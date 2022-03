Andujar (Scrats): "Castilla-La Mancha tiene mejores políticos que Murcia, la Comunidad o Andalucía"

"Yo llevo tiempo diciendo que envidio a los castellano-manchegos porque tienen mejores políticos que la Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía. A ellos se les escucha en Madrid. A Ximo Puig ni se le oye". Con esta contundencia prepara la marcha del domingo en Madrid José Antonio Andújar, expresidente del Scrats (Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura) -ahora vocal- y presidente de Fecoreva (Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana).

"El mundo rural despierta" no se trata de una manifestación agraria al uso, sino "del campo en general porque van a participar también cazadores, ganaderos o toreros. Es el agua, pero también son los transportes, el precio de la luz o del gasóleo. Nos tienen abandonados", explica el veterano regante alicantino.

De nada sirven ni los recursos judiciales planteados desde la Generalitat a las decisiones sobre el trasvase ni el apoyo jurídico de la Diputación para cualquier alegación que presenten a los planes de cuenca. Los agricultores se sienten "desamparados".

A la pregunta sobre el posible uso partidista de Vox de marchas de este tipo, Andújar no se esconde. "Yo no soy ni de Vox ni de no Vox. Llevamos reivindicando lo mismo desde hace años a PP y PSOE, y no han cumplido", zanja la cuestión Andújar. Y recuerda que los "ambientalistas subvencionados por el Ministerio" han sido asesores tanto de este Gobierno como de los anteriores. Se refiere a la Fundación Nueva Cultura del Agua, que parece estar ganando la batalla mediática.

El próximo 20 nos manifestaremos por un futuro digno para todo el Levante. No es justo que nos impongan un plan hidrológico completamente ideológico, sin criterios técnicos y nos ofrezcan un agua desalada a costes inviables para la agricultura.



¡DEFIENDE EL TRASVASE EN MADRID! pic.twitter.com/cf5WimNRy1 — S.C.R.A.T.S (@scrats_regantes) March 12, 2022

De ahí la lona de 300 metros cuadrados que el Scrats ha desplegado en plena plaza de Sol, en Madrid. "Se dicen muchas cosas que nos son ciertas ni están demostradas científicamente. Si yo fuera de Toledo también estaría cabreado, pero nadie habla de la contaminación de las industrias de Madrid que echan al río 500 hectómetros cúbicos de agua mal depurada", afirma Andújar.

La guerra electoral por el campo

Vox tiene su propia marcha convocada un día antes ante todos los ayuntamientos por el aumento de los precios como consecuencia de la invasión rural a Ucrania. Directamente culpando al Gobierno de Pedro Sánchez de la situación. La concentración del campo, en cambio, es transversal, sin apoyo en la organización de ningún partido político, pero con "simpatías" evidentes.

Convocatoria de Vox para el día 19.

En esas está también el PP de Carlos Mazón. Mientras hablamos con Andújar de la marcha del domingo, el diputado del PPCV en las Cortes Valencianas, Miguel Barrachina, critica "la pasividad e inacción" del Gobierno y Consell para tomar medidas inmediatas ante la subida de precios derivada de la guerra de Ucrania "aboca a la agricultura y la pesca de la Comunitat Valenciana a una crisis profunda".

En un comunicado, Barrachina exige al Gobierno que "sí o sí hay que bajar los impuestos para que estos sectores puedan seguir produciendo y no tengan que parar por no poder hacer frente a los elevados costes de producción". El PP quiere que el presidente de la Generalitat lo exija directamente al Gobierno de Sánchez.

"No podemos permitir que nuestra flota pesquera se queda amarrada y que nuestros agricultores no puedan hacer frente a la factura de los combustibles y que Puig y Sánchez no hayan hecho nada, miren hacia otro lado y no aporten ninguna solución", añade Barrachina.

Desde el PP, no obstante, se ve con preocupación el auge de la formación populista en el entorno rural. También en la provincia de Alicante. En las cinco elecciones de 2019 los de Abascal crecieron en la Vega Baja alicantina desde los poco más de 20.000 votos de las autonómicas de primavera a los 33.333 de las generales de diciembre (más de un 50%). Un dato que contrasta con su implantación territorial. En mayo, en las municipales, apenas consiguieron 3.800 votos, incluso por debajo de Podemos.

Las reivindicaciones

Sólo por parte de los regantes, desde Alicante saldrán el domingo a las 5 de la mañana 16 autobuses llenos de manifestantes. Otros han exigido desplazarse en el tren de una hora después, o en sus coches particulares. Ya les han asignado un lugar concreto en la marcha. En la calle Alfonso XII, junto al parque del Retiro.

En la pancarta de Madrid se puede leer "en la próxima pandemia comeremos tierra". En la campaña de convocatoria en la manifestación el Scrats asegura que "No es justo que nos impongan un plan hidrológico completamente ideológico, sin criterios técnicos y nos ofrezcan un agua desalada a costes inviables para la agricultura".

En la marcha está prevista, además de la participación del Scrats y el resto de regantes, asociaciones agrarias como ASAJA, COAG o UPA, la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (RFEAGAS), Oficina Nacional de la Caza (ONC), la Real Federación Española de Caza, la Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL) y Alianza Rural.

