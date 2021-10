Limpiezas Net quiere más: la firma de Elche que trabaja para Ikea o Inditex planea limpiar ciudades

Se constituyó en Elche cuando uno de sus fundadores, Luis Ángel Mateo, solo tenía 22 años. Su primer cliente fue una comunidad de propietarios de la pedanía de La Hoya. 26 años después, Limpiezas Net mantiene a ese cliente y ha sumado a otros como Ikea, casi la totalidad del Grupo Inditex, bancos, universidades y hasta la DGT, además de otras empresas de Portugal y Francia. Ahora, planean para 2022 el salto a la limpieza viaria de los municipios, un pastel que actualmente se reparten una decena de mercantiles en España.

Mateo recuerda que cuando fundó lo que ahora también se conoce como Grupo Net, el sector de la limpieza no tenía nada que ver. Hace un cuarto de siglo, si bien comenzaba la profesionalización de este ámbito, no había tantas mercantiles dedicadas a ello. Las empresas recurrían sobre todo "a señoras particulares".

¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Que Net fue ocupando plazas. De Elche saltó a Alicante, de allí a Valencia y Murcia y "como una mancha de aceite", inundaron España y, por inercia, Portugal. Más tarde ha llegado Francia donde se ha fusionado con una empresa gala para continuar la escalada por Europa.

Esta dinámica ha traído consigo la creación de unos 13.000 empleos, lo que la convierten, como sostiene este empresario, en la tercera firma de la Comunidad Valenciana, por detrás de Mercadona y Consum, y la primera alicantina, en número de trabajadores.

Un dato que tiene un matiz. No todas las empleadas, porque la mayoría son mujeres, tienen contrato a jornada completa. "Hay que entender que no somos una fábrica con horario fijo", avanza. "Si a mí me adjudican un banco, yo subrogo a ese personal con 20 horas semanales, pero no son trabajadores a jornada completa -explica- porque hay trabajadores que están a media jornada con nosotros y otra media con otra empresa, y esto es algo habitual".

Desde la Sagrada Familia a Ikea

La lista de clientes que tiene actualmente el Grupo Net es larga. Las más destacadas son, además de las anteriormente citadas: Vitaldent, Bricodepot, Desigual, Pronovias, Asepeyo; de entidades bancarias sobresalen el Sabadell, Cajamar, Unicaja, entre otras; universidades como la Politécnica de Madrid o la UB de Barcelona, hospitales y 36 centros comerciales en España, como el Islazul, el más grande del país.

De la administración pública están metidos sobre todo en Cataluña, donde limpian para instalaciones de la Generalitat como institutos y otros organismos públicos, las líneas de autobuses y metros de Barcelona, aunque uno de sus clientes "más especiales" no es una administración o empresa: la Sagrada Familia.

También conducen la limpieza de la Dirección General de Tráfico, de las instalaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y otras muchas, lo que hacen que el sector público represente en torno a un 20% de su facturación anual.

La digitalización como diferencia

Una de las diferencias con la alta competencia que hay en este sector, explica, empezó a fraguarse cuando planearon el salto nacional. Necesitaban reducir costes para ofrecer mejores precios, así que optaron por adelgazar la estructura. ¿Cómo? Digitalizaron la documentación laboral y el sistema de control.

Así, y siendo pioneros en este campo, agilizaron todo el proceso. "Antes, para firmar un contrato, lo teníamos que mandar de la central a la delegación, donde lo imprimían, firmaban el documento y luego nos lo mandaban por valija a la central", explica. "Ahora lo mandamos digitalizado al móvil o a la tablet, nos lo firman automáticamente con total garantía jurídica y lo tenemos archivado automáticamente", añade.

¿Limpieza viaria?

La limpieza de las calles es una de las grandes contratas de cualquier ayuntamiento. Paradójicamente, es un mercado copado por pocas firmas, las posibilidades de abrirse paso, cree Luis Ángel Mateo, que son factibles.

De momento, ya le ha puesto fecha a esta línea de negocio: 2022. Así que, en unos meses, empezarán a presentarse a las primeras licitaciones públicas que se abran, aunque eso sí, conscientes del resto, van a optar por los consistorios "más pequeños".

"Sabemos que es atrevido y ambicioso, pero la perspectiva de crecimiento es muy buena y estoy seguro de que nos adaptaremos a todos los requisitos que nos impongan".

Mateo, en el reconocimiento de AESEC el pasado jueves. Emilio J. Martínez Salazar

¿Volverá a la política?

Luis Ángel Mateo ha sido reconocido esta semana como presidente de honor de la asociación empresarial ilicitana AESEC, que ayudó a fundar hace 13 años. Entonces, esta iniciativa le dio visibilidad más allá del mundo de los negocios. La que acabaría siendo la única alcaldesa del Partido Popular de Elche se fijó en él y lo presentó como el fichaje estrella de su campaña.

En el acto de AESEC se recordó que, como concejal de Empresa y Empleo (2011-15), Luis Ángel Mateo creó la primera Escuela de Hostelería de la ciudad, la primera ordenanza de terrazas en la vía pública o el reconocimiento del Emprendedor del Mes --medidas que continúan vigentes-.

"Fue algo casual lo de entrar en política, yo nunca había estado en ningún partido y me llamaron a filas", recordó en el acto celebrado el pasado jueves en el Hotel Milenio de Elche. ¿Echa de menos la política? Le preguntamos. "No", responde. "Tenía claro que iba a ser algo temporal y transitorio y mi vocación está en el mundo de la empresa", insiste.

Y si le vuelven a llamar a filas, ¿volvería? "Tengo la puerta casi cerrada -asume- aunque no le he echado la llave".

