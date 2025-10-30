Cambio en las pensiones: 1.290 euros es la nueva cantidad que cobrarán los jubilados de Alicante

Un jubilado extrayendo dinero de un cajero, en imagen de archivo. iStock

La pensión media de jubilación en Alicante se ha situado en 1.290 euros en octubre de 2025, lo que representa un incremento del 4,5% respecto al año anterior y un aumento de 4 euros respecto al mes de julio.

Un total de 228.871 personas mayores han percibido esta prestación social durante este mes, casi 5.500 más que hace un año, según los datos de la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

A pesar de esta mejora nominal, la provincia alicantina es una de las peores paradas de todo el territorio nacional y en los últimos años no ha parado de caer puestos en el ranking.

La diferencia de Alicante con la media nacional se ha reducido ligeramente, pero sigue siendo pronunciada. La pensión media de jubilación a nivel nacional alcanzó los 1.510,07 euros en octubre de 2025, lo que supone una brecha de 220 euros mensuales con Alicante.

Hace apenas tres meses, en julio, esta diferencia era de 219 euros con una pensión alicantina de 1.286 euros, por lo que incluso la brecha se habría incrementado, aunque tan solo en un euro.​

La comparación con las provincias donde más reciben los jubilados es más sangrante. Bizkaia encabeza el ranking con 1.871,56 euros euros de pensión media, seguida de Álava (1.854,85 euros) y Gipuzkoa (1.785,73 euros).

La distancia entre Alicante y estas provincias vascas supera los 580 euros mensuales, una cifra que equivale a casi medio salario.​