El Hércules abrirá la temporada ante el Real Murcia en Alicante y la cerrará ante el Zaragoza

Emociones fuertes desde el banderazo de salida y traca final. El Hércules arrancará la temporada 2026-27 ante el Real Murcia, uno de sus grandes rivales históricos, en el Rico Pérez y la cerrará, de nuevo en Alicante, ante el Real Zaragoza, otro de los grandes del fútbol español venido a menos.

La novedad de este curso es que el equipo alicantino, por primera vez en los tiempos modernos, afrontará las dos primeras jornadas del curso como local, ya que tras la visita del Murcia, el equipo ante el que más veces se ha enfrentado el Hércules en su historia, llegará a Alicante el filial el Atlético de Madrid.

La primera salida de la temporada será en la tercera fecha, en la que el Hércules visitará el siempre exigente campo del Europa.

Tres recién ascendidos, Águilas, Real Jaén y Sant Andreu serán los adversarios entre las jornadas cinco y siete, mientras que el único derbi autonómico, ante el filial del Villarreal, llegará en Alicante en la jornada 12.

El Hércules visitará Zaragoza en la jornada 17 y cerrará la primera vuelta con una salida de máxima dificultad ante el Huesca, otro equipo recién descendido. El último desplazamiento del campeonato será a Ibiza ante otro de los aspirantes a pelear por el regreso al fútbol profesional.

En la segunda vuelta, equipos como el Real Madrid Castilla, Nàstic de Tarragona y Cartagena pasarán por el estadio Rico Pérez antes de que la competición concluya con la visita del Zaragoza, en un partido en el que puede estar en juego el ascenso o una plaza para la promoción.

Un nuevo central

El club alicantino se ha puesto las pilas en este inicio de verano y ya tiene casi la mitad de su plantilla definida cuando apenas se llevan 24 horas de mercado. El Hércules anunció este martes el fichaje del defensa central valenciano Miki Bosch, de 23 años y 1,90 metros de estatura, quinta incorporación para el próximo curso.

El defensa valenciano procede del Pontevedra, con que disputó alrededor de 3.000 minutos y fue uno de los jugadores más utilizados del equipo. Bosch, según ha explicado el club en una nota oficial, destaca por su "fortaleza en el juego aéreo, su capacidad de anticipación y su regularidad".

El nuevo jugador del Hércules ha militado en el Mestalla, Tarazona y el filial del Granada, llegando a debutar con el primer equipo narazí . Posteriormente jugó en el UCAM Murcia y en el Pontevedra.