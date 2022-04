Refugiados y campeones ucranianos competirán por la paz en el abierto de taekwondo de Alicante

El Open Internacional de Taekwondo por la Paz de Alicante, prueba organizada por la Real Federación Española de Taekwondo (RFET), ya calienta motores para la gran cita del sábado en el Centro de Tecnificación. El evento tiene como objetivo ayudar económicamente y dar visibilidad a los refugiados de la guerra, por lo que todos los beneficios irán destinados a mejorar su estancia en España.

La prueba tiene garantizado el éxito deportivo, ya que han confirmado su presencia más de 700 deportistas en representación de 80 clubes. Además, el Abierto contará con la participación de deportistas y jóvenes competidores ucranianos refugiados en España.

El evento, que comenzará a las 8:00 horas, tiene como lema Peace is more precious than triumph (la paz es más preciada que el triunfo) se disputará en las categorías precadete, cadete, júnior y sénior. La competición, de la que es madrina de honor la subcampeona olímpica y campeona de Europa, Adriana Cerezo, contará con la presencia, entre otras deportistas destacadas, de Yuliya Shanshyna, maestra de taekwondo. Esta excampeona de Ucrania actualmente vive junto a su familia en un hotel para refugiados en Cataluña.

La presencia de deportistas ucranianos es muy amplia. Es el caso de niños y jóvenes como Ivan Holovatiuk, de 13 años y refugiado en Pamplona, Clyment Oksana, de 8 años y residente en Granada, hijo de Oksana Kaidash, miembro del comité olímpico ucraniano, 34 veces campeona de su país y competidora en tres Juegos Olímpicos. También es el caso de Platin Hubanov, de seis años y refugiado en Madrid, o Dimo Groma, de 12 años, quien llegó a España junto a su madre y hermana y entrena en Alicante. Todos ellos competirán en el evento en sus respectivas categorías.

Seguir entrenando

Ivan Holovatiuk ha agradecido, a través de la RFET, el apoyo de sus nuevos compañeros de gimnasio y, sobre todo, la oportunidad de haber podido salir de su país para seguir entrenando. "Muchos deportistas, entrenadores, grandes campeones y niños nunca podrán volver a entrenar. Yo soy afortunado de estar vivo, por lo que tengo que aprovechar la oportunidad de seguir entrenando", explica el joven, quien califica como una "gran experiencia" competir en el Open por la Paz.

La madre de Holovatiuk, Levgeniia, asegura que gracias al taekwondo "por primera vez, después de mucho tiempo, vuelvo a ver sonreír a mi hijo" y agradece a la federación navarra el apoyo recibido. Junto a estos refugiados también competirán jóvenes taekwondistas ucranianos que residen en Alicante y en España.

La organización también ha habilitado una Fila Cero para que todos los que lo deseen puedan colaborar con los refugiados ucranianos aportando un donativo mínimo de 10 euros en la cuenta ES60 0081 7314 4600 0147 2748. La RFET confía en que el Centro de Tecnificación registre una gran afluencia de espectadores, ya que Alicante cuenta con una amplia colonia ucraniana y uno de los tres grandes centros de acogida que ha habilitado el Gobierno para atender a la población exiliada.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan