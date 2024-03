PLD Space, constructor del primer cohete español, aspira a ser una industria: "Somos transportistas espaciales"

Ezequiel Sánchez, presidente de PLD Space que el pasado mes de octubre puso en órbita un satélite con su cohete Miura 1 poniendo a España en el selecto grupo de diez países con posibilidad de transportar vehículos al espacio, ha protagonizado esta mañana el undécimo encuentro del Cámara Business Club de Alicante, donde ha defendido que el objetivo de la compañía es convertirse en "industria", no en un desarrollador de proyectos tecnológicos.

"Somos un transportista de satélites para llevarlos a una órbita concreta. Y eso es mucho porque lanzaderas hay pocas. Europa ha liderado el mercado durante las últimas tres décadas con el Ariane pero el año pasado solo se hicieron tres lanzamientos y este año puede que haga 10, frente a los 100 anuales que hace SpaceX", ha explicado Sánchez.

En este sentido, Sánchez ha abordado la necesidad de que Europa y España tengan "soberanía tecnológica" en las próximas décadas porque los futuros clientes necesitarán poner en el espacio "una determinada carga, por ejemplo militar, o de un peso determinado, y a lo mejor no lo quieren hacer con industrias de tal o cual país. Necesitamos tener capacidad propia".

Para el presidente de la firma aeroespacial ilicitana, PLD Space aspira a ser una "industria" con un "vehículo simple, robusto y ecofriendly" por lo que su objetivo no es desarrollar innovación sino aplicar tecnología ya conocida integrándola en el vehículo para poder poner en órbita cargas con un peso de 540 kilogramos, que es el 95% de las cargas en uso actual". Eso sí, "a determinada órbita ya que cuanto más lejos vayas, menos puedes llevar", ha añadido.

Jesús Navarro, Ezequiel Sánchez y Carlos Baño, en el Cámara Business Club. Iván Villarejo

Por eso Sánchez, ante el empresariado alicantino, ha recordado la máxima "until you fly, you lie", que ha traducido como "si no has volado, mientes", para referirse el hito alcanzado el pasado mes de octubre con el Miura 1. Un hecho que les permitió probar 700 sensores, que no dañó la rampa de lanzamiento ni explotó en el aire, validando su capacidad como industria.

A partir de ahí, como ya es conocido, se encuentran en fase de desarrolló del Miura 5, de 34 metros de altura en vez de 11 metros de su hermano pequeño, para lo que necesitan construir naves de 10.000 metros cuadrados en la ampliación de IFA, Elche.

En este proceso, ha especificado Sánchez, "en nuestros valores está la creación de una industria sostenible, para lo que estamos desarrollando un biocombustible con Repsol que dejará huella de carbono negativa. También, la firma ha llegado a un acuerdo con Francia para poder hacer los lanzamientos en Kouru, en la Guayana. Y con otras instituciones como la ESA o en el PERTE aeroespacial del Gobierno español.