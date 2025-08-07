TM reafirma su liderazgo en el turismo residencial con la entrega de su nuevo complejo en Torrevieja

Torrevieja comienza a transformar su paisaje urbano con la entrega de las primeras viviendas de Laguna Rosa, la fase inicial del gran desarrollo residencial Lagoons Village by TM.

El proyecto, impulsado por el holding alicantino TM Grupo Inmobiliario, avanza así en una de las actuaciones urbanísticas más ambiciosas del municipio, consolidando a la promotora como uno de los principales agentes en la evolución de la ciudad.

Ubicado entre las lagunas de La Mata y la Laguna Rosa, Lagoons Village prevé levantar 1.800 viviendas sobre 264.000 metros cuadrados.

La inversión estimada asciende a 375 millones de euros e incluye apartamentos, bungalows y villas, además de zonas verdes, espacios deportivos y nuevas infraestructuras viarias que mejorarán la conexión y calidad del entorno

“La entrega de Laguna Rosa representa mucho más que un hito constructivo para nosotros. Demuestra nuestro compromiso a largo plazo con Torrevieja y con la Comunidad Valenciana y nuestra apuesta por este territorio como uno de nuestros pilares de crecimiento”, señala Pablo Serna, CEO de TM Grupo Inmobiliario.

“En TM construimos hogares que conectan con el estilo de vida mediterráneo, impulsando comunidades sostenibles, abiertas y con identidad. Ese es el propósito que guía cada uno de nuestros proyectos”, subraya.

“Laguna Rosa” contempla la construcción de 240 viviendas e incorpora más de 15.000 m² de zonas comunes, jardines, zonas de ocio, un moderno centro deportivo con piscina climatizada, gimnasio interior y exterior, pistas deportivas, spa y zonas de bienestar, así como la creación de nuevas avenidas, zonas verdes y una mejora de las conexiones urbanas de la zona.

Con estas entregas, TM reafirma su papel como uno de los principales impulsores del turismo residencial en la Comunidad Valenciana y como una de las promotoras más activas y reconocidas del litoral mediterráneo.



Sobre TM Grupo Inmobiliario

TM Grupo Inmobiliario es un holding alicantino fundado en 1969, cuyo principal objetivo es desarrollar proyectos inmobiliarios, turísticos y hoteleros, que incorporen servicios diferenciales y aporten una excelente experiencia de compra al cliente.

Especializada en la construcción y promoción inmobiliaria de segunda residencia turística, con más de 25.000 viviendas entregadas principalmente en el arco Mediterráneo.

La compañía abarca otras líneas de negocio relacionadas con su actividad principal como la gestión y operación hotelera de más de 1.000 llaves en la Riviera Maya-México, el alquiler vacacional, la intermediación inmobiliaria y la explotación agrícola, entre otras.

Compromiso, solvencia, innovación, liderazgo y una clara orientación a resultados y al cliente, son los 6 pilares en los que se asienta el éxito de la compañía que, junto a sus 1.700 empleados, tiene la visión de continuar liderando el sector del turismo residencial en España y Europa.