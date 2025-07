Comienza la cuenta atrás para Alicante Gastronómica 2025: más de 450 actividades y Bolivia como país invitado

Alicante se prepara para su cita gastronómica más importante, la séptima edición de Alicante Gastronómica 2025, que se celebrará del 3 al 6 de octubre de 2025 en IFA – Fira Alacant.

El Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) ha acogido este lunes la presentación oficial de este evento, que se ha consolidado como uno de los grandes encuentros culinarios del país, promete ser "una feria experiencial para público que ya podemos decir que es única".

En la presentación han participado el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón; el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño; y la presidenta de Alicante Gastronómica, Gema Amor.

Bolivia, país invitado

La edición de este año crece en contenidos, experiencias y dimensión internacional. Incorporará más concursos profesionales, talleres participativos, catas, actividades para jóvenes promesas y novedades como el diseño de vajilla artesanal.

Además, contará con la presencia de más bodegas de diferentes regiones, así como con Bolivia como país invitado, una apuesta que refuerza su carácter global y sin fronteras.

Un homenaje a lo alicantino

La presidenta de Alicante Gastronómica, Gema Amor, ha enfatizado que la feria es un homenaje al territorio alicantino, a su mar, su huerta y sus raíces, pero también a la vanguardia de su cocina y sus cocineros, que se han convertido en un referente internacional.

También ha destacado que el nombramiento de Alicante como Capital Española de la Gastronomía es una prueba de que "algo estaremos haciendo bien".

La séptima edición, que abrirá sus puertas el 3 de octubre y se extenderá durante cuatro días, "crece en contenidos, en concursos profesionales, en talleres, en catas, en experiencias para entretener, para inspirar, para motivar" al público.

Además, la feria busca "crear vocación" en el sector gastronómico, impulsando la formación y la dedicación profesional.

Novedades 2025

Entre las novedades de este año, Alicante Gastronómica 2025 se presenta como la "mayor feria experiencial de España".

Los visitantes no solo "pondrán manos a la masa", sino que también podrán "diseñar su vajilla". La feria contará con más bodegas de la comunidad, así como de Murcia, Aranda de Ardanza y Ribera del Duero.

El compromiso social también es un pilar fundamental. Gema Amor menciona la "pulsera solidaria para que los con delantales sigan cocinando aliento y alimento", y un paso más allá con la colaboración de restaurantes contra el hambre.

También se destaca la participación de jóvenes de APSA y la Fundación San Rafael, y la presencia de más de 100 estrellas y 130 Soles Michelin, junto con más de 450 actividades para jóvenes promesas.

Un punto culminante será la segunda edición de "La Mejor Tarta de Chocolate del Mundo", que este año adquiere un carácter "internacionalización total" con semifinales ya celebradas en Perú y próximas en Chile, Ecuador, México, Colombia y Bolivia.

La revolución de la tortilla

En la presentación de Alicante Gastronómica, también ha estado presente el crítico gastronómico, Rafael García Santos, al que describen como un "maestro de la revolución", que "supo poner en valor el talento que existía" en la gastronomía de la provincia.

El alicantino Rafael García Santos ha compartido su experiencia al ser "lanzado al reto" tras diez años de jubilación, para relanzar el Campeonato de España de Tortilla de Patatas.

Este concurso, según García Santos, ha sido el germen de una "revolución". Su visión va más allá del concurso: busca "reivindicar lo autóctono y la clase media, el artesano" frente a la globalización de la hostelería.

"Hace 4 años y medio solo había en España 30 tortillas notables, hoy hay 165 y hemos creado a mucha gente que es líder", presume con orgullo.

Un modelo de éxito consolidado

Por su parte, el presidente de la Cámara de Alicante, Carlos Baño, ha recordado los inicios del proyecto, ¡ y cómo lo que empezó como un sueño es hoy una "realidad que se ha consolidado".

Atribuye el éxito inicial a figuras como Rafael García Santos, quien "realmente ha revolucionado todo esto", y Paco Torreblanca. Destaca que Alicante Gastronómica 2025 es "la feria de consolidación" y "la edición de las alianzas".

Por primera vez, asociaciones de hostelería como APEA y APHA, junto a Eurotoques, se suman con espacios propios, fortaleciendo el modelo.

El presidente de la Cámara enfatiza que la feria es una "propuesta con alma, con raíces en el producto de proximidad y en el estilo de vida mediterráneo, pero también con visión internacional".

Gracias a Paco Torreblanca, la feria se ha hecho "todavía más global y más internacional", y con la colaboración de la Cámara de Bolivia, este año el país invitado será Bolivia, lo que demuestra que esta feria "no tiene fronteras".

Ejemplo de humildad y ambición

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se ha referido a Alicante Gastronómica como un ejemplo de "humildad y ambición", dos conceptos que, en su opinión, van "estrechamente unidos".

Recuerda los humildes inicios de la feria, llevando hornillos en un maletero para los primeros talleres.

Confirma que la gastronomía ha escalado posiciones, siendo ya uno de los "dos o tres motivos principales" por los que los turistas eligen visitar Alicante, provocando que "tiembla sol y playa que llega la gastronomía".

El presidente de la Generalitat ha destacado la labor humanitaria de Alicante Gastronómica Solidaria en catástrofes como la dana, cuando se repartieron más de 350.000 menús calientes "para gente que no tenía ni eso".

Finalmente, Carlos Mazón lanza un mensaje crucial para el futuro del sector: "Olvidaros que sin agua no tendremos nada. Sin agua no hay patatas. Sin agua no hay alcachofas, sin agua no hay tomates. Sin agua no hay tierra. Sin agua no hay agricultura y sin la tierra no hay elaboración. No nos olvidemos del agua. Próximo reto, liderar la defensa del agua que necesita nuestra tierra".

Gastronomía, eje del turismo

Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha expresado su satisfacción por la celebración de la feria, calificándola de "actividad experiencial donde la formación es fundamental, también la divulgación".

Pérez enfatiza que la gastronomía es una de las "grandes fortalezas" de la provincia.

Con más de 77.000 visitantes en su edición pasada, Alicante Gastronómica es, para Toni Pérez, "una experiencia única". Subraya la importancia de la gastronomía para el turismo de la provincia: "Que todo el mundo sepa que en Alicante la gastronomía no es un componente más de turismo, es turismo en sí mismo".

La provincia de Alicante, conocida por su "industria turística, la de la felicidad", tiene en la gastronomía uno de sus "principales ingredientes", concluye.