Todos los partidos, excepto Vox, exigen en Alicante, Valencia y Castellón acabar con la infrafinanciación

Los principales partidos con representación en las Cortes valencianas, a excepción de Vox, han salido en masa este sábado en Alicante, Valencia y Castellón para exigir unidos un nuevo modelo de financiación autonómica que "ponga fin a la injusticia".



Convocadas por la plataforma Per un finançament just bajo el lema "Un pueblo unido por una financiación justa", la marcha ha contado en la capital de la Comunitat con la presencia del president, Ximo Puig, la del líder del PP valenciano, Carlos Mazón y otros dirigentes de otros partidos, el presidente de la patronal y los dirigentes autonómicos de UGT y CCOO.

En Alicante, y ha pesar de la dispersa y débil lluvia, miles de manifestantes se han concentrado en el centro de la ciudad donde se ha recordado que hasta ahora, ninguno de los sistemas de financiación ha tratado con justicia la región. Aunque una de las cifras que más se ha señalado es la de los 215 euros que, este año, cada valenciana y valenciano recibirá de menos que la media del Estado, así como 703 menos que la autonomía mejor financiada, lo que equivale a entre un 10% y un 29% menos de recursos, respectivamente.

Barcala y Pérez, en la concentración alicantina.

En concreto, se han podido ver las caras de las principales políticos alicantinos, como el alcalde de Alicante, Luis Barcala o el de Benidorm, Toni Pérez, ambos del PP, la consellera de Sanidad, Ana Barceló y la de Innovación, Carolina Pascual, por parte dle PSPV-PSOE, o los conselleres de Compromís Rafa Climent y Mireia Mollà, además de numerosos portavoces y regidores de diferentes ayuntamientos alicantinos.

En Valencia

En Valencia, antes del inicio de la marcha, Puig ha recordado que "llevamos ya muchos años reivindicando lo mismo, hemos aprendido que es necesario persistir para que sea real lo que dice la Constitución, que haya suficiencia financiación para mantener un estado del bienestar potente y vigoroso".

Preguntado por si confía en el Ministerio de Hacienda y en que pronto se aborda esa reforma de la financiación, Puig ha apuntado: "el Gobierno es consciente de la situación de desigualdad, y estamos mucho mejor de lo que estábamos, porque la actitud del actual Gobierno durante la pandemia es claramente diferenciada del anterior".

"Pero esto no es suficiente, necesitamos un nuevo modelo. Y si no hay un gran acuerdo político en España y entre las comunidades autónomas, el Gobierno solo no lo podrá hacer, ahora nadie se puede poner de perfil. Hay que exigir al PP que actúe como un partido de Gobierno, con responsabilidad. Esto no es una reivindicación contra el Gobierno, sino una visibilización del problema valenciano", ha concluido.

Por su parte, el presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, ha apuntado que: "más que una reivindicación, utilizaría el término exigencia. No buscamos privilegios, como otros, sino decir que ya llevamos mucho tiempo sin que nos toque y que las promesas hay que cumplirlas, que hemos de poner nuestra tierra por encima de cualquier tipo de reflexión partidista".

"Hace tiempo que se debería haber puesto sobre la mesa una propuesta, un estudio económico para revertir la situación de injusticia, ya llegamos tarde, ahora hay que decidir cuánto tempo de prórroga va a haber", ha agregado.

Preguntado por las palabras del presidente de la patronal, que ha aplaudido el hecho de que el PP se haya sumado a esta movilización, Mazón se ha limitado a apuntar que "Salvador Navarro suele tener razón".

La vicepresidenta del Consell y portavoz de Compromís, Mónica Oltra, ha insistido en que: "estamos hartos de ser siempre los últimos, la financiación es nuestro dinero, nuestras escuelas, sanidad, dependencia... todo lo que necesitamos para ser una sociedad con derechos".

"Espero que el Gobierno cumpla con lo que le ha mandado el Congreso, porque esto no es una cuestión de magnanimidad. El presidente del Gobierno se comprometió a presentar un borrador de la financiación autonómica en los ocho primeros meses tras su investidura. Entendemos que ha habido una pandemia, somos comprensivos, pero es hora de cumplir la palabra, que es lo más importante en política", ha añadido.

Para el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, "el propósito de la manifestación no es otro que tener los mismos derechos que el resto de españoles y recuperar la renta per cápita de los valencianos, algo necesario para crear empleo de calidad o apoyar las políticas industriales".

El presidente de la patronal, Salvador Navarro, ha afirmado que: "cuatro años después volvemos a las calles, con la presencia también del principal partido de la oposición. La manifestación no va contra nadie, sino a favor de los intereses de los valencianos, hemos conseguido una mayor repercusión, se ha reconocido el maltrato a la Comunitat Valencinaa, ahora esta manifestación ha de servir para que se nos deje de tratar como españoles de segunda".

La secretaria general de CCOO-PV, Ana García, ha expresado su confianza en que un nuevo modelo "destierre" las desigualdades que sufre la Comunitat en materia de sanidad, educación y servicios sociales, porque "con un nuevo modelo podríamos tener otro proyecto de país, destinar recursos a políticas de empleo, la erradicación de la pobreza o la transición energética"

La portavoz de Ciudadanos en Les Corts, Ruth Merino, ha lamentado que "en cuatro años no se ha avanzado demasiado", y aunque ha admitido que "quizá ya se reconoce en toda España que la Comunitat es la peor financiada, la pelota está ahora en el tejado de Pedro Sánchez, que ha de llamar al resto de partidos, negociar con altura de miras, alejado de partidismos. Esto ha de ser un consenso de todas las comunidades, es muy complicado ,pero hay que dar ese paso y afrontar el problema"

Y, por último, la consellera de Transparencia y portavoz de Unides-Podem, Rosa Pérez, ha destacado la "unidad clara de la sociedad valenciana" y ha insistido en que: "no pedimos ser más ni menos que cualquier otra comunidad autónoma" al tiempo que ha advertido que "la infrafinanciación se traduce en peores políticas sociales, en peores oportunidades".

