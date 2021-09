La hostelería valenciana denuncia que aún no ha cobrado las ayudas: "Es inconcebible"

La confederación de hostelería Conhostur ha denunciado este jueves que las empresas hosteleras y los autónomos todavía no han cobrado las ayudas Covid del Plan Resistir Plus de la Generalitat, y únicamente se ha pagado un 2 % a los autónomos que tributan por módulos.



Desde la asociación de ámbito autonómico se recuerda que las ayudas directas se prometieron a la hostelería en enero de 2021 por parte del Gobierno de España y su primera convocatoria se realizó a nivel autonómico en mayo con un presupuesto de 647 millones de euros. Las ayudas se ampliaron en una segunda fase este verano a todos los CNAES.



En este contexto, y a las puertas del pago de los impuestos del tercer trimestre, con la incertidumbre sobre qué va a pasar con la ampliación de los ERTE o la revisión pendiente de las medidas sanitarias, la confederación -integrada por entidades de las tres provincias de la Comunidad- considera "inconcebible" que se sigan retrasando los pagos de estas ayudas.



El sector todavía tiene vigentes restricciones por la Covid, especialmente ocio nocturno y banquetes, y Conhostur ve necesario que los responsables de la Administración centren sus esfuerzos en hacer efectivo el pago de las ayudas prometidas a las empresas y "no en plantear nuevos debates", como la implantación de una tasa turística.



"No es el momento de plantear esta cuestión y hay que priorizar en apoyar la recuperación empresarial", afirma en un comunicado.



Respecto a la revisión de las restricciones, plantea que es el momento de avanzar en la desescalada, especialmente en la recuperación de aforos, horarios y las barras, así como abordar un plan especial de actuación con el sector del ocio nocturno.

Problemas con el pasaporte

Sobre la posible implantación del pasaporte Covid, afirman que no es tarea del sector asumir ese control de acceso a los establecimientos ya que supondría para los locales destinar a personal exclusivamente para esa función y, con la rotación que existe y en el ámbito de los establecimientos en los que se da un consumo de impulso, no lo ve viable.

Tal como publicó EL ESPAÑOL, el presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA) criticó esta medida por el mismo motivo: "No somos policías para controlar lo que está haciendo la gente".

Por su parte, el ocio nocturno, agrupado en la asociación Alroa, aseguró que este pasaporte "no tiene ya sentido" teniendo en cuenta "que el 90% de la población está ya vacunada. Eso se debería de haber implementado hace meses, pero no ahora".

Sigue los temas que te interesan