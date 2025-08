Manuel Argüelles: "La energía ya es moneda de cambio entre las autonomías, la Comunitat Valenciana debe producir más"

Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, Argüelles ha trabajado en el sector de la Energía desde hace más de 20 años como director de departamentos de ingeniería, director de operaciones y proyectos, asesor en proyectos fotovoltaicos, director de construcción de proyectos e incluso como empresario. Desde 2023 es director general de Energía y Minas de la Generalitat Valenciana.

La semana pasada Vox anunció una moción de censura al alcalde de Monforte de Cid (EU). El alcalde ha responsabilizado de la proliferación de proyectos de plantas fotovoltaicas en su municipio a la Generalitat. Dice que el Consell de Carlos Mazón ha abierto la mano para que se puedan presentar más proyectos que en la época de Ximo Puig.

Bueno, teniendo en cuenta que en la época de Puig se hicieron 100 MW frente a comunidades como, por ejemplo, Murcia que había hecho 1000 MW, o Baleares, con las dificultades que tiene de terreno, que había hecho 230 MW, desde luego nuestra intención era que se hicieran más. Sin duda no se cumplieron ni los objetivos que marca Europa, ni los que marca Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), ni los propios objetivos que tiene que tener cualquier comunidad autónoma en materia de energía renovable.

¿Cuál es el objetivo de la Generalitat entonces?

Hacer más de las que hizo Puig, que nos situó a la cola de toda España en materia de renovables. Que Monforte tenga más o menos proyectos no lo sé con exactitud. La realidad es que estos proyectos salen donde hay infraestructuras de evacuación, donde hay suelo rústico no urbanizable disponible, etcétera. No es que el gobierno de Puig hiciera lo que tocaba y nosotros hayamos hecho demasiado. La verdad es que el gobierno anterior no hizo ni una décima parte de lo que debería haber hecho la Comunidad Valenciana y nosotros simplemente estamos intentando ponernos a la altura de lo que han hecho todas las comunidades autónomas. Yo creo que el Gobierno de Puig sí que quería hacerlas, pero había distintas sensibilidades entre en el Botánico. Desconozco la casuística en particular de este ayuntamiento.

¿Qué tipo de normativa se está poniendo en marcha para que haya más energía renovable en la Comunitat Valenciana?

Empezamos por simplificar las cosas. El año pasado se cambiaron un montón de aspectos de la ley para quitar ciertas restricciones que no se aplican en ninguna comunidad autónoma. Por ejemplo, había una limitación del 3% del suelo rústico no urbanizable como máximo, y ahora se ha pasado al 10%. Y además se deja en manos de los ayuntamientos que ese número se pueda revisar. No creo que Monforte en Cid lo haya superado. No tengo constancia de ello, pero tiene la potestad de revisarlo. Luego, había una catalogación de alto valor agrológico, con estudios de los años 90 que realmente no tenían ninguna razón de ser desde el punto de vista de la agricultura. Ahora se analiza si el suelo es el que toca y después los distintos informes de Medio Ambiente valoran si hay alguna restricción que va más allá del uso de un suelo rústico no urbanizable.

Desde Avaesen aseguran que ellos son favorables a que solo se hagan los proyectos que generen consenso.

Y yo estoy de acuerdo. Una de las cosas que se cambiaron en la ley fue obligar a que desde el primer momento se pida la compatibilidad urbanística al ayuntamiento. Cuando el ayuntamiento emite su compatibilidad tiene la posibilidad también de emitir un informe preceptivo, no vinculante, en el que puede señalar que aunque la compatibilidad urbanística sea positiva, el consistorio cree que ese sitio no es adecuado o que entiende que es mejor otro sitio. Nosotros ya abrimos la posibilidad y lo que buscamos es que haya un diálogo con el ayuntamiento. Antes ese informe no existía y como se tardaba mucho tiempo en tramitar un proyecto, les daban la compatibilidad urbanística, porque la tenían que dar, pero no le prestaban mucha atención. Por eso se dan casos en los que, con todas las autorizaciones, ahora es el Ayuntamiento el que se opone, cuando ya han pasado 3 años de tramitación. Eso genera un problema legal.

