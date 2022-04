El taekwondo español y Alicante se vuelcan con los refugiados ucranianos

El lema del I Open por la Paz de taekwondo, 'Peace is more precious than Triumph (la paz es más preciada que el triunfo), se cumplió a rajatabla en el Centro de Tecnificación de Alicante, donde lo de menos fueron los resultados deportivos en una jornada marcada por la solidaridad y el apoyo a los refugiados ucranianos.

El evento, organizado por la Real Federación Española de Taekwondo (RFET), tenía como misión congregar el mayor número posible de participantes para ayudar económicamente y dar visibilidad a los refugiados de la guerra. Y los dos objetivos se cumplieron con nota.

Los beneficios de la organización del campeonato, en el que han tomado parte casi un millar de deportistas en representación de 80 clubes de toda España, serán destinados íntegramente, a través de Cruz Roja, a mejorar las condiciones de estancia de los exiliados que son atendidos en los recursos de la organización humanitaria en Alicante.

El Open por la Paz ha contado con la presencia de las principales autoridades de Alicante, como el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, el edil de Deportes, José Luis Berenguer, además del director general de Deportes del Comité Olímpico Español (COE), Ricardo Leiva, y representantes de Cruz Roja, como Alejandro Peñaranda.

También han estado presentes en el evento el olímpico ilicitano y bronce europeo Raúl Martínez, así como Oksana Kaidash, miembro del Comité Olímpico Ucraniano, 34 veces campeona de su país de atletismo y competidora en tres Juegos Olímpicos.

Varios participantes posan con la bandera de Ucrania.

Kaidash, refugiada en Granada y madre de dos hijos, uno de ellos en su país, ha dirigido unas palabras a los espectadores en las que ha agradecido el “apoyo y la solidaridad” del pueblo español con Ucrania.

Barcala, por su parte, ha recordado que el deporte “elimina barreras y guerras” y ha agradecido al presidente de la RFET y alma mater del evento, Jesús Castellanos, que haya elegido Alicante como sede de una competición que “une a las personas”. “No a la guerra y sí a Ucrania y al pueblo ucraniano”, ha afirmado el alcalde, quien ha asegurado que la ciudad siempre tendrá “los brazos abiertos” a los refugiados, a la vez que ha exigido a Putin, líder ruso, “que deje en paz a Ucrania”.

Castellanos calificó la jornada como “un día especial de solidaridad con el pueblo ucraniano” y agradeció a todo el personal de organización, así como a las instituciones, árbitros, voluntarios y empresas colaboradoras su apoyo completamente desinteresado para ayudar en el evento. También ha agradecido a Cruz Roja su “espectacular labor” en la canalización de las ayudas a los son atendidos en Alicante.

Banderas de Ucrania

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se ha vivido cuando unos niños refugiados ucranianos han realizado varios ejercicios de exhibición tras los que han desplegado una bandera de Ucrania con el lema del evento. Posteriormente, algunos de los refugiados y residentes ucranianos en la zona han desplegado una gran bandera de Ucrania desde el centro del tatami ante los aplausos de los asistentes.

La provincia de Alicante cuenta con unos 21.000 residentes ucranianos y en el complejo de la Ciudad de la Luz se encuentra uno de los tres grandes centros de acogida para refugiados que instaló el Gobierno de España tras el conflicto bélico.

Además de la recaudación en taquilla, la organización también ha habilitado una Fila Cero para que todos los que lo deseen puedan colaborar con los refugiados ucranianos aportando un donativo mínimo de 10 euros en la cuenta ES60 0081 7314 4600 0147 274.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan