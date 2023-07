Seis años después de la apertura de Dinapsis Benidorm la eficiencia en la red de agua potable es del 95%

Dinapsis Benidorm cumple hoy su sexto aniversario como primer centro Dinapsis, el nodo inicial de la actual Red Dinapsis desplegada por todo el territorio nacional. Este centro nació como la gran apuesta del grupo Agbar y de Hidraqua, su marca local en Comunidad Valenciana, por la digitalización de la gestión del ciclo integral en nuestras ciudades.

El éxito del primer centro ubicado en Benidorm, Dinapsis Costa Blanca, y el traslado de este modelo a otros territorios ha consolidado definitivamente dicha apuesta del grupo empresarial por la transformación digital para la gestión del agua, la salud ambiental y la transición ecológica de los territorios.

Desde su nacimiento en Benidorm, el formato Dinapsis se ha replicado de modo que cada nodo es, a la vez: un espacio físico desde el que se gestionan en tiempo real los procesos y activos relacionados con el ciclo integral del agua y servicios relacionados con la salud ambiental en las ciudades.

[Benidorm presenta en Dinapsis su aplicación para controlar la sostenibilidad medioambiental]

Junto a ello, una suite de servicios digitales destinados a dar una respuesta ágil a las necesidades de gestión sostenible de cada territorio; y, además, un lugar para las alianzas y la co-creación con el entorno, para identificar retos de las ciudades, implicando a actores del ecosistema de innovación y emprendimiento.

Uno de los servicios de control de la red de Dinapsis Benidorm. Hidraqua

Finalmente, un centro Dinapsis es también un lugar de contacto directo entre ciudadanía y empresas, vía “showrooms”, donde se presentan todas las iniciativas y tecnologías vanguardistas desarrolladas junto con el ecosistema emprendedor de la región, con el objetivo de difundir la excelencia de la ciudad y del territorio.

Según explican desde Hidraqua, "si bien estos seis años han servido para la expansión de los centros digitales, a nivel regional este tiempo ha afianzado esa apuesta inicial de Agbar e Hidraqua desde Benidorm y su centro Dinapsis Costa Blanca".

[Dinapsis Benidorm pone en marcha un programa para impulsar el turismo sostenible]

"Son años que han supuesto la consolidación del éxito en la gestión en el ámbito territorial en el que trabaja el centro, logrando, gracias a la digitalización, una gestión avanzada de las redes de agua potable, con un incremento de sus eficiencias gracias a una reducción notable de las pérdidas de agua".

Esta población de la Costa Blanca es, de hecho, un ejemplo referenciado de eficiencia en su red de agua potable, con un 95% de rendimiento, cifras muy por encima de la media nacional y europea, que se sitúa en un 74%. Junto a ello, los responsables del centro destacan también en estos años el significativo incremento de la productividad de los equipos gracias a la digitalización, lo que ha logrado una destacada mejora en la calidad del servicio (por ejemplo, con una reducción de tiempos de respuesta ante las incidencias recibidas en su línea 900).

La innovación es la piedra angular de la red de centros Dinapsis. Hidraqua

El jefe del Área de Ingeniería del Ayuntamiento de Benidorm, Vicente Mayor, explica que "junto a la labor desarrollada desde Dinapsis en relación a la digitalización en la gestión del ciclo integral y lo que ello ha supuesto para una ciudad como la nuestra, intrínsecamente vinculada al Turismo, desde este centro se trabaja además intensamente y con una implicación activa en los proyectos vinculados al municipio, aportando y potenciando su calidad turística, en el objetivo de ser un Destino Turístico Inteligente, o la propia calidad de vida de la ciudadanía”.

[Agbar abre en Valencia su 'hub' de innovación Dinapsis para "la transformación ecológica de los territorios"]

Además, Mayor destaca que “un ejemplo claro de ello es el éxito obtenido por la ciudad de Benidorm al ser beneficiaria de diversas subvenciones de Fondos Europeos con un marcado carácter tecnológico, en cuyas candidaturas ha sido esencial contar con la colaboración de Dinapsis, proyectando el saber hacer y la experiencia en la gestión del ciclo del agua, a otras áreas de conocimiento a nivel global”.

