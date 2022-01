Alicante supera a la Vega Baja como zona con más vivienda nueva construida por primera vez desde 2009

La construcción en la provincia de Alicante finalizó 2021 con 5.618 viviendas iniciadas, lo que supone un incremento del 12 % frente a 2020 y un descenso del 21 % respecto a 2019, según datos del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Alicante (COAATIEA). La gran novedad está en que, por primera vez desde 2009, la zona de Alicante superó a la Vega Baja en vivienda nueva construida, según los mismos datos.



En total en el último trimestre del año pasado se iniciaron en la provincia 1.564 viviendas, frente a las 1.463 en el mismo periodo de 2019 (antes de la pandemia). "Esta cifra consolida la recuperación del sector y cierra 2021 con una nota positiva", acentuada por el incremento del 46 % sobre las 1.074 viviendas del cuarto trimestre de 2020, según informaron fuente de COAATIEA.



El aumento en comparación con 2020 es "muy importante si tenemos en cuenta que el 40 % de las viviendas iniciadas en 2020 comenzó en el primer trimestre de ese año, es decir, antes del inicio de la pandemia". "De esta forma, el número de viviendas iniciadas en los 12 meses anteriores se incrementa por tercer trimestre consecutivo, tras seis trimestres seguidos de descensos", ha señalado el presidente del COAATIEA, Carlos Casas.



Estas cifras marcan la tendencia creciente del sector, pero el cómputo anual aún se encuentra un 21 % por debajo de 2019, en el que se iniciaron 7.143 viviendas.



"La actividad estaría a mitad del camino necesario para recuperar el nivel de hace dos años, pues, desde el nivel más bajo en términos anuales (las 4.136 viviendas al primer trimestre de 2021), ha habido un incremento de 1.482 viviendas, y para llegar a las de 2019 faltarían 1.525", ha remarcado Casas.

Nuevas viviendas por municipios

El municipio de Alicante fue el año pasado el de mayor crecimiento en la provincia, con 1.026 viviendas, más del doble que las 441 de Sant Joan, que ocupa la segunda posición. Estos dos puestos revelan "la fortaleza" de área de Alicante, que no se ha limitado a la capital, según fuentes del sector.



En tercer lugar se sitúa Elche, con 376 viviendas; en cuarto, Orihuela, con 371; en quinto, Dénia, con 345; en sexto, Torrevieja, con 321; en séptimo, Pilar de la Horadada, con 309; en octavo, Xábia, con 304; en noveno, Santa Pola, con 292, y en décimo, ya más lejos, Finestrat, con 198.



En términos comarcales, según fuentes del colegio profesional, "la actividad se ha distribuido de una forma bastante equitativa, debido a la debilidad de la Vega Baja, que había liderado en los últimos años".



En 2021, el área de Alicante supone el 29,7 % de las viviendas iniciadas; la Vega Baja, el 27,5 %, y las Marinas, el 25,5 %. Desde 2009 es la primera vez que no es la Vega Baja la zona en la que se inician más viviendas de la provincia, al verse superada por el área de Alicante.



"En 2021, el lugar con mejor comportamiento ha sido el área de Alicante, que ha crecido un 29 % respecto a 2020. Con 1.666 viviendas iniciadas supera los niveles prepandemia, pues en 2019 fueron 1.538 viviendas y en 2018, 1.471", ha indicado Casas.



No obstante, ha precisado, "el que esta zona se encuentre ya en niveles máximos de actividad de los últimos años hace necesario tomar con cautela la posibilidad de que continúe creciendo durante 2022".



En el cuarto trimestre de 2021, el área de Alicante ha registrado 765 viviendas iniciadas, el 46 % del total anual y que cuadruplican las 149 iniciadas en el mismo periodo de 2020.

Vega Baja, las Marinas y Elche

La Vega Baja ha crecido este trimestre, superando la cifra de 2020 (1.455 viviendas) en un 6 %. Con gran diferencia es el área que se halla más lejos de recuperar los niveles anteriores a la pandemia, pues la cifra de 2021 está un 47 % de las 2.937 viviendas de 2019 y un 55 % de las 3.464 de 2018.



Pese a la caída, no deja de crecer, y esto sumado a la posibilidad de que el crecimiento de Alicante se atenúe hace especialmente importante que la tendencia alcista continúe el próximo año.



Por su parte, las Marinas terminan el año con crecimiento respecto a 2020. Las 1.431 viviendas incrementan las 1.261 de 2020 en un 13,5 %, la segunda mayor tasa de crecimiento, solo por detrás del área de Alicante.



Al contrario que esta última, en el cuarto trimestre ha mostrado debilidad, pues las 253 viviendas suponen caída tanto con respecto a las 362 del tercero como a las 580 del cuarto de 2020, que fue especialmente bueno.



Con todo, la tendencia sigue siendo positiva: el año termina con crecimiento y la cifra final está a un 13 % de las 1.638 viviendas de 2019, lo que, si bien le da margen de crecimiento en 2022, es, sin duda, mucho menor que el de la Vega Baja.



Mientras, el cuarto trimestre no ha sido positivo para el área de Elche, pues las 95 viviendas iniciadas representan un descenso del 17 % respecto a las 114 del cuarto trimestre de 2020 y un 27 % en relación con las 130 del tercer trimestre.



Sin embargo, en el total del año, las 675 viviendas iniciadas son un 9 % superiores a las 621 de 2020. En comparación con las 744 de 2019 son un 9 % inferiores, pero con respecto a las 516 de 2018, un 30 % superiores.



A su vez, el interior de la provincia es la única área en la que la cifra de vivienda iniciada en 2021 (299) es inferior a la de 2020 (399). La caída de un 25 % es significativa, pero poco concluyente, dados los bajos niveles de actividad de la zona. La cifra de 2020 fue superior a la de 2019 (286 viviendas).

