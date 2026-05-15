El Lucentum regresa al playoff dos años después para medirse a un Estudiantes favorito al ascenso

El HLA Alicante volverá a disputar desde este viernes un playoff de ascenso a la ACB dos años después. El conjunto alicantino se enfrentará al Estudiantes en una eliminatoria exigente y con el factor cancha en contra, aunque con la sensación de haber recuperado la ilusión tras asegurar de forma agónica una clasificación que llegó a complicarse en el tramo final de la temporada.

La serie comenzará este viernes en el pabellón Magariños de Madrid (20:00 horas), continuará el domingo con el segundo encuentro en el Movistar Arena y viajará después a Alicante para el tercer partido, previsto para el próximo viernes en el Centro de Tecnificación. En caso de ser necesarios más encuentros, se disputarían a partir de la próxima semana.

El equipo de Rubén Perelló recupera para esta eliminatoria a Sergio Llorente, base que ya ayudó al conjunto alicantino en el primer tramo de la temporada y que vuelve para cubrir la baja de Mike Torres, una pieza importante en la rotación exterior.

El conjunto de Perelló ha vivido una segunda vuelta muy diferente a la primera. El Lucentum llegó a ocupar puestos altos de la clasificación e incluso soñó durante varias semanas con disponer de ventaja de campo en el playoff, pero varios cambios en la plantilla y una pérdida de regularidad acabaron frenando su crecimiento.

La derrota ante Zamora en la última jornada reflejó bien el momento del equipo. El HLA Alicante enlazó tres derrotas consecutivas y estuvo durante varios minutos al borde de quedarse fuera de las eliminatorias, aunque finalmente logró conservar su posición y asegurar el objetivo mínimo marcado por la entidad.

Lejos de esconder la realidad, Perelló admitió tras el cierre de la fase regular que el equipo no llega "con la flecha para arriba" al playoff, aunque defendió el mérito de haber alcanzado una clasificación que en algunos momentos del curso parecía segura y que terminó resolviéndose con sufrimiento.

Alcanzar el playoff también tenía una importancia especial para el club más allá del aspecto deportivo. En el primer año de la nueva propiedad mexicana, las eliminatorias eran un paso importante para mantener la ilusión y reforzar la confianza alrededor del proyecto, seguido con atención desde México durante toda la temporada.

La clasificación garantiza además un impulso económico relevante con la taquilla asegurada del tercer partido de la serie en Alicante y la posibilidad de un cuarto encuentro si la eliminatoria se alarga.

Valentía y ambición

Ese alivio puede convertirse ahora en un factor a favor para un equipo que afronta la serie sin la presión que sí acompañará al Estudiantes, uno de los grandes favoritos al ascenso y obligado por historia, presupuesto y plantilla a regresar a la ACB.

"Queremos ser competitivos y valientes", resumió esta semana Perelló antes de viajar a Madrid. El técnico balear aseguró que el equipo se ha quitado "un peso de encima" tras entrar en el playoff y defendió que sus jugadores quieren disfrutar de una serie que el club llevaba dos años sin disputar.

El Lucentum no gana una eliminatoria de ascenso desde la temporada 2020-21, cuando eliminó al TAU Castellón antes de caer ante Breogán. Sus dos experiencias posteriores terminaron con decepción, ya que tanto Palencia como Lleida le eliminaron por la vía rápida.

Ahora el contexto es diferente, aunque el reto vuelve a ser enorme. Enfrente estará un Estudiantes, cuarto en la Liga y campeón de la Copa, plagado de jugadores con experiencia y diseñado para subir.

Perelló incluso definió al conjunto madrileño como un "súper equipo", aunque recordó que el HLA Alicante ya fue capaz de derrotarle esta temporada en el Centro de Tecnificación.

El técnico balear también confía en que la presión pueda convertirse en un elemento incómodo para el equipo madrileño. "Ellos tienen que subir sí o sí y nosotros esa presión no la tenemos", explicó el entrenador, que apeló al carácter competitivo de sus jugadores para intentar alargar la serie.

El playoff devuelve al Lucentum al escenario que llevaba meses persiguiendo, aunque el equipo llegue a él con más dudas que certezas. También con la oportunidad de cambiar el rumbo de una temporada que durante semanas pareció ir perdiendo fuerza, pero que todavía conserva margen para escribir algo importante.