Desde Benidorm

Con la mirada puesta hacia adelante, el centro Dinapsis Costa Balnca quiere seguir aportando valor, ser capaz de utilizar el know-how adquirido a lo largo de este tiempo en relación a la gestión del ciclo urbano del agua, yendo más allá de éste y aplicando su conocimiento en la gestión de las denominadas “Infraestructuras Verdes y Azules”, frente a un entorno construido en nuestras ciudades dominado por infraestructura gris.

Las verdes, entendidas como espacios y elementos que mejoran la resiliencia ante impactos como el cambio climático, contribuyen a la conservación de la biodiversidad y benefician a las poblaciones humanas mediante el mantenimiento y mejora de los servicios de los ecosistemas; las azules, relacionadas con la infraestructura urbana de agua, incluyendo estanques, lagos, arroyos, ríos, y la provisión y gestión de agua de lluvia. Todo ello, con el objetivo de contribuir día a día a unas ciudades más sostenibles.

Además, sus objetivos próximos incluyen la estrecha colaboración con otros municipios de la Costa Blanca, ampliando así su ámbito de actuación y gestionando sus servicios vinculados al Turismo. Todo ello, con una ampliación en paralelo de su suite de servicios digitales, enriquecida con más servicios vinculados a objetivos turísticos.

De hecho, soluciones Dinapsis ya están siendo añadidas por algunos de estos municipios en la redacción de sus Planes de Sostenibilidad Turística, como la monitorización de la calidad del aire dentro del desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística de Altea, un servicio que se gestionará desde Dinapsis.

Dentro de esta mirada puesta en el futuro, Dinapsis Costa Blanca nunca deja de lado lo que es su propio ADN: la gestión del ciclo urbano. Con el objetivo de mejorar día a día la gestión hidráulica de éste, a través ahora de una nueva figura denominada Gestor de Agua No Registrada (ANR), se contribuirá de forma significativa a la reducción de pérdidas de agua tanto físicas (fugas visibles y ocultas), como aparentes (consumos no autorizados e imprecisiones en la medida de los contadores), mediante la gestión 360º del agua no registrada.

Según ha declarado María Tuesta, responsable de Dinapsis Costa Blanca desde hace dos años, “la digitalización de la gestión, el seguimiento y análisis de indicadores, la estandarización de los procesos, el empleo de las herramientas y equipos más avanzados, permite a la Red Dinapsis implantar las mejoras más eficientes para reducir dichas pérdidas. Con todo ello, sumamos hitos a la lucha contra la Crisis Climática, a través de la preservación del recurso hídrico”.

Colaboración y alianzas

Si hay algo más que complete la definición del centro de Benidorm es el hecho de ser desde su origen un espacio siempre abierto a la colaboración y a las alianzas. Así, en lo que va de 2023, ha recibido ya a más de doscientas personas, en un mínimo de dos visitas grupales por semana.

Con un perfil de visitantes variado dentro de este objetivo de colaboración, desde colectivos de estudiantes universitarios; Administraciones locales, autonómicas y nacionales; emprendedores y startups; o asociaciones de toda índole, están entre los asiduos del centro. Acoge, además, eventos de diversos formatos, coorganizados junto a instituciones, a medios de comunicación, a otras empresas… fomentando con ello el debate en torno a temáticas medioambientales de interés común.

En el ámbito de la Comunidad Valenciana, la red Dinapsis cuenta además con el centro ubicado en La Marina de Valencia. Inaugurado en enero de 2023, Dinapsis Valencia nace para responder a la problemática del ámbito local en el cual se ubica. Bajo la temática “'Ciudad Sostenible y economía circular, este hub tiene por objetivo impulsar la transformación ecológica de los territorios y avanzar hacia la economía circular y la neutralidad en carbono, fomentando la alianza Industria-Ciudad, proporcionando mejores soluciones verdes en la gestión del ciclo integral del agua en diferentes ámbitos.

Sigue los temas que te interesan