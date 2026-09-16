La Finca Golf se hace hueco entre los grandes campos de España desde Alicante

Hay muchos campos de golf en la provincia de Alicante, pero solo uno aparece actualmente entre los quince mejores de España, según la prestigiosa publicación Golf Digest.

Se trata de La Finca Golf, que ocupa el puesto 13 en la clasificación de este medio y repite por segundo año consecutivo como el campo de juego alicantino mejor situado.

El dato refleja la dimensión que ha alcanzado un complejo que en los últimos años ha ido mucho más allá del golf. La Finca Resort se ha convertido también en un destino para el deporte profesional y en 2025 y 2026 ha acogido a algunos de los nombres más reconocibles del panorama internacional.

Por sus instalaciones han pasado solo en los últimos meses la selección argentina, con Leo Messi al frente, River Plate, colegiados de la Premier League y varios equipos de Primera División, entre ellos el Elche.

El crecimiento del complejo se produce además en una provincia que cuenta con una de las ofertas de golf más importantes de España y en la que compiten numerosos campos por atraer tanto al jugador nacional como al extranjero.

La Finca ha añadido a esa competencia un perfil diferente: la capacidad para recibir también a equipos profesionales y servir como lugar de concentración y preparación deportiva.

Actividades

En el golf, mientras tanto, la actividad no se detiene. Durante julio y agosto, La Finca Golf y Villamartín Golf acogieron las cuatro pruebas clasificatorias del VII Circuito La Finca Resort, con 402 jugadores y 751 salidas.

La primera cita se celebró los días 17 y 18 de julio en La Finca Golf y reunió a 183 participantes. Villamartín Golf acogió después las pruebas del 7 y 8 de agosto, con 202 jugadores, y del 14 y 15 de agosto, con 186. La última jornada clasificatoria regresó a La Finca Golf los días 28 y 29 de agosto, con 180 participantes.

El circuito tendrá su desenlace los días 12 y 13 de diciembre, cuando 45 jugadores disputen la final en La Finca Golf. Serán 36 hoyos repartidos en dos jornadas.

La clasificación para esta última fase se ha decidido a partir de los resultados obtenidos en las distintas categorías durante las cuatro pruebas y del Premio a la Regularidad, destinado a los jugadores que participaron en todas las citas sin haber logrado anteriormente el pase a la final.

La posición de La Finca Golf en el ranking de Golf Digest llega además mientras el resort continúa renovando sus instalaciones.

Una de las actuaciones más recientes ha sido la reforma integral de la pro-shop del campo, mientras que el complejo se ha incorporado como Sustainable Agronomy Venue de la R&A para avanzar en una gestión más sostenible del terreno mediante asesoramiento especializado y criterios científicos.

El golf es el punto de partida, pero no el único argumento. La llegada de selecciones, clubes profesionales y árbitros de competiciones internacionales ha convertido a La Finca Resort en un lugar habitual para el deporte de élite.

En un mercado con una fuerte competencia entre campos de golf y complejos deportivos, La Finca apuesta así por una oferta que combina deporte, alojamiento y servicios.