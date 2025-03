Cierre confirmado: esta famosa tienda de ropa baja sus persianas en este pueblo de Alicante

Tras el cierre de varias tiendas de la cadena H&M en Alicante y en toda España, otra conocida marca de ropa baja las persianas de uno de sus establecimientos en la provincia.

Concretamente, la marca Benetton cerrará una de sus tiendas en Alicante en las próximas semanas.

La experiencia de Benetton en el mercado español no ha alcanzado las expectativas iniciales. Como consecuencia, la empresa ha anunciado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 169 trabajadores (156 en tiendas y 13 en oficinas) de una plantilla total de más de 700 personas, además del cierre de unas 30 tiendas en el país.

La marca italiana de moda desembarcó en España en 1979, eligiendo Valencia como su primer destino, con una tienda en el Passeig de Russafa. Ese establecimiento, al igual que las tres decenas de locales que ahora cerrarán, desapareció hace tiempo.

Sin embargo, esta reestructuración no se limitará a España. A nivel global, Benetton clausurará más de 400 puntos de venta debido a una crisis financiera que, en 2023, le ocasionó pérdidas de 230 millones de euros, frente a los 80 millones del año anterior. La deuda total de la compañía ya supera los 460 millones de euros.

¿Qué tiendas cierran?

Ante el anuncio de estos cierres en toda España, Benetton, reconocida por sus colores vibrantes y campañas publicitarias impactantes, asegura que el cierre de estas tiendas responde a su objetivo de reestructurar sus finanzas para dejar atrás las cuantiosas pérdidas.

Para ello, la compañía está llevando a cabo una serie de ajustes, entre los que destaca el cierre de tiendas con menor rentabilidad. Al mismo tiempo, apuesta por fortalecer su presencia en el comercio digital como parte de su estrategia de recuperación.

En Alicante, la tienda de Benetton en Calpe cerrará sus puertas, al igual que otras 29 tiendas en el país.

En concreto, y según informa Invertia con datos de fashionunited.es, las tiendas que echarán el cierre en España son las siguientes:

• Cataluña: Gerona, Sabadell, Sant Cugat, Lérida y Mataró.

• Comunidad Valenciana: Calpe, Vinaroz y Castellón de la Plana (Castellón), Gandía, y la ya cerrada del centro comercial MN4 en Alfafar (Valencia).

• País Vasco: Outlet de Baracaldo y la tienda de Vitoria (c/ Fueros).

• Castilla y León: Burgos y Valladolid (VallSur).

• Murcia: Centro Comercial Atalayas.

• Cantabria: Santander.

• Andalucía: Granada (c/ Recogidas), Córdoba (Avda. Gran Capitán y Centro Comercial La Sierra), y Centro Comercial Metromar (Sevilla).

• Asturias: Gijón.

• La Rioja: Logroño (Centro Comercial Parque Rioja).

• Aragón: Zaragoza (c/ San Ignacio) y Teruel.

• Galicia: Centro Comercial As Cancelas (Santiago) y Centro Comercial Odeón (La Coruña).

• Baleares: Ibiza.

• Extremadura: Centro Comercial El Faro (Badajoz).

• Madrid: Centro Comercial Plaza Río 2 (ya cerrado), y próximamente las tiendas del Centro Comercial Rivas Futura (Rivas-Vaciamadrid) y Centro Comercial Tres Aguas.