À Punt ofrece un nuevo fin de semana cargado de deporte en directo

El programa Punt a Punt , presentado por Luis Urrutia, ofrece un nuevo fin de semana cargado de deporte en directo, con retransmisiones de fútbol, baloncesto, tenis, pádel y raspall, tanto desde grandes estadios como desde las instalaciones más emblemáticas de la Comunidad Valenciana.

Esta tarde noche, Punt a Punt narrará el clásico de la Euroliga de baloncesto, Barcelona-València Basket, a las 20.30h en la tercera jornada de la competición continental. Un partido del máximo nivel para abrir un fin de semana intenso.

Mañana, sábado 11 de octubre, el programa ofrecerá la retransmisión del partido de clasificación para el Mundial entre España y Georgia, desde el Martínez Valero de Elche a partir de las 20.45h. Durante la jornada habrá espacio para todo el fútbol regional, el torneo ATP de tenis de Valencia, el Europeo sénior de pádel y la segunda jornada de la liga de waterpolo desde la piscina de Nazaret. Serán 12 horas y media de deporte en directo sin pausa.

El domingo 12 de octubre, desde las 12 del mediodía, el deporte continúa con el partido de Segunda División Eibar-Castelló, la Primera División femenina con el Levante-Sevilla desde Buñol, y el debut del València Basket femenino en el Roig Arena. La jornada se completará con raspall desde el trinquete de Castelló de la Ribera y todo el fútbol regional.

El próximo miércoles 15 de octubre, a las 8 de la tarde, el Roig Arena acogerá un partido de alto riesgo entre el València Basket y el Hapoel de Tel Aviv, correspondiente a la cuarta jornada de la Euroliga. La narración irá a cargo de Luis Urrutia, con los comentarios de Nacho Rodilla.

Por televisión

Mañana sábado, 11 de octubre, a las 19,15h, À Punt ofrecerá el derbi autonómico valenciano entre el Family Cash Alzira y el Servigroup Peñíscola, que después de dos años, vuelven a enfrentarse en la máxima categoría del fútbol sala nacional. Un partido que llega en un momento complicado para los dos equipos, necesitados de victorias.

El Family Cash Alzira buscará en el Palacio de Deportes de la localidad de la Ribera la primera victoria de la temporada. Por su parte, el conjunto castellonense, con solo un triunfo en la clasificación, quiere recuperar las buenas sensaciones de la pasada campaña.

El partido correspondiente a la sexta jornada de liga en Primera División, empezará a las 19:15 h y será emitido en directo por la televisión.

El periodista, Josevi Sánchez, será el encargado de retransmitir toda la emoción de este duelo autonómico. Estará acompañado por los comentarios del seleccionador valenciano sub-19, Patxi Aguilar.

Y domingo, a las 12:15 h la cita será con el baloncesto femenino en el estreno en el Roig Arena del València Basket femenino, que se enfrentará a IDK Euskotren (12:15 h).

À Punt continúa apoyando a los acontecimientos y protagonistas más destacados del mundo del deporte en el momento más importante de la temporada deportiva.