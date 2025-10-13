Alicante, Murcia y Almería ratifican su estrategia común ante los recortes del trasvase Tajo-Segura

La Comunitat Valenciana ha sido hoy la anfitriona de las de Murcia y Andalucía en el frente común contra los recortes del Gobierno de Pedro Sánchez al trasvase Tajo-Segura. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha recordado que "no es un problema sectorial de quienes riegan, es un problema de todos los ciudadanos de las tres comunidades".

Por esta razón Mazón ha manifestado su intención de luchar "con todo el peso de la razón y la justicia, el peso de nuestros millones de habitantes y el peso de todos los productos que generamos y exportamos, que son millones de alimentos".

En el acto, en Distrito Digital de Alicante, han estado presentes el secretario autonómico de la Junta de Andalucía, Ramiro Angulo; laa consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Sara Rubira Martínez; la vicepresidenta de la Diputación de Alicante y responsable de Ciclo Hídrico, Ana Serna, así como el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez.

Jiménez ha recordado que la postura de los regantes es "clarísima" porque "vivimos la planificación hidrológica que hizo el Gobierno en 2023, aquello que llamaron caudales ecológicos y que era caudales ideológicos". Y de aquella planificación, vienen las "nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura".

"Es momento de parar esa planificación hidrológica de la mano de los regantes del Alto Tajo, y de nuestras comunidades autónomas, porque después de cumplir con las demandas del Tajo quedan muchos litros de agua para trasvasar", ha resumido Jiménez.

Por su parte, Ramiro Angulo ha apelado al "principio de participación" y al "diálogo" frente a la postura del Gobierno de España que siempre está en la división de territorios. Sara Rubira, también ha incidido en que los problemas del Tajo no están en los regantes del Levante sino en la falta de planificación en los embalses y la falta de tecnificación en los cultivos.

"El Trasvase del Tajo al Segura es un ejemplo de solidaridad nacional que ha favorecido la economía, el empleo y el desarrollo a los que no podemos renunciar. No pedimos privilegios, pedimos justicia ya que hablamos de un recurso que es de todos los españoles", ha concluido la consejera murciana.

Mazón, que ha cerrado la comparecencia tras la reunión, ha hablado abiertamente de "conjura" de las tres comunidades autónomas y de "caudales políticos e ideológicos" que no son ecológicos cuando van a favorecer que se sequen millones de árboles.

Con las conclusiones del encuentro remitirán una misiva al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que dirige la socialista Sara Aagesen para paralizar la nueva planificación hidrológica.