Alicante vuelve a ser territorio de la selección española femenina de voleibol

Alicante vuelve a convertirse en escenario habitual del voleibol europeo y en una especie de segunda casa para la selección española femenina.

El pabellón Pedro Ferrándiz acoge desde este viernes una nueva parada de la Liga Europea, con el equipo de Pascual Saurín invicto y en dinámica positiva. No es una cita más en el calendario, ya que se trata de una oportunidad para reforzar el vínculo entre la selección y la ciudad.

España abrirá fuego este viernes a las 19.30 horas frente a Macedonia del Norte y cerrará el fin de semana el domingo a las 18.00 ante Azerbaiyán, dos rivales de perfiles distintos pero exigentes. Entre ambos encuentros, el sábado, Macedonia del Norte y Azerbaiyán se enfrentarán a las 18.30 en el mismo escenario.

Antes del debut, las jugadoras españolas tendrán además un encuentro cercano con la afición en forma de firma de autógrafos en el propio pabellón, un gesto que refuerza la idea de cercanía que rodea a esta concentración en Alicante del torneo oficial.

El equipo español aterriza en la ciudad con el aval de un arranque sólido en Bosnia, donde firmó dos victorias convincentes sin ceder apenas espacio a la duda: 0-3 ante la anfitriona y 1-3 frente a Kosovo.

Ese pleno de triunfos no solo mantiene a España invicta en la competición, sino que alimenta la confianza de un grupo que mira más allá del presente inmediato, con el Europeo de Bakú a finales de agosto como horizonte evidente.

En la pista, el bloque de Saurín combina experiencia internacional y talento emergente. Figuran nombres como Ariadna Priante, Raquel Lázaro, Lucía Varela, Zoi Mavrommatis, María Schlegel, Inés Losada y Ana Escamilla, todas ellas repartidas por ligas de alto nivel en Polonia, Italia, Alemania, Hungría, Estados Unidos o Rumanía.

Una mezcla que justifica en parte la evolución del equipo y su capacidad para competir con solvencia en escenarios exigentes y para competir con garantías en Europa.

Como en casa

La ciudad, además, vuelve a volcarse con un evento que ya conoce bien. "Estamos muy orgullosos de que España se sienta en nuestra ciudad como en casa y animamos a los alicantinos a que se vuelvan a volcar con las jugadoras", subraya el vicealcalde y concejal de Deportes, Manuel Villar, que recuerda el récord de 4.500 espectadores en 2022 y la apuesta por el deporte de élite.

Desde la federación autonómica, el mensaje va en la misma línea. "Que la selección española se sienta en Alicante como en casa es un orgullo para todos y estamos seguros de que las jugadoras se sentirán tan arropadas como en años anteriores", señala Arturo Ruiz, presidente de la Federación de Voleibol de la Comunitat Valenciana, que destaca además el trabajo de los clubes locales para dar brillantez al evento.

Más allá de Alicante, la Liga Europea continúa con una fase en Islandia ante Finlandia e Islandia, antes de una posible fase final entre finales de junio y principios de julio. Un camino aún abierto, pero que ya marca el objetivo de llegar con opciones de pelear el título continental en julio.