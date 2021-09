Ximo Puig dice ahora que el pasaporte Covid "es una buena opción" y se abre a negociarlo con la hostelería

Finalmente el pasaporte Covid sí podría ser una realidad en la Comunidad Valenciana. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha considerado este sábado que esta medida es una "buena iniciativa" que permitiría garantzair la seguridad de quienes acuden a un restaurante y un local de ocio, y ha explicado que el Consell está estudiando su aplicación legal tras dialogarlo con el sector.

"El objetivo es abrir y llegar a la máxima normalidad en todos los espacios y que puedan volver los festivales y los acontecimientos grandes. Que puedan los locales de ocio abrir con garantías y seguridad, que es lo más importante, la seguridad de los ciudadanos", ha manifestado.



Según Puig, está abierto el debate sobre este tema y, en este momento, ha dicho, "estamos estudiando desde una perspectiva legal" que pueda ser "finalmente determinado positivamente por parte del juzgado (en referencia a un posible respaldo del TSJ, como ya ha pasado con otras medidas)" y también dialogar con el sector del ocio "para ver cómo puede ser posible".



El presidente ha afirmado que "pensamos que es una buena iniciativa el certificado Covid para garantizar a todas las personas que han tomado esa decisión positiva de la vacunación, la inmensa mayoría, que tengan la seguridad cuando van a un espacio público".



"Sí que lo estamos estudiando y queremos dialogar con el sector", ha insistido Puig, quien preguntado por cuándo podría comenzar a aplicarse, ha indicado: "Nosotros hemos puesto el 9 de octubre como fecha para abrir una nueva etapa para la Comunitat Valenciana".

Vuelta a la normalidad

Según el presidente, la Comunidad Valenciana ha tenido un "comportamiento extraordinario de corresponsabilidad en todo momento, sabemos asumir las dificultades y restricciones en muchos momentos y ahora ya corresponde que, después de encabezar la vacunación, es importante que se pueda aterrizar en la normalidad".



Preguntado por si, como en Italia, el pasaporte Covid podría ser aplicado en los lugares de trabajo, Puig ha dicho que en estos momentos "no estamos estudiando esta posibilidad, pero es cierto que todo lo que garantice la seguridad a los ciudadanos, al menos merece una reflexión".



"Teniendo en cuenta que el virus aún está ahí y que debemos ser muy prudentes, se ha demostrado que el gran activo que es la vacunación ha tenido un éxito considerable", ha dicho Puig, quien ha subrayado que "si en esta ola no hubiéramos tenido la vacuna, hubiera sido terrible".



Por tanto, ha afirmado, "tenemos que convencer a todas las personas que aún no se han vacunado, que son pocas entre nosotros, que es importante que se vacunen".

