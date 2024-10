Revelan el secreto que ayudó a Tadej Pogacar a proclamarse campeón del mundo: así fue la curiosa idea de Eslovenia

Va a ser recordada durante mucho tiempo la histórica exhibición que realizó Tadej Pogacar en Zürich para proclamarse campeón del mundo en ruta. Con un salvaje ataque a 100 kilómetros de la meta dinamitó la carrera y se lanzó directo a por la gloria en un día que ya está registrado en los libros con letras de oro.

Pero esta gesta que realizó el ciclista esloveno tiene otra intrahistoria que explica el hecho de que todo saliera a pedir de boca. No sólo fueron las fuerzas y la valentía que demostró tener el ciclista del UAE, sino que también hubo una estrategia que ayudó a que el final fuera feliz para el ciclista más espectacular del mundo.

Y es que los propios protagonistas de la historia han desvelado uno de los secretos que le ayudaron a Tadej Pogacar a manejar tan bien los tiempos de la carrera. El Mundial es una de esas competiciones que se disputa sin pinganillos, es decir, sin comunicación directa con el coche de equipo para recibir las órdenes de los directores, así que en Eslovenia encontraron una alternativa.

𝙎𝙄 𝙋𝙊𝙂𝘼𝘾𝘼𝙍 𝙉𝙊 𝙀𝙓𝙄𝙎𝙏𝙄𝙀𝙍𝘼, 𝙃𝘼𝘽𝙍𝙄́𝘼 𝙌𝙐𝙀 𝙄𝙉𝙑𝙀𝙉𝙏𝘼𝙍𝙇𝙀 🪄



El esloveno ataca ¡a 100 kilómetros de meta! y suelta por sorpresa a Evenepoel y Van der Poel.



📺 Lo estás viendo en @Eurosport_ES 1 y @StreamMaxES. #Zurich2024 pic.twitter.com/20Z3jQT2Ea — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 29, 2024

Tadej Pogacar fue recibiendo puntualmente información de la ventaja que mantenía con respecto a sus seguidores a través de mensajes pegados a los bidones. Cada vez que el esloveno recibía un bote de líquido por parte de sus auxiliares, el equipo le añadía una nota con las referencias exactas y así que le hacía ver con más facilidad en qué situación estaba la carrera.

"Noté que la moto que me acompañaba me daba una referencia cada dos kilómetros, pero también me escribían las diferencias en los bidones que recogía de los puntos de avituallamiento", confesó el propio Tadej Pogacar.

El seleccionador de Eslovenia, Uron Murn, tampoco tuvo reparos en comentar esta ayuda adicional que trataron de proporcionar a su corredor para que estuviera mejor informado: "En cada puesto de avituallamiento, dos por vuelta, el staff escribía la situación de carrera y las diferencias en los bidones".

El ataque "estúpido"

En los planes de Eslovenia y de Tadej Pogacar no entraba el escenario de lanzar un ataque definitivo a 100 kilómetros para la meta. Sin embargo, el desarrollo de la carrera y quizás la precipitación del nuevo campeón del mundo le llevó a probar suerte desde tan lejos.

El propio Tadej Pogacar reveló posteriormente que aquello fue un impulso: "Tal vez lancé un ataque estúpido. No sé en qué estaba pensando", llegó a decir entre sonrisas el nuevo arcoíris.

La ayuda de su compañero Jan Tratnik también fue muy importante para que Pogacar cogiera una buena ventaja sobre el resto de los favoritos. Tratnik se encontraba filtrado en una fuga anterior, e hizo de puente para ayudar en el esfuerzo a su líder cuando desató la tormenta por detrás.

El gregario de Pogacar se sorprendió cuando en la moto que les proporcionaba las referencias vio que la ventaja de la escapada había bajado considerablemente. Entonces se enteró de que su líder había atacado, y en ese momento decidió esperar para ayudar a Tadej.