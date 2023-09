El campellero Joan García representará a España en el campeonato del mundo de paddle surf

El deportista de El Campello Joan García Valero, perteneciente al Campello Surf Club, ha sido seleccionado como integrante de la Selección Nacional para participar en el ISA World Stand Up Paddle (SUP) and Paddleboard Championship 2023 (Campeonato del Mundo de SUP), de les Sables d’Olonne (Francia), que se celebrará del 24 de septiembre al 1 de octubre de 2023.

El equipo nacional, dirigido por Óscar Ruiz y Manuel Simoncelli, ya está configurado y está compuesto por un total de dieciséis deportistas, entre los cuales Joan García representará a la categoría junior masculina.

Tras revalidar el título de campeón de España de larga distancia 2023 en Melilla, el joven campellero, componente del equipo OR Training, logra así alcanzar su máximo objetivo de la temporada, siendo el único valenciano seleccionado para participar en el Campeonato del Mundo de Paddle Surf.

El pasado sábado 15 de octubre, el joven campellero Joan García Valero se proclamó Campeón de España Júnior en el Campeonato de SUP Olas en Gijón, en el “All In SUP 2022”. En la categoría Open, en la que el gallego Guillermo Carracedo revalidó su título de Campeón de España, Joan García obtuvo la quinta posición.

Dos semanas después de proclamarse Campeón de España de larga distancia en el “III SUP Challenge Cabo de Palos” el 1 de octubre, Joan cierra la temporada con una nueva medalla de oro, en la modalidad de SUP Olas. Actualmente pertenece al club Deportivo Parres, y al equipo OR Training.

Alero estadounidense al HLA

Por otro lado, el HLA Alicante, equipo que compite en la Liga LEB Oro, ha anunciado este jueves el fichaje para la próxima temporada del alero estadounidense Brad Davison, que llega procedente del Nevezis, de la primera división de Lituania.

Davison, de 193 centímetros de altura, firmó 13'9 puntos, 3'5 rebotes y 3'3 asistencias por encuentro en su primera experiencia fuera del baloncesto universitario.

El director deportivo del HL Alicante, Asier Alonso, definió al estadounidense como un “gran tirador” y con capacidad para anotar en diferentes situaciones”. “Es un excelente defensor, capaz de defender todas las posiciones exteriores. Transmite mucha energía al juego y será muy importante para el equipo”, añadió el técnico sobre el estadounidense, octavo fichaje del equipo alicantino.

