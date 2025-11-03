El pueblo de Alicante donde puedes vivir con 1.100 euros, según la IA: "Las casas son baratas"

Vivir con 1.000 euros al mes parece una misión imposible en la provincia de Alicante, -al igual que en otras zonas de España-, pero puede ser algo más fácil si miramos hacia el interior.

Según la inteligencia artificial 'ChatGPT', el municipio donde es posible llevar una vida cómoda con ese presupuesto es Villena, una localidad donde "las casas son baratas, la gente se conoce y el ritmo de vida es tranquilo".

La provincia de Alicante es uno de los mejores lugares para vivir en España. Su clima, su gastronomía y su conexión con el mar la convierten en destino soñado para jubilados y teletrabajadores de medio mundo.

Alicante, un paraíso

Sin embargo, la otra cara de la moneda son los precios: las localidades más turísticas, como Benidorm, Jávea o Altea, figuran también entre las más caras para vivir.

Por el contrario, el interior de Alicante mantiene todavía un coste de vida asequible, ideal para quienes buscan tranquilidad y economía.

En estos pueblos, los alquileres siguen siendo razonables y la vida cotidiana se puede sostener con un presupuesto más ajustado.

La respuesta de la IA

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos preguntado a la inteligencia artificial ChatGPT cuál sería el municipio alicantino donde una persona podría vivir con el SMI (1.184 euros). Su respuesta ha sido clara: Villena.

Según explica la IA, Villena sería "una opción interior, cómoda y económica" gracias a sus precios asequibles y su buena red de servicios.

"Es una ciudad mediana, con unos 34.000 habitantes, lo que le da más servicios que un pueblo pequeño pero sin el bullicio de la costa", apunta el modelo de inteligencia artificial.

"Vivienda muy barata"

ChatGPT destaca que Villena combina campo, viñedos y montaña con precios de vivienda "muy razonables" y un aire "auténtico castellano-mediterráneo".

En cuanto al coste de vida, calcula que con 1.000 euros al mes se puede vivir¡, ya que un alquiler de un piso ronda los 500 euros, los suministros unos 80 o 90 euros, y la alimentación unos 250 a 300 euros mensuales.

"Con 1.000 euros al mes se puede vivir con margen, especialmente si no se pagan grandes facturas de calefacción o alquiler", resume.

La IA subraya también que Villena dispone de centro de salud, hospital comarcal, estación de tren con conexión AVE a Alicante y Madrid, supermercados, cines y una red de asociaciones muy activa.

"Es una ciudad con fuerte vida local, sin depender del turismo", afirma.

Clima seco y entorno

Otro de los puntos fuertes, según ChatGPT, es su clima seco y soleado, con inviernos frescos y veranos calurosos. "Ideal para quien prefiera el aire seco y no tanta humedad costera", indica.

La ciudad está rodeada de montes, rutas de senderismo y zonas agrícolas. La IA recuerda además que Villena es conocida por su castillo de la Atalaya, sus Fiestas de Moros y Cristianos, -declaradas de Interés Turístico Nacional-, y su ambiente cultural activo.

Qué ver en Villena

El recorrido por Villena puede comenzar por su imponente castillo de la Atalaya, también llamado de los Pacheco, una fortaleza del siglo XII que domina la ciudad desde lo alto de un cerro.

A sus pies se extiende un casco antiguo con calles estrechas, la Iglesia de Santiago Apóstol, el Ayuntamiento y el interesante Museo de Villena (MUVI), que alberga el célebre Tesoro de Villena, un conjunto de joyas prehistóricas de oro y ámbar de valor incalculable.

Otra parada recomendable es la Colección Museográfica Festera, dedicada a los Moros y Cristianos, o las ruinas del Castillo de Salvatierra, desde donde se divisan espectaculares vistas.

Los amantes de la arqueología pueden visitar el yacimiento del Cabezo Redondo, de la Edad del Bronce, y los aficionados a la naturaleza disfrutarán del entorno de la Sierra de Salinas y sus antiguas canteras de yeso.

Y, por supuesto, hay que reservar tiempo para probar los vinos de Villena, con varias bodegas locales que producen algunas de las mejores etiquetas de la Denominación de Origen Alicante.

La realidad de la vivienda

Según datos del portal inmobiliario Idealista, el precio medio de la vivienda en Villena se sitúa en 696 euros por metro cuadrado, con casas en venta listas para entrar a vivir desde 68.000 euros.

En el mercado del alquiler, los precios parten de unos 575 euros mensuales, aunque no se han encontrado opciones más baratas en estos momentos.

Los datos difieren de la información facilitada por la IA. Ya que el precio del alquiler en este momento es algo superior. Ya que, con un presupuesto de 1.100 euros, sería complicado pagar casi 600 euros de alquiler.

En comparación, en municipios como Alcoy, también en el interior alicantino, es posible encontrar alquileres algo más económicos, a partir de 450 euros al mes.

Aun así, seguro que preguntando a los propios vecinos de Villena se pueden descubrir mejores oportunidades o viviendas más asequibles fuera de los portales inmobiliarios.

ChatGPT concluye que Villena “es una opción excelente para quien busque una vida cómoda, tranquila, con servicios completos, precios bajos y una comunidad acogedora”.

"Es ideal para quien quiere tranquilidad sin aislamiento y sin renunciar a buenas conexiones con la capital".