Más de 20 empresas buscan trabajadores en la Feria de Talento Joven de San Vicente del Raspeig

La concejala de Empleo, Lourdes Galiana, el alcalde, Pachi Pascual, y el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño. J.V.

Un total de 22 empresas buscan trabajadores en la Feria de Talento Joven de San Vicente del Raspeig que se realizará el próximo 21 de octubre.

La segunda edición de esta iniciativa unirá a compañías locales y grandes empresas con jóvenes de entre 16 y 29 años en busca de empleo en el Auditorio Municipal.

El objetivo de la campaña presentada este miércoles es asesorar a los jóvenes y ponerles en contacto con compañías de diferentes sectores en busca de nuevos trabajadores.

Como ha explicado el alcalde, Pachi Pascual, se trata de "una oportunidad para que se consigan crear muchos empleos".

La iniciativa está organizada por la Cámara de Comercio de Alicante. Su presidente, Carlos Baño, ha señalado que habrá un amplio programa de actividades gratuitas en las que participarán empresas de renombre como Helados Alacant, Carrefour, Almendras Llopis, Securitas Direct, entre muchas otras.

Estas empresas buscarán talento joven tanto para el sector productivo como para el social y además asesorarán a los participantes sobre las cualidades más demandadas en el mercado laboral y a cómo realizar un currículum.

En la anterior edición participaron cerca de 800 personas, cifra que esperan superar en esta nueva edición.

Baño ha recordado que para participar habrá que inscribirse en la página web de la Cámara de Comercio, si bien las conferencias estarán abiertas al público hasta completar el aforo.

El alcalde ha destacado que la ciudad "es partícipe de ese caldo de cultivo del Parque Científico con muchísimos emprendedores que están surgiendo y gente con muchísima cualificación".

"Como administración pública tenemos la obligación de crear ese entorno favorable para esa creación de empleo y eso lo que estamos intentando desde múltiples concejalías, no solamente desde la de Empleo", ha añadido.

Por su parte, la concejala de Empleo, Lourdes Galiana, ha afirmado que la feria ayudará a conectar las demandas de empresas y trabajadores.

"A veces las empresas buscan unos perfiles y los jóvenes buscan otros de empresas y muchas veces encuentran trabajo fuera. Lo que tenemos que hacer es que se queden aquí porque es importante que startups y spin-off se queden para generar riqueza", ha concluido la edil.