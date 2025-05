Expertos hídricos de Alicante califican el anuncio de la desaladora de Torrevieja de "un nuevo cuento del PSOE"

El pasado 15 de mayo, el secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, anunció que el Ministerio para Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) licitará la construcción de dos nuevas plantas desaladoras a finales de 2026 o principios de 2027, una en Águilas (Murcia) y Torrevieja, con una capacidad de producción de 50 y 100 hectómetros cúbicos, respectivamente, a finales de 2026 o principios de 2027.

Lo curioso del asunto es que el Ministerio no ha dicho todavía ni palabra. Y el propio Lucas fue el encargado de representar al PSOE en el Congreso de los Diputados la semana pasada cuando acudieron el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP) y los miembros del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) ante los continuos recortes del Gobierno socialista de Pedro Sánchez. Tampoco en sede parlamentaria dijo nada.

Este anuncio, por tanto, se produce en un contexto de grave malestar entre los agricultores de Almería, Murcia y Alicante no solo por el recorte de envío de agua desde la cabecera del Tajo por el aumento de los caudales ecológicos aprobados hace dos años. Sino también por el anuncio del borrador de las nuevas reglas de explotación del trasvase.

"Ya estamos con el cuento de siempre", asegura el catedrático y diputado nacional del PP de Alicante, Joaquín Melgarejo, "otra cortina de humo del PSOE que siempre nos vende lo mismo para diferentes problemas y luego no hace nada. ¿De dónde se lo ha sacado?, ¿con qué dinero si no hay Presupuestos Generales del Estado?, ¿dónde está la comunicación oficial del Ministerio?", añade el experto.

Y es que se cumplen ahora dos años de la publicación en el BOE de la resolución (abril de 2023) de la Dirección General de Agua, aprobando técnicamente el “Proyecto de ampliación de la Planta Desaladora de Torrevieja" que pretendía pasar de 80 Ha3 a 120 hm3/año la producción. Desde entonces no se ha licitado la obra.

Según se dijo entonces, esa obra contribuiría "a reducir la infradotación y la falta de garantía de los regadíos del postrasvase Tajo Segura. Así mismo, se producirá una mejora de las masas de agua subterráneas ubicadas en las zonas regables a las que irá destinada el agua desalada, al posibilitar la sustitución de recursos".

Un Consejo de Ministros de 12 de diciembre de 2023 aprobó un presupuesto base de licitación para esa ampliación de 118.157.897,77 euros: ejecución de las obras, 70.360.071,84 euros; operación y mantenimiento, 47.797.825,93 euros y un plazo para llevar a cabo las obras es de 48 meses.

Según se dijo entonces, tras una reunión entre el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, , el director general del Agua, Teodoro Estrela Monreal, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, se iban a construir "sendas instalaciones fotovoltaicas que permitirán reducir el precio del agua desalada en alrededor de 4 céntimos por metro cúbico en situaciones normales, mitigando, además, en gran medida el incremento de los precios en los mercados eléctricos" ya que el agua generada paliaría los recortes de agua desde el Tajo.

"Se acerca 2027 y no hay nada hecho ni hay presupuestos para hacerlo. Además no hay tiempo", explica Melgarejo. Y es que la planta desatadora de Torrevieja se anunció en 2005 ante la derogación del Plan Hidrológico Nacional y el trasvase del Ebro pero no estuvo en funcionamiento hasta 2014, casi 10 años después. "¿Cuánto llevamos con la ampliación? ¿Y ahora quieren construir dos desaladoras nuevas en dos años? Es una quimera que no se cree nadie", concluye el experto.