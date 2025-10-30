Cambio en las pensiones: 1.290 euros es la nueva cantidad que cobrarán los jubilados de Alicante
La cifra ha aumentado respecto al último año, pero sigue a la cola de España y con mayor diferencia respecto a la media nacional.
La pensión media de jubilación en Alicante se ha situado en 1.290 euros en octubre de 2025, lo que representa un incremento del 4,5% respecto al año anterior y un aumento de 4 euros respecto al mes de julio.
Un total de 228.871 personas mayores han percibido esta prestación social durante este mes, casi 5.500 más que hace un año, según los datos de la Subdelegación del Gobierno en la provincia.
A pesar de esta mejora nominal, la provincia alicantina es una de las peores paradas de todo el territorio nacional y en los últimos años no ha parado de caer puestos en el ranking.
La diferencia de Alicante con la media nacional se ha reducido ligeramente, pero sigue siendo pronunciada. La pensión media de jubilación a nivel nacional alcanzó los 1.510,07 euros en octubre de 2025, lo que supone una brecha de 220 euros mensuales con Alicante.
Hace apenas tres meses, en julio, esta diferencia era de 219 euros con una pensión alicantina de 1.286 euros, por lo que incluso la brecha se habría incrementado, aunque tan solo en un euro.
La comparación con las provincias donde más reciben los jubilados es más sangrante. Bizkaia encabeza el ranking con 1.871,56 euros euros de pensión media, seguida de Álava (1.854,85 euros) y Gipuzkoa (1.785,73 euros).
La distancia entre Alicante y estas provincias vascas supera los 580 euros mensuales, una cifra que equivale a casi medio salario.
|Bizkaia
|1.871,56 €
|1
|+581,52 €
|Álava
|1.854,85 €
|2
|+564,81 €
|Gipuzkoa
|1.785,73 €
|3
|+495,69 €
|Madrid
|1.731,89 €
|5
|+441,85 €
|España
|1.510,07 €
|-
|+220,03 €
|Valencia
|1.462,59 €
|17
|+172,55 €
|Murcia
|1.362,45 €
|37
|+72,41 €
|Alicante
|1.290,04 €
|45
|-
|Córdoba
|1.265,35 €
|47
|-24,69 €
|Ourense
|1.084,77 €
|51
|-205,27 €
Las provincias donde se ingresa una pensión inferior a la de Alicante son por orden decreciente: Zamora, Córdoba, Jaén, Cáceres, Almería, Lugo y Ourense.
Y si la comparación se realiza por la cola de la lista, los alicantinos cobran una pensión media de jubilación de 205 euros más que la provincia con peor dato.
Un análisis del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) ya advirtió de un "deterioro continuo" de las pensiones para los alicantinos.
Así, resaltaron que el año 2000, la provincia de Alicante ocupaba la posición 33 en España por pensión media de jubilación, y de ese punto, paulatinamente se ha ido descendiendo hasta alcanzar la actual posición 45.
"Siendo una de las provincias donde mayor descenso se ha producido, solo por detrás de Huelva que cae 14 puestos, Las Palmas, que pierde 13 puestos, y Tenerife, que cae 12 puestos al igual que Alicante", apuntaron desde Ineca.