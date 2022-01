Un pueblo de Alicante, en vilo ante el posible cierre de su centenaria cooperativa

Villena (34.000 habitantes) no se entiende sin la cooperativa Agrícola, abierta desde 1920 y generadora de más de 500 puestos de trabajo en la comarca del Alto Vinalopó, así como otros 47 en su central de Barca de la Florida, Cádiz, y unos 500 indirectos. Sin embargo, esta sociedad podría tener los días contados si no logra enderezar su complicada situación económica -y financiera ante la falta de liquidez-.

De momento, pasan los días para que el ERTE al que se ha acogido toda la plantilla pueda degenerar, a final de mes, en ERE. Sus empleados, que han sido testigos del devenir de esta cooperativa sobre todo en el último lustro, llevan diciembre y enero sin cobrar y vislumbran un futuro incierto.

"Aquí llevan décadas trabajando familias enteras, que como esto cierre, lo van a tener muy complicado", sostiene una representante del comité de empresa. La sindicalista de Comisiones Obreras, Maite Martínez, va más allá y asegura que parte de la plantilla "ya ha tenido que acudir a Cáritas" al depender los dos miembros de la familia (en algunos casos los hijos también están dentro) de Agrícola.

¿Tiene alguna posibilidad esta cooperativa de sobrevivir? Una de las soluciones que ya se han puesto en marcha pasa precisamente por desprenderse de la estructura de la cooperativa y convertirse en una Sociedad Limitada (S. L.). "Solo falta de que nos den el número del CIF y de esta forma presentarnos a los bancos y a nuestro cliente único para poder luchar por la viabilidad de la empresa a través de créditos y mayor liquidez", aseguran fuentes cercanas a la compañía.

Ese paso a S. L. ha sido una de las demandas en las últimas semanas del cliente único, Anecoop, proveedor de una gran cadena de supermercados. Pero, llegados a este punto ¿no han podido abarcar a más clientes de cara a reflotar la situación? Fuentes internas explican que se ha estado trabajando durante tiempo en estas opciones, pero que en la práctica, dependen de Anecoop "para sobrevivir".

Martínez estima que, de los otros clientes, "que los hay", únicamente suponen un 2% de su producción, mientras que el cliente único "es el resto". "La única solución pasa por que este cliente nos eche el salvavidas para que aporte liquidez y producción", asume la representante de CC. OO.

Una crisis elevada al Consell

El alcalde de Villena , el socialista Fulgencio Cerdán, ha explicado a las representantes sindicales de la cooperativa, con las que se reunió este pasado martes, que ha trasladado la delicada situación al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, además de otras direcciones generales, así como al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), así como contactos con las diferentes direcciones de la empresa y con los distribuidores.

El alcalde, con los representantes sindicales de la compañía este pasado martes.

“Hoy mismo he hablado con el presidente de la Generalitat que ha expresado su preocupación por el tema y el interés en colaborar en la búsqueda de soluciones, aunque todos sabemos que depende de decisiones empresariales de las distintas partes”, ha añadido el primer edil de Villena .

Otras de las decisiones adoptadas por el municipio es el de poner a todos los trabajadores en ERTE en contacto directo con los servicios sociales, confirma Maite Martínez, presente en el encuentro.

Negociación y protestas

Ahora, se abre un periodo de negociación del ERTE entre sindicatos y Anecoop con los días contados para que se pongan de acuerdo. Los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones, han forzado, en contra de la posición de la mercantil, que el ERTE no se alargue medio o un año, sino un mes "para que los trabajadores no agonicen y no consuman su paro".

Unos trabajadores que ya anuncian protestas en la sede central durante estas semanas para presionar a todas las partes de cara a mantener sus puestos de trabajo. “El compromiso con la tierra tiene que venir demostrado por parte de todos con el compromiso con las personas que en ella viven", dijo el alcalde Cerdán. Todos se juegan mucho en Villena.