¿Hasta qué punto son necesarias las energías renovables para alcanzar la autonomía energética en la Comunidad Valenciana por la que apuesta el Consell de Mazón?

Ahora mismo, aproximadamente, el 48% de la energía que nosotros gastamos en la Comunidad la importamos del resto de comunidades autónomas. Si cerraran Cofrentes estaríamos hablando de aproximadamente el 72%. Son datos de Red Eléctrica y son públicos. Aquí casi todo lo que se ha instalado es renovable, porque no se han puesto instalaciones de ciclo combinado ni nucleares en los últimos años.

A eso hay que añadir que la Comunidad Valenciana está recibiendo mucha cantidad de proyectos estratégicos que son de autointensivos, como por ejemplo la fábrica de Powerco y de otras muchas empresas que quieren venir. Vienen a la Comunidad Valenciana porque es un terreno amable, tiene buenas infraestructuras y puertos. Y vamos a a necesitar más energía. Otras comunidades autónomas sí han hecho los deberes en instalación de energía renovable y tienen una mayor capacidad de generación, por lo que están exigiendo determinadas contrapartidas, que la inversión en los planes sean mayores. Estamos en plena planificación 2025-2030 con el Ministerio. Hay un presupuesto del 0,065% del PIB en transporte y el 0,13 para las redes de distribución. Y ese dinero se tiene que repartir entre todas las cosas que que pedimos todas las comunidades autónomas. La Comunidad Valenciana no puede negociar de rodillas frente al resto. Incluso hay quienes piden que proyectos estratégicos que por ejemplo han elegido la Comunidad Valenciana, reciban una ayuda especial para que se instauren en sus territorios.

¿Es entonces una prioridad esa soberanía energética?

Lo lógico es que los proyectos estratégicos se ubiquen cuanto más cerca de donde se genera la energía. La Comunidad Valenciana tiene 167.000 hectáreas de territorio rústico no urbanizable que según Agasaja está abandonado. Y para cumplir los objetivos energéticos que nos hemos propuesto hablamos de utilizar 12.000 hectáreas como mucho. No hay ninguna razón para que la Comunidad Valenciana no tenga esa capacidad de potencial renovable, para cumplir con sus objetivos y para no tener que estar el día de mañana peleando por la energía que venga de fuera. Este tipo de materia prima va a ser la moneda de cambio de negociación para cualquier proyecto. Ya empieza a serlo.

Pero con el gran apagón surgieron críticas a la excesiva dependencia de las energías renovables, que no son estables.

Lo que pasó ese día en España no puede pasar bajo ningún concepto en un país civilizado, pero no fue por culpa de las renovables. Es cierto que éstas son intermitentes, es decir, que puede haber más sol o puede haber más viento o puede pasar una nube o lo que tú quieras. Pero eso no le da inestabilidad al sistema. Esa no fue la razón por la que el sistema se cayó. Fue un defecto en la red, todavía no se ha publicado cuál, pero sí sabe que hubo una sobretensión que se registró en toda Europa.

¿Qué es lo que pasó en su opinión?

Cuando llegó la tercera oscilación, las renovables vieron un defecto y se desconectaron, porque es para lo que están diseñadas, el código de red les exige que hagan eso. Igual que tú en tu casa si metes los dedos en un enchufe automáticamente salta el magnetotérmico y el diferencial, exactamente igual. Pero es que las nucleares se desconectan exactamente igual de rápido. Y los ciclos combinados se desconectan. Todo en España. Por eso nos fuimos a cero, se desconectó todo para protegerse cuando hubo una oscilación. Ya lo dijo el presidente ese mismo día, pero ya nadie lo ha vuelto a decir. No se trata de que hubiera muchas renovables, hay cientos de horas al año en las que hay el mismo mix renovable. También es verdad que había poca nuclear, había muy poca combinada de respaldo. Lo que sucedió es una mala gestión de los sistemas de respaldo que podían haber mitigado esa sobretensión, esa oscilación.

¿Cómo se podría haber evitado?

Si se hubiesen hecho los deberes, y eso le corresponde al ministerio, en materia de implantación de almacenamiento. El almacenamiento, las baterías asociadas a los proyectos fotovoltaicos hubiera permitido que las plantas fotovoltaicas tuvieran mucho más inercia, inercia sintética. Existe tecnología muy avanzada para que sean capaces de luchar contra esas sobreoscilaciones generando una red artificial para hacer un arranque más rápido. Así se hace en sitios como el sur de Australia o en Texas o en California, donde en el pasado han tenido problemas de este tipo.

Lo que tiene que hacer un sistema eléctrico que está en cambio hacia un modelo ampliamente renovable es cambiar el código de red y entender que el sistema funciona de una manera diferente. Abrir las puertas de almacenamiento, cosa que el Gobierno ha hecho ahora a toda prisa, aunque le tumbaron el Real Decreto Ley 7/2025. Se pueden hacer cosas, incluso para que las renovables sean las que aporten más resistencia al sistema y muchísima más resistencia y no se ha hecho, pero ahora ya se va a hacer.

¿También se puede apostar por ello en las competencias autonómicas en materia de energía?

Nosotros hemos sacado una instrucción, en la cual facilitamos también el acceso al almacenamiento para que todas las plantas se hibriden y eso nos permite tener un sistema más resistente. Pero también hay que dejar claro es que lo normal, cuando se produjo la oscilación, donde fuera que se produjera y a día de hoy sigue sin darse explicaciones, que se hubiese cortado desconectando unas partes del sistema. Francia, de hecho, en el último momento desconectó porque con el parque nuclear que tienen, a lo mejor se hubiesen llevado tres o cuatro días para arreglarlo.

¿El objetivo de la Generalitat es que sus subvenciones a partir de 2026 se centren más en el almacenamiento?

Sobre todo al almacenamiento industrial porque el almacenamiento doméstico lo que te permite es tener tu instalación fotovoltaica y almacenarla para consumir tu energía cuando te hace falta. Tanto en la industria como a nivel doméstico, el almacenamiento es importante porque va a tener una amplia penetración, pero por el hecho de facilitar la competitividad de las empresas o la economía doméstica de la gente para que no esté tan expuesta a las oscilaciones de precios como pasó el año 2022 por la guerra de Ucrania, guerra que por cierto sigue en marcha. Ahora tenemos dos conflictos graves, uno de ellos, entre Irán e Israel que puede cerrar el estrecho de Ormuz por donde pasa el 20% del gas y volvamos otra vez a precios de 700 u 800 euros al megavatio hora.

El segundo conflicto que no es bélico, pero también es un conflicto, el comercial con Estados Unidos. Lo que se firmó el otro día más allá de los aranceles es un compromiso de la Unión Europea de depender del gas norteamericano. Problema de suministro no va a haber porque España tiene el 30% de la capacidad de almacenamiento de gas de todo el continente europeo, con lo que nosotros estábamos perfectamente preparados.

"El almacenamiento al final no deja de ser unas baterías con mucha tecnología, muchas de ellas desarrolladas por empresas valencianas, dicho sea de paso, punteras a nivel mundial, que tengan inercia sintética"

¿Entonces?

La clave es que si hay un problema con los conflictos del gas, y nosotros tenemos una generación renovable en España y en particular en la Comunidad Valenciana, eso hará que dependamos muchas menos horas al año del gas. Para poder seguir metiendo mayor penetración de renovables hay que tener en cuenta que en un momento en el día que muchos precios son cero. Es un sistema marginal por lo que en las horas centrales del día, si tú sigues metiendo renovables, se fagocitan entre ellas, y no tiene sentido. Con el almacenamiento, lo que permites es que toda esa renovable que se genera en unas determinadas horas del día, se pueda desplazar hacia las horas en las que es más necesario, que son los precios más caros, que son al final las horas en las que el consumidor está conectado.

El almacenamiento al final no deja de ser unas baterías con mucha tecnología, muchas de ellas desarrolladas por empresas valencianas, dicho sea de paso, punteras a nivel mundial, que tengan inercia sintética. Que sean capaces de, cuando hay una oscilación, compensarla; que sean capaces de disipar oscilaciones subsíncronas que es uno de los problemas más importantes de las redes.