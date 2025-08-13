Enrique Martín: "Alicante necesita reforzar su posición internacional como referente de la protección intelectual"

Poner en valor el ámbito del diseño, reforzar las infraestructuras judiciales y apostar por la propiedad intelectual como una de las claves del futuro empresarial. Esos son los tres objetivos que se ha propuesto la Cámara de Comercio de Alicante ante la segunda edición de su II Congreso Internacional de Diseño que se celebrará en su nueva sede los días 2 y 3 de octubre.

El abogado Enrique Martín, presidente de la Comisión de Propiedad Intelectual de la Cámara, asegura que es necesario poner la atención en la protección jurídica del diseño "en una provincia en la que no solo está ubicada la Euipo (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea), sino que también sus juzgados de lo Mercantil".

Y es que estos juzgados alicantinos de lo Mercantil tienen competencia exclusiva para conocer de los litigios sobre marcas y dibujos y modelos de la UE en España y para resolver conflictos transfronterizos entre litigantes extracomunitarios.

Con el primer congreso que se celebró en mayo de 2024, la Cámara de Comercio se centró en conectar a los agentes fundamentales del ecosistema del diseño: empresas, diseñadores y juristas, favoreciendo el conocimiento mutuo y el diálogo constructivo, en beneficio del sistema”, señala Martín.

Por eso, la segunda edición ahondará en esta interconexión entre actores al tiempo que extenderá la tipología de casos, que en la primera jornada se centró principalmente en las industrias tradicionales de la provincia. La nueva cita se abre por tanto a otros sectores de la industria cultural y del entretenimiento, desde los cómics al cine pasando por los eSports.

"Alicante es una de las grandes capitales del mundo en propiedad intelectual. Debemos reforzar y capitalizar esta ventaja competitiva, reforzando la apuesta de nuestras universidades, lideradas por la UA, y mejorando los recursos con que cuentan nuestros juzgados y tribunales", recuerda el organizador del congreso.

Por eso, el nuevo encuentro tratará de hacer visible para las administraciones la necesidad de medios técnicos y materiales de los juzgados alicantinos especializados en competencia. Para Martín, "estos juzgados están especializados, pero hay que avanzar hacia su híper especialización. Ahora tienen que asumir también otros ámbitos mercantiles como los concursos de acreedores, que generan mucha carga de trabajo. Debemos adoptar todas las medidas que permitan centralizar en Alicante las materias clave del Derecho de la competencia, favoreciendo la excelencia de nuestros jueces".

“Y es que en la actualidad los juzgados alicantinos pueden acordar medidas cautelares en 48 horas en asuntos como las infracciones de diseños, que requieren de una diligencia extrema para evitar perjuicios económicos millonarios a las empresas. Herramientas que tanto los empresarios como los diseñadores deben conocer de primera mano para hacer valer sus derechos en propiedad intelectual.”

Para ello, el congreso contará con expertos en todos estos ámbitos como el ilustrador Javier Jaen o Gustavo Andrés Martín Martín, magistrado en el Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Alicante y coordinador del Tribunal de Primera Instancia de Marca de la UE en España.

También, con Enrique García-Chamón Cervera, presidente de la Sección Octava de la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante, miembros de las secciones de propiedad intelectual de los Colegios de Abogados de Elche (ICAE) y Alicante (ICALI), empresarios, diseñadores y autores, entre otros colectivos.