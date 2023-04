César Quintanilla (UEPAL): "La provincia de Alicante necesita planificar su desarrollo a 20 años vista"

César Quintanilla es director general de Laboratorios Q Farma desde el año 2004. Graduado en Farmacia por la Universidad de Valencia y miembros del pleno y del comité de la Cámara de Comercio de Alicante, durante los últimos 5 años fue vicepresidente de UEPAL (Unión Empresarial de la Provincia de Alicante) y en febrero fue elegido presidente de la organización empresarial alicantina.

¿Por qué se presentó a la Presidencia de UEPAL?

Bueno, llevaba de vicepresidente primero desde que entró Juanjo Sellés y juntos trabajamos codo con codo en el desarrollo la asociación. Creo que era un relevo natural, lo medité y vi que tenía fuerza y motivación para presentarme y que era lo mejor para la asociación.

Todos conocemos como surgió UEPAL cuando terminó COEPA. Luego vino la CEV desde Valencia imponiéndose como patronal autonómica con sede provincial. ¿Qué relación hay ahora mismo con la CEV?

Juanjo fue el gran impulsor de integrarnos en la CEV, la patronal autonómica, donde teníamos que estar. Lo que sí queríamos era mantener UEPAL con su propia personalidad. Nos integramos y aunque ha habido algunos pequeños desencuentros en el pasado que hay que olvidar, somos una asociación representativa y somos socios de la CEV. Por eso, desde la lealtad mutua, estamos encontrando el encaje.

¿Ustedes se consideran la patronal provincial?

Nosotros consideramos una Confederación Empresarial de la provincia de Alicante a nivel provincial, pero entendemos que la CEV es la patronal autonómica.

¿Aunque la CEV tenga su propia dirección en Alicante?

La CEV tiene también su propia dirección en Alicante que reconocemos. Por supuesto, en eso no hay ningún problema.

¿Qué tal es su relación con Joaquín Pérez, el presidente alicantino de la CEV?

Buena. Con Joaquín nadie puede llevarse mal, porque es bastante sincero y yo bastante directo. Cuando tomé la Presidencia me reuní con Joaquín y entendimos que UEPAL puede ser complementaria a la CEV y podemos convivir perfectamente. Y en eso estamos, somos compatibles y complementarios, al igual que con otras asociaciones.

Al final todos buscamos lo mismo. Esto no va de quién está en una asociación o quién tiene más representatividad. Esto va de apostar por lo mejor para Alicante y cuantas más voces seamos, será mejor. Porque hablamos muchas veces de la unidad empresarial, pero es que la unidad empresarial se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer desde una única asociación o se puede hacer desde muchas compartiendo la voz de una manera coordinada.

En los últimos tiempos ha habido un sonoro encontronazo entre la CEV y la Cámara de Comercio de Alicante por las manifestaciones contra la infrafinanciación de la provincia. ¿Cómo vivió aquello UEPAL?

UEPAL apoyaba el espíritu de la manifestación porque la infrafinanciación existe. Entendemos que Alicante necesita una reacción, un carácter reivindicativo, pero reivindicativo en positivo. Pensamos que no podemos estarnos callados cuando pasan tantas cosas tan negativas para la provincia. Por eso nosotros sí que asistimos a la manifestación. Asistimos a las dos manifestaciones al final, a la de la Cámara y a la de la CEV. ¿Que hubiera sido mejor hacer solo una? Sin duda, pero bueno, yo creo que eso es un tema de la Cámara y la CEV, ahí no tuvimos parte.

¿El mayor problema de Alicante es la infrafinanciación en inversiones?

Actualmente sí, sin duda el principal problema es de la infrafinanciación provincial por parte de la administración nacional y autonómica. Es verdad que la autonómica, los últimos años, se ha igualado, pero aún así sigue habiendo un déficit histórico.

"Tenemos un déficit histórico que hay que solucionar de alguna manera porque igual que la Generalidad solicita del Estado que haya una compensación por la infrafinanciación histórica, yo creo que desde Alicante también tenemos que pedirle a la Generalitat una compensación por nuestra infrafinanciación histórica"

¿Se ha igualado realmente o solo sobre el papel?

Claro, luego está el tema del desarrollo de los presupuestos, del grado de ejecución. Ahora mismo es imposible saber cuál es el grado de ejecución de los presupuestos. Cuesta mucho conocerlo. A nivel nacional, para Alicante son una auténtica vergüenza. Y a nivel autonómico sobre el papel se han equilibrado. Aún así, como te decía, tenemos un déficit histórico que hay que solucionar de alguna manera porque igual que la Generalidad solicita del Estado que haya una compensación por la infrafinanciación histórica, yo creo que desde Alicante también tenemos que pedirle a la Generalitat una compensación por nuestra infrafinanciación histórica.

¿Qué opina de los recortes del trasvase Tajo-Segura?

Ese es otro de los temas sangrantes de la provincia. No entendemos el motivo por el que han querido acabar con un trasvase que era económicamente viable y medioambientalmente sostenible. Aquí tenemos, sobre todo la zona a la que afecta el trasvase, un sector que genera beneficios, una riqueza y una economía para la zona. Y por un motivo que entendemos ideológico, y sin más explicaciones, nos lo queremos cargar. Y no se nos ocurre otra cosa que, para paliarlo con agua desalada, le damos una subvención. Es un error absurdo y luego, cuando quites la subvención, ¿qué pasa? No es la solución.

¿Y cuál es en su opinión la solución?

Que haya un Plan Nacional Hidrológico y que llegue el agua que necesitamos aquí porque en España existe el principio de solidaridad en todos los territorios. ¿Por qué con el agua no? Estamos a favor de la desalación porque suma, pero no es la solución.

¿Cree que la política que ha llevado la Generalitat en este caso ha sido lo suficientemente contundente?

No. Sí que es verdad que ha tenido ha intentado un acercamiento, ha intentado tener una negociación en vez de un enfrentamiento, y muchas veces es mejor negociar que enfrentarse. Pero si atendemos a los resultados, han sido malos, no han sido buenos para la provincia. Ahora han decidido presentar un recurso. Yo no soy jurista, no sé si es lo suficientemente contundente o no, pero desde luego se intentó la estrategia de la negociación y la estrategia de negociación ha salido mal.

¿Cómo afronta UEPAL conflictos dentro de la provincia? Le pongo un ejemplo, los diferentes proyectos de Puerto Seco.

Actualmente no hemos tomado una posición desde UEPAL. Sí que es verdad que hemos hecho cosas en época de Juanjo y ahora queremos vertebrar aún más la asociación. Entendemos que la provincia de Alicante tiene muchas virtudes y una de sus virtudes es que tiene muchos territorios ricos y todas las comarcas tienen su espacio económico. A la provincia hay que conocerla, entenderla, más que intentar cambiarla, que es lo que se ha hecho históricamente. Lo que hay que hacer es entender cada comarca, cada zona, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, cuál es su idiosincrasia. Así lo que hacemos desde UEPAL, atender a todas las comarcas, y reunirnos con determinados proyectos. En el caso del Puerto Seco es verdad que hemos tenido reunión con quienes lideran el proyecto en Villena y tenemos pendiente reunirnos quienes lideran el proyecto de Elda-Novelda. Necesitamos tomar una determinación ya, tenemos que posicionarnos. Pero ahora mismo no le puedo hablar de un posicionamiento claro.

¿Cómo ve empresarialmente las relaciones entre Alicante y Valencia?

Desgraciadamente siempre nos hemos mirado poco y nos hemos dado mucho la espalda. No por maldad de ninguna de las dos partes, sino simplemente porque Valencia es una provincia con una gran capital y el resto de comarcas menos importantes, por decirlo así. Y en cambio Alicante tiene muchas comarcas ricas. Además, tampoco las comunicaciones han sido fluidas y siempre hemos trabajado de espaldas. Además, que la sede de la Generalitat esté allí no ayuda porque tú te preocupas de lo que tienes al lado. Creo que eso tiene que cambiar y estoy seguro de que va a cambiar. Antes de comentaba que nosotros queremos que era la provincia de Alicante esté vertebrada y también necesitamos que la Comunidad Valenciana esté vertebrada.

"Cuando tú quieres vertebrar, el que tiene el poder o el que tiene el peso, es el que tiene que estar dispuesto a desprenderse de algo de ese peso, sino nunca vas a despegar"

¿Cómo se vertebra? Pues primero con empatía. La provincia de Valencia tiene que entender lo que es Alicante, tienen que venir aquí, hay que hacerles venir y los alicantinos tenemos que entender que la misma distancia hay de aquí que de allí. En segundo lugar, cuando tú quieres vertebrar, el que tiene el poder o el que tiene el peso, es el que tiene que estar dispuesto a desprenderse de algo de ese peso, sino nunca vas a despegar. En Alicante ya hay una primera Conselleria. A lo mejor hay que sacar grueso de la Generalitat de Valencia y con eso conseguiríamos sentirnos mucho más miembros de la Comunidad Valenciana.

Habla de las comunicaciones y de las distancias. ¿Qué valoración hace del Corredor Mediterráneo y cómo está avanzando?

No avanza al ritmo que nos gustaría. Nosotros siempre hemos reivindicado que el Corredor Mediterráneo acabe en Algeciras. Que no acabe en Sagunto. Cuanto más abajo llegue, mejor para Alicante. Desde luego que deberíamos estar mucho mejor conectados con Valencia.

¿Cómo valora la vertebración de las comarcas alicantinas?

Desde el principio entendimos que tenía que ser así. De hecho, hablando de nuestros asociados, no todo el mundo conocía todas las zonas ni el potencial económico de otra comarca. Por eso hemos hecho las juntas de en diferentes sitios de la provincia. Yo nombrado siete vicepresidentes para cada comarca buscando una mayor presencia comarcal explorando cualquier inquietud que puedan tener los empresarios de una zona. Para que puedan tener un referente cercano al que transmitírselo.

¿Cuál es el mayor reto de la provincia?

Si hay un reto global de la provincia yo creo que es tener un plan de desarrollo claro, a medio y largo plazo porque veo que Alicante es una provincia rica, muy dinámica y emprendedora, pero que al final de alguna manera cada uno ha hecho la guerra por su cuenta, cada uno se ha buscado la vida. Y ahí sí que hay que echar mano de la Administración. Me gustaría que hubiera un proyecto: ¿Qué queremos que sea Alicante dentro de 25 años a nivel empresarial? Definirlo entre todos. ¿Queremos reindustrializar? ¿Relocalizar las empresas? ¿Ser referente en la economía digital? Bien, todo eso me parece estupendo, pero no puede ser que cada cuatro años se cambie ese proyecto, cuando cambia el gobierno o el conseller. Así no podemos avanzar.

¿Es un problema la disponibilidad de suelo industrial en la provincia?

Sí, si queremos volver a crear industrias. Porque hay algunos polígonos muy importantes pero no queda espacio para ampliar. Y luego hay varios polígonos industriales en marcha, proyectados y nos estamos encontrando con que no pasan de papel porque los plazos de actuación no son largos, son eternos. Principalmente los trámites de Urbanismo y Medio Ambiente son los que más se demoran. Necesitamos agilidad porque ninguna empresa puede planificar a 20 años. El proyecto de provincia sí, pero cada empresa no puede hacerlo en ese horizonte.

"Se puede usar la figura de la declaración responsable porque hoy en día ninguna empresa que se instala en un territorio pretende contaminar, al menos no conscientemente. No des por hecho que tengo que investigarte para ver que no contaminas. Luego inspeccióname"

Se puede solucionar con una administración amable. Ahora se puede usar la figura de la declaración responsable porque hoy en día ninguna empresa que se instala en un territorio pretende contaminar, al menos no conscientemente. No des por hecho que tengo que investigarte para ver que no contaminas. Luego inspeccióname. Da por hecho que lo voy a hacer bien, y con eso yo creo que se adelantaría mucho.

¿Cuál cree que tiene que ser ese proyecto a 20 años de la provincia? Porque tal y como van las cosas parece que deberíamos hablar más de digitalización que de industrialización.

Ese proyecto no tengo que definirlo yo, yo tengo mi idea. Ese proyecto tiene que ser cuanto más coral mejor. ¿Digitalización? Es por lo que apostando, pero si dejamos de apostar, pues se caerá. ¿Reindustrialización? Es que hace falta. Es que no estamos pensando, o yo al menos no estoy hablando, de la industria de los Altos Hornos de Bilbao. Eso no es una industria del siglo XXI. Digitalización y reindustrialización son perfectamente compatibles. ¿Turismo? Por supuesto, pero tenemos mucho territorio interior que perfectamente podría ser más industrial. Hemos descubierto con la pandemia lo importante que es tener cerca los proveedores.

Antes la logística mundial era súper eficiente y de repente, nos hemos dado cuenta que es el principal problema. Entonces estamos viendo que la relocalización o la industrialización local es importante, sobre todo cuando ya los costos son muy similares. Podemos enlazarlo con el tema de la agricultura. Tenemos una agricultura de proximidad buenísima que importamos a medio mundo. Pero si falta el agua puede que estas empresas se vayan al norte de África donde les den facilidades y al final vamos a tener en un contexto pandémico un problema alimentario. Tenemos que entender que tiene que haber espacio para todos y que la industria y la agricultura son perfectamente compatibles con todos los demás.

