Héctor Álvarez: el ciclista alicantino que ya es la mayor promesa del pelotón mundial

El futuro del ciclismo ya está aquí. Y es de Alfaz del Pi. Héctor Álvarez acaba de cerrar un año 2024 para enmarcar en el que ha logrado finalizar en la primera posición del ranking junior mundial. Nunca antes un corredor español había logrado este hito.

Álvarez ha logrado 20 victorias durante la temporada, lo que le ha permitido dominar la clasificación con puño de hierro tras sumar 120 puntos, superando en 22 al belga Jasper Schoofs y al checo Pavel Sumpik.

Este pasado fin de semana abrochó la temporada con una nueva victoria en la prestigiosa prueba ‘Philippe Gilbert’. Sus registros, por ponerlos en contexto, son superiores a los que con su misma edad lograron Miguel Indurain, cinco veces ganador del Tour de Francia, Alejandro Valverde, ganador de la Vuelta a España y ex campeón del Mundo, o Alberto Contador, vencedor de dos Tour de Francia, dos Giros de Italia y tres Vueltas a España, leyendas españolas y del ciclismo mundial.

Los extraordinarios resultados del benidormense le han llevado a firmar un contrato con el equipo estadounidense Lidl-Trek, conjunto del World Tour. Como es habitual, durante los dos primeros años formará parte de su equipo de desarrollo, una especie de filial formado por jóvenes en busca de rodaje y experiencia. Lo normal es que en 2027 dé el salto a la primera formación de la formación americana para competir al máximo nivel.

A Héctor le viene el ciclismo de cuna. Fue moldeado por Luis Gerardo Álvarez, su padre, entrenador y presidente del Club Ciclista Alfaz, una de las escuelas más prestigiosas de la Comunidad Valenciana, por donde ha pasado, entre otros, el javiense Juan Ayuso, la gran esperanza española para dominar las grandes vueltas.

“Es una pasada. Toda la vida sacando chavales y de repente que te salga uno así y que encima sea tu hijo”, afirma un emocionado Luis Gerardo. “Para mí es un orgullo que una escuela tan pequeña, cuyo principal objetivo es que los chicos se diviertan, pueda tener ya cuatro profesionales en el pelotón”, añade.

La promesa alfasina comenzó a deslumbrar en la pista junto a su hermano. Se proclamó doble campeón de España en omnium y madison además de conseguir, en su primer año como junior, el oro en el Campeonato de Europa de omnium del pasado año.

Pero esta temporada Héctor Álvarez ha confirmado que es un todoterreno sobre el asfalto. Rozó el oro en el Campeonato de Europa de fondo en carretera disputado en Bélgica, donde solo fue superado en la meta por el noruego Felix Orn-Kristoff. Y hace apenas dos semanas fue sexto en el Mundial de Zurich tras un desfallecimiento cuando estaba metido de lleno en la pelea por el podium.

Los expertos prevén un futuro brillante para Álvarez, aunque su físico (190 centímetros) no juega a su favor en la alta montaña. Está llamado a ser un clasicómano, un cazador de pruebas de un día o de rondas cortas, más que un corredor de grandes vueltas, ya que cuenta con una potencia enorme para mover su gigantesco motor y un instinto innato que le permite estar siempre bien colocado en el momento clave.

“No se le puede ni debe comparar con nadie. He visto muchos campeones jóvenes que al final no han llegado. Llevo fatal esas comparaciones con corredores históricos y no les doy importancia”, admite su padre.

En cuanto a su perfil como corredor y hasta dónde puede llegar, Luis Gerardo lo tiene claro. “Pocos campeones de grandes vueltas han medido 1 '90. Ese físico condiciona. Lo veo, salvando las distancias, como una especie de Van Aert, un corredor potente que si tiene el día te puede ganar en cualquier terreno”, explica.

Los que lo conocen y han seguido de cerca su evolución valoran, además de su motor y ambición, la madurez. Prueba de ello es que esta misma temporada dejó de competir durante un mes para preparar las pruebas de acceso a la universidad. Los aficionados españoles se frotan las manos ante un corredor llamado a marcar una época, pero el padre y entrenador, de nuevo, echa mano de la maneta del freno.



“Ahora va a empezar de cero. Comienza una nueva vida deportiva de sacrificio y entrenamiento. En casa siempre hemos priorizado los estudios, pero hasta aquí hemos llegado. Ahora le toca a él vivir la aventura de ser profesional”, sentencia.