del 2,1% superando además la leve caída a nivel nacional (-0,4 %). Las frutas y hortalizas vuelven a liderar las ventas al exterior con más de 700 millones que aguanta el retroceso del calzado.

En el otro lado, encontramos que las importaciones han aumentado un 4,6 %, un tercio de ellas teniendo como origen China.

Turismo

En cuanto a turismo, las pernoctaciones hoteleras de españoles en Alicante caen un 6,5 %, frente al descenso del - 0,5% del resto de España, acentuando la pérdida de cuota en el mercado doméstico.

En contraste, las noches de turistas extranjeros crecen por encima de la media nacional, impulsando el resultado global y consolidando en la provincia el liderazgo del mercado internacional y prueba de ello también es el constante aumento del tráfico del aeropuerto Alicante-Elche.

"El turismo rural sigue siendo marginal y con descensos notables, mostrando una oportunidad perdida para diversificar y dinamizar el interior de la provincia", añaden.

Llopis hace hincapié en la preocupante pérdida de intensidad de los principales indicadores. Por el momento el bloque social de afiliación está manteniendo al resto de datos socioeconómicos y "es imposible que se mantenga en el tiempo esta situación y que refleje crecimiento".

A juicio del presidente de Ineca, la provincia necesita una reorientación estratégica para buscar nuevos vectores de desarrollo productivo enfocados a mejorar el capital promedio que mejoren la supervivencia de las nuevas sociedades, el fortalecimiento financiero y la diversificación económica para sostener el crecimiento y mejorar el bienestar provincial.

Y recuerdan que recientemente se ha publicado la renta per cápita para el año 2023 y Alicante, con 23.507€, se queda en el puesto 42º, si bien mejora dos posiciones respecto a 2022, y todavía recoge una cifra de riqueza que representa 7.469€ menos que la media y hasta 19.153 euros respecto a la provincia con mejor renta per cápita, que en este caso es Madrid.