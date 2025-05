Paloma Algaba, experta inmobiliaria: "Los famosos buscan en Jávea privacidad y primeras líneas de mar"

Jávea ha dejado de ser un secreto bien guardado. Hoy, la localidad alicantina es la joya codiciada del Mediterráneo donde famosos, influencers y millonarios extranjeros buscan instalarse.

Y ese brillo se traduce en cifras: adquirir un apartamento en esta zona ya ronda los 400.000 euros, mientras que las casas en primera línea se mueven entre los 2 y 5 millones de euros. El lujo ha llegado para quedarse y los precios no paran de escalar.

Así lo ha contado a EL ESPAÑOL de Alicante la CEO de InmoVillas Jávea, Paloma Algaba, quien se conoce bien el mercado inmobiliario en la zona. "Jávea es bastante más exclusivo que otras localidades cercanas como Dénia o Moraira", afirma.

Nacida en el propio municipio y con casi 30 años en el sector, explica que el auge tiene mucho que ver con su privilegiada ubicación, flanqueada por el Cabo de San Antonio y el Cabo de la Nao, que le otorgan un microclima envidiable.

Pero hay más. La llegada masiva de compradores con alto poder adquisitivo, especialmente de países como Polonia, Rusia y Ucrania, está revolucionando el mercado.

"Después del Brexit y con la guerra de Ucrania, hemos visto un auge de compradores del Este que buscan invertir aquí", detalla Algaba. El resultado: precios que hace un lustro habrían parecido ciencia ficción.

Una de las propiedades que gestiona InmoVillas en Jávea Cedida

Apartamentos al precio de chalets

Los números hablan por sí solos. "Un bungalow de tres habitaciones puede alcanzar los 850.000 euros. Y hemos vendido en primera línea por un millón de euros viviendas que todavía necesitaban ser modernizadas", relata la experta.

La comparación con otros destinos también es significativa: "En Baleares, una casa en primera línea puede costar entre 7 y 8 millones de euros. Aquí, por 3 o 4 millones, te llevas algo similar", explica.

La llamada ‘milla de oro’ de Jávea, donde Algaba tiene su oficina, marca el termómetro inmobiliario. "Ahora, por 300.000 euros, no tengo ni apartamentos que ofrecerte. A veces entran clientes diciendo que buscan algo con un presupuesto de 200.000 euros, y me da hasta vergüenza decirles que eso ya no existe", reconoce.

InmoVillas se encuentra en la conocida como 'milla de oro' de Jávea

Hoy, una casa lista para entrar a vivir ronda el millón, y si es nueva, incluso más.

El reclamo perfecto

La fama de Jávea como refugio de celebridades no es casualidad. Según Algaba, "Pablo Motos tiene casa aquí y trae a muchos amigos: Pilar Rubio y Sergio Ramos suelen venir, aunque no tienen casa.

Blanca Suárez también viene mucho, y Javier Cámara, que sí tiene casa aquí, igual que Matías Prats". Y si esto fuera poco, estrellas internacionales como Matt Damon también han disfrutado del destino.

La zona del puerto, donde está el Club Náutico, es actualmente la más cotizada. "Le hemos vendido a un americano, por videollamada, una casa por 2,5 millones de euros", comenta Algaba. Parcelas en Calablanca se venden entre 3 y 4 millones, atraídas por la privacidad y las vistas al mar.

La CEO de InmoVillas explica a EL ESPAÑOL de Alicante que los famosos buscan en Jávea sobre todo "privacidad" para poder disfrutar de su intimidad sin miedo a ser cazados. Grandes propiedades, bien ubicadas y con vistas al mar.

El efecto llamada

Más allá del glamour, Jávea ofrece ventajas prácticas: la cercanía a los aeropuertos de Alicante y Valencia, y una amplia oferta de colegios internacionales que atraen a familias extranjeras.

Otra de las propiedades que gestiona InmoVillas

A esto se suma el boom mediático impulsado por influencers y famosos. "La famosa puerta azul del Portichol se convirtió en un icono. Y Pablo Motos, con su vídeo, fue quien realmente puso a Jávea en el mapa", sentencia Algaba.

La playa de la Granadella, elegida varias veces la mejor de España, también ha jugado su papel en esta transformación. Desde la pandemia, la localidad vive una masificación constante y un mercado inmobiliario que no da tregua.

"Ahora cualquier casa con vistas al mar ya parte de 1,2 millones, y en primera línea estamos en cifras de 3, 4 y hasta 5 millones", asegura.

"Es de locos lo que está pasando aquí", resume Algaba, que ya observa listas de espera para propiedades de lujo.

Incluso las casas para reformar son objeto de deseo de inversores, principalmente holandeses, que compran, reforman y venden duplicando el precio